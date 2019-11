Giro di boa della seconda settimana del mese di novembre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 14 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere una giornata positiva visto che nel lavoro non mancheranno le buone notizie. Per il Cancro agitazioni in amore.

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale, con Venere favorevole, sarà una giornata all'insegna delle emozioni, soprattutto per le coppie che stanno insieme da diversi anni.

Non mancano anche le buone notizie nel lavoro dove una situazione che sembrava ferma è complicata ora vive una ripartenza.

Toro: queste sono giornate ideali per parlare con la persona che sta al vostro fianco, in particolare se c'è stata una separazione a cui volete rimediare. Novità nel lavoro in questi giorni, non si escludono sorprese.

Gemelli: per i sentimenti la Luna nel segno porta una buona energia e c'è maggiore voglia di rimettersi in gioco.

Nel lavoro c'è molto da fare in questo momento, in particolare per coloro che hanno delle finanze da risanare.

Cancro: in questa giornata sarete piuttosto agitati e non mancheranno le polemiche in amore, ma con la Luna che presto sarà nel vostro segno zodiacale potrete recuperare dal prossimo fine settimana. A livello lavorativo momento di stallo ed incertezza, non tutto per colpa vostra ma anche a causa di chi vi sta attorno.

Leone: per i sentimenti giornata particolare, alcuni dovranno imporsi una pausa di riflessione in una storia. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove proposte e nuovi incarichi, siate pronti ad affrontare qualsiasi sfida con intraprendenza.

Vergine: con la Luna in aspetto opposto non mancheranno alcune difficoltà in questo momento, sarete decisamente intolleranti ed alcune cose. Nel lavoro dovrete affrontare alcuni dibattiti e discussioni con soci e collaboratori.

Le predizioni del 14 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere favorevole aiuta i sentimenti, attenzione, però, perché verso la fine del mese le situazioni ed i rapporti che non funzionano dovranno essere chiuse. Non mancano incarichi e novità nel lavoro, anche per chi è bloccato da qualche settimana..

Scorpione: a livello sentimentale queste in arrivo sono giornate positive e più ci avviciniamo alla fine del mese più arrivano storie interessanti da vivere.

In questa giornata però non prendetevela se dovrete affrontare qualche ritardo nel lavoro.

Sagittario: per i sentimenti momento non esaltante per voi, chi è solo, però, non deve abbattersi e tirarsi indietro. Nel lavoro potreste essere molto impegnati, ma questo vi permetterà di guadagnare di più a livello economico.

Capricorno: se una persona vi interessa o volete recuperare un rapporto questa sarà una giornata positiva per farsi avanti.

A livello lavorativo chi ha un'attività in proprio sta affrontando una nuova fase di rinnovamento.

Acquario: a livello amoroso non sottovalutate le nuove proposte che arriveranno, con la Luna favorevole possono arrivare notizie positive da un giorno all'altro. Nel lavoro ritrovate stabilità e creatività mentre coloro che hanno discusso negli ultimi mesi possono trovare equilibrio.

Pesci: per i sentimenti, se c'è stato un blocco o una preoccupazione, dovete cercare di risolvere ogni problema entro il prossimo fine settimana. Nel lavoro, se possibile concedetevi un momento per pensare ai nuovi progetti che avete in mente di far partire. Evitate però di affaticarvi troppo.