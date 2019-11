L'Oroscopo del 20 novembre si presenta alquanto interessante per ogni segno zodiacale. Per i nativi del Toro è arrivato il momento di voltare pagina in amore. Le persone della Bilancia, invece, devono essere molto prudenti in alcune scelte.

Di seguito, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa parte di novembre riscoprirete la voglia di fare e di rimettervi in gioco, soprattutto grazie alla ripresa economica che ottobre vi aveva deluso.

Ci saranno proposte interessanti e brillanti collaborazioni che vi faranno crescere. L'unico problema potrebbe essere la vostra impulsività, che causa difficoltà in alcune scelte. In amore siete taglienti e passionali, per questo motivo siete sempre corteggiati.

Toro – Non è un periodo positivo per le coppie che vanno avanti solo per abitudine. È triste restare legati a qualcuno solo per abitudine, noia o bisogno di avere una persona accanto.

È tempo di dire basta e voltare pagina. In campo lavorativo fate attenzione a quelle persone che vi chiedono una mano e vi coinvolgono in affari poco chiari. Meglio risolvere gli affari personalmente.

Gemelli – In questo periodo raccoglierete ciò che avete seminato. Se vi siete impegnati e avete preso al volo le opportunità, allora vivrete la vostra vita in maniera serena. Se, invece, vi siete lasciati andare credendo che tutto vi fosse dovuto senza il minimo sforzo, allora vi attenderà un periodo faticoso e tortuoso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Lo stesso vale in amore, dove potete iniziare a fare un po' di pulizia. Inutile trascinarsi dietro storie malate, a lungo andare stanca. Le coppie forti che vivono in simbiosi, diventeranno sempre più unite e passionali.

Astrologia del giorno: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata dovete essere molto cauti. Cercate sempre di andare avanti senza controllare ciò che fate e prima di conoscerne i risultati.

Invece, dovete essere più pazienti senza sforzare gli eventi. Con il partner c'è più complicità, potreste anche decidere di convivere o avere un figlio.

Leone – Nonostante le incertezze, le vostre iniziative in campo lavorativo potrebbero decollare con garanzia di successo e tante gratificazioni da parte di colleghi e superiori. Soldi in primo piano nel fine settimana. In amore avete voglia di emozioni profonde e sincere.

Siete pronti a emozionare senza perdere di vista il buon senso.

Vergine – Nel lavoro, se volete ottenere buoni risultati dovete impegnarvi molto. Dovete essere tenaci e cercare di contare soltanto sulle vostre forze, ma è chiaro che la ruota gira: qualcosa cambia già da fine mese. In amore lasciate perdere le discussioni ed evitate d'impuntarvi senza sentire ragioni, spesso siete testardi e non ammettete di avere torto.

Previsioni di mercoledì 20 novembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Ponderate con prudenza le vostre scelte. In questo periodo potreste iniziare a raccogliere ciò che avete seminato in passato, anche economicamente. Purtroppo, il clima lavorativo non è tra i migliori ma nonostante tutto riuscite a portare a termine i vostri compiti. Prima di fare qualche investimento riflettete a lungo.

Scorpione – Anche se non siete romantici, in questa giornata potreste scoprire di avere una vena passionale. Nel lavoro vi impegnate con anima e corpo, siete decisi di dare il meglio di voi stessi. Peccato che il punto debole siano le finanze: troppe spese personali da gestire.

Sagittario – Di sicuro non passerete inosservati: siete vivaci, svegli, attenti ma sapete essere anche polemici e nervosi. Chi vi ama vi amerà ancora di più, ma chi non vi sopporta troverà il modo per detestarvi ancora di più.

In campo lavorativo cercate di non fare passi falsi perché qualcuno è sempre in agguato, pronto ad approfittare del vostro punto debole. Dovete fare molta attenzione a non portare la vostra vita privata al lavoro.

L'oroscopo di mercoledì 20 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Alcune ombre si addenseranno in questa giornata, malumori forse dovuti a equivoci o semplicemente a un periodo di stanchezza che si ripercuote sull'amore. Battibecchi e chiarimenti solleveranno solo un grande polverone, quindi evitateli.

Dovreste lasciar perdere, fermarvi e lasciar parlare solo il cuore. Nel lavoro godrete di un pizzico di fortuna e ci saranno ottime occasioni economiche.

Acquario – Giornata di ritardi, errori e distrazioni vostri o di altrui. Dal prossimo mese qualcosa cambierà, continuate ad imperniarvi, ci vorrà un po' di pazienza ma alla fine otterrete ciò che volete. In serata evitate di cedere al pessimismo e distraetevi: potreste fare una bella conoscenza.

Pesci – Periodo speciale per i progetti legati al futuro.

Qualcuno di voi potrebbe pensare di allargare la famiglia, altri di andare a convivere. Oppure vi godrete il tempo libero insieme alla persona amata. Potreste ricevere proposte, concludere un ottimo affare. Un ottimo investimento aumenterà i guadagni.