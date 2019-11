L'Oroscopo di domani, mercoledì 13 novembre 2019 è pronto a mettere sulla bilancia della positività - o eventualmente della negatività - il terzo giorno della settimana in corso. Curiosi di sapere se questo mercoledì le stelle saranno dalla vostra parte? Lo scoprirete subito andando a spulciare nella nuova classifica con le stelline, in questo contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nella fattispecie andremo ad indagare - astrologicamente parlando ovviamente - in merito ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, interrogando gli astri sulla bontà o meno dei settori riguardanti l'amore e il lavoro quotidiano.

Prima di iniziare come sempre in grande stile a dare voce al periodo, d'obbligo segnalare il nuovo transito dell'Astro della Terra: questo mercoledì alle ore 09:46 assisteremo all'ingresso della Luna in Gemelli. In questo caso ad avere carta bianca soprattutto in campo sentimentale, sempre secondo quanto messo in conto dalle previsioni zodiacali del 13 novembre, saranno di certo gli amici nativi in Gemelli. Il preannunciato segno di Aria perciò è stato valutato meritatamente come segno al "top del giorno". Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 13 novembre

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a "girare" in vista del prossimo mercoledì. Ovviamente si, come da copione. Purtroppo però non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle e, in particolare, del nuovo transito della Luna annunciato poc'anzi. In questo caso, dunque, non c'è nulla di meglio se non dare una sbirciata alla nostra classifica stelline interessante il giorno 13 novembre 2019, magari anche incrociando le dita...

Tra i sei segni sotto analisi in questa sede, in buona evidenza anche coloro nativi dell'Ariete e della Vergine, entrambi messi in risalto da cinque splendide stelline super-positive. A seguire a breve distanza, seppur valutati a cinque stelle, l'Ariete, il Cancro e la Vergine. Altresì positiva in media la giornata in particolare per gli amici del Toro e del Cancro, anche se con alcuni distinguo in merito alla discontinuità del periodo rispetto ai segni in prima posizione. Chiude la scaletta di mercoledì il Leone, pronosticato in periodo da tre stelle.

A seguire il riepilogo segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Leone.

★★: NESSUNO

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un mercoledì 13 novembre perfetto quasi in tutto! La giornata di metà settimana sarà fantastica specialmente per le cose a carattere affettivo: un'ondata di passione vivacizzerà la vostra vita sentimentale e vi sentirete totalmente a vostro agio.

Secondo le previsioni del giorno infatti, per quanto riguarda l'amore la Luna vi esorterà a fare affidamento sul vostro sesto senso, non solo per quello che riguarda le questioni affettive ma anche per tutto ciò che concerne la vita in generale con la famiglia e l'amicizia in primo piano. In coppia, senz'altro godrete dei benefici del momento, il che vi farà vivere ogni istante con grande gioia e passione, ovviamente insieme al partner.

Single, questa giornata sarà sicuramente ricca di buone occasioni e tra un corteggiamento e l'altro sarà facile trovare la persona che aspettate da tanto. Datevi una mossa, ok? Soprattutto perché anche le stelle saranno al vostro fianco. Nel lavoro, abilità e un po' di opportunismo offriranno ampie possibilità d'azione! Sfruttate anche il brillante Mercurio che vi aiuterà ad essere concentrati sugli obiettivi da raggiungere, siano essi pratici o personali.

Toro - La giornata sarà mediamente positiva, anche se in certi frangenti potrebbe favorire l'insorgere di un po' di ansia. Gli astri in questo caso consigliano una certa concentrazione. Cercate di essere un po' più pazienti con chi avrete a che fare, in quanto non potrete prendere decisioni affrettate senza interpellare quest'ultime. Probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza faticosa alla quale, se non proverete ad opporvi, potrebbe tramutarsi in qualcosa di stressante. In amore invece migliorerà sensibilmente l'attuale situazione: i vostri piani romantici prenderanno una nuova piega e potranno essere finalmente realizzabili. Avrete una giornata buona ma movimentata anche in coppia: sarete carichi di energia positiva e di ottimi propositi nei confronti della vostra metà. Single, se sarete un po' più sicuri del fatto vostro grazie a delle conferme che avrete in questa giornata, a fine periodo potreste gioire per qualcosa di unico... Troverete forse il coraggio di rimettere in piedi una vecchia storia che per voi è stata davvero importante. Le stelle a qualcuno più birichino consigliano di godere ancora la libertà e di vivere delle avventure senza impegno. Nel lavoro, sarete al centro della scena e non avrete problemi a convincere gli altri ad operare sui dei progetti insieme a voi.

Gemelli 'top del giorno' - Partirà con grande sprint questa parte centrale della settimana. Pronta senz'altro a dare una marcia in più all'intera giornata di mercoledì, una meravigliosa quanto sensualissima Luna in Gemelli: parlando in generale, sarete degni protagonisti dell'intero periodo sentendovi sicuramente in splendida forma, collaborativi e curiosi. Molti Gemelli saranno perfino ben disposti a vivere nuove esperienze passionali, soprattutto insieme a quelle persone che, come voi, amano volare "di fiore in fiore". In amore, le stelle invitano a ritagliare un po' di tempo soltanto per voi, magari per entrare in contatto col vostro mondo interiore: potreste scoprire quanto sia meraviglioso vivere la vita, per poi trasmettere tutta questa positività al vostro partner. L'obbiettivo primario per tanti nativi dovrà essere in primis la ricerca della felicità. Single, sia per quanto riguarda l'ambito sentimentale che in quello delle amicizie, in questo giorno non mancheranno delle buone opportunità per stare bene o per divertirsi, magari in compagnia di chi ben sapete. Nel lavoro, mai come in questo periodo la Luna sarà molto interessata al vostro segno, regalandovi una giornata positiva e piacevolmente produttiva. I progetti si muoveranno nella direzione desiderata, grazie sopratutto al vostro ottimismo. Una situazione astrale davvero favorevole, approfittate!

Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata discretamente buona, valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelle della normalità. Consiglio: se darete al giorno indicato quell'impronta di fiducia e relativa facilità che si merita, seguendo magari le indicazioni dei pianeti ed evitando quel senso di superficialità che ogni tanto vi contraddistingue, non cadrete in uno stato di malinconia. In amore, avrete una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Quindi rilassatevi soprattutto per voi già in coppia godendo dei momenti buoni che le stelle senz'altro dispenseranno. Vi attende una fase sicuramente molto più piacevole e spensierata di quella precedente: gli astri invogliano a stare tranquilli e pensare positivo. Single, i cambiamenti nell'ultimo periodo sono stati piuttosto repentini, ma per fortuna le vostre discrete effemeridi del periodo vi prospettano senz'altro nuovi incontri. Dovete solamente credere di più in voi stessi e magari buttarvi senza paura, il resto verrà da sé. Nel lavoro infine, alcune idee un po' eccentriche potrebbero effettivamente sfociare in un progetto promettente. Lasciate quindi che la vostra immaginazione vi guidi, anche perché vi porterà sicuramente molto lontano.

Leone - Questo periodo della settimana identificato con la parte centrale della stessa, per voi Leone si intravvede quasi tutta in "sottotono". Per qualcuno una certa faccenda, anche di stampo lavorativo, potrebbe trovarsi decisamente in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari: attenti ad eventuali decisioni o scelte dettate dalla fretta, ok? In amore intanto, qualche tensione si farà certamente sentire nel corso delle prossime ore, anche tra le coppie più solide e affiatate. In generale, alcune divergenze con il partner storico potranno causare litigi e incomprensioni, ma tranquilli, perché saranno solamente screzi passeggeri e presto tutto si sistemerà. Single, un eccessivo senso critico potrebbe ostacolarvi nei rapporti privati e sociali, come anche l'eccessiva diffidenza e/o permalosità non aiuteranno sicuramente su questi fronti. Svagatevi, rilassatevi insieme ai vostri amici e non pensate troppo, domani sarà un'altro giorno e vedrete tutto sicuramente più chiaro. Nel lavoro, sarà davvero imprevedibile e bizzarro il periodo, il che non mancherà di creare qualche ansia o stress in più del solito. Qualcuno intanto (collega/collaboratore) vi potrebbe mettere in agitazione su tutto ciò che non dovesse essere pianificato con cura o programmato nel modo più rigoroso. Attenzione a non agitare le acque...

Vergine - Il prossimo mercoledì sarà più che ottimo per tantissimi di voi, amici della Vergine. Visto l'ottimo programma messo in conto per voi dalle stelle del momento, il consiglio è quello di lasciarsi andare: comincerete a sentire nell'aria un profumo di novità e, a fronte di ciò, saprete senz'altro progettare una qualcosa di veramente audace in grado di portare grandi soddisfazioni, se non nell'immediato almeno nel prossimo futuro. L'oroscopo di domani 13 novembre intanto consiglia in amore di giocare eventuali assi nella manica, visto che sarà sicuramente una giornata impeccabile e al limite della perfezione. Gli astri del giorno vi permetteranno di esprimere al meglio le vostre potenzialità soprattutto in coppia: usate tutte le vostre energie per fare felice il vostro lui o la vostra lei, senza risparmio. Single, l'aiuto della Luna in Gemelli vi porterà a rendere reali le vostre immaginazioni più intime. Qualcuno potrebbe scoprire una sorprendente verità su di una persona che avete vicino, forse da sfruttare per trasformare un'amicizia in qualcosa di più. Se vi impegnerete, magari puntando tutto sulla curiosità e l'allegria, questo momento potrebbe regalare occasioni per rapporti più che piacevoli. Nel lavoro, per chiudere, sarete autorizzati a pensare alla grande. Gli astri di parte apriranno la mente facendo nascere in voi quelle idee capaci di rendervi unici nel vostro settore.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.