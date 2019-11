Nel mese di dicembre 2019 troveremo il Sole e Giove passare dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano Plutone, Saturno e, appena 'approdato' dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte rimarrà sull'orbita dello Scorpione come Urano che permarrà in Toro. Infine Nettuno stazionerà nei Pesci mentre Venere cambierà domicilio transitando dal Capricorno all'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Vergine, meno rosee invece per Cancro ed Acquario.

Consolidamenti per Toro

Ariete: revisioni. Sia che si tratti di famiglia originaria, amore o amicizia in questo mese i nativi saranno presumibilmente alle prese con una revisione accurata delle loro relazioni. Tagliare i 'rami secchi' è il lavoro che suggerisce il duetto Urano-Saturno.

Toro: consolidamenti. In questo ultimo mese del 2019 i nativi avranno, con ogni probabilità, ottime chance di consolidare il loro rapporto sentimentale magari 'allargando' la famiglia.

Gemelli: passionali. A fine mese, quando Venere e Giove saranno rispettivamente in Acquario e Capricorno, la passionalità in casa Gemelli potrebbe emergere in maniera prorompente.

Cancro: possibili tradimenti. Qualcosa, come succede da un po', non girerà a dovere nelle faccende di cuore native e sarà alta la possibiltà che i nativi tradiscano la dolce metà. La possibilità di essere scoperti e, quindi, rimanere soli sarà molto alta.

Flirt per Vergine

Leone: cerebrali. Dicembre sarà un mese dove i nati Leone ricercheranno, con ogni probabilità, una storia d'amore che faccia presa su una forte intesa cerebrale. Le coppie solide, invece, potranno decidere, col favore delle Stelle, di andare a convivere.

Vergine: flirt. Mese di stuzzicanti incontri quello che potrebbero vivere i nati del segno ed alcuni dei quali diverranno appassionanti flirt invernali, grazie sopratutto alla moltitudine di Pianeti nel loro Elemento.

Bilancia: sereni. Dopo un burrascoso periodo amoroso, ecco che questo mese presumibilmente i nativi godranno di una ritrovata serenità sia nel focolare domestico che nell'alcova.

Scorpione: omissioni. Gli ambigui comportamenti dell'amato bene potrebbero risultare 'indigesti' agli occhi nativi ma, con ogni probabilità, preferiranno omettere il loro malcontento preferendo ingoiare qualche rospo.

Acquario geloso

Sagittario: manchevolezze.

I nativi a dicembre potrebbero trascurare il partner che non perderà tempo nel sottolineare le loro manchevolezze nei modi più disparati.

Capricorno: amore in secondo piano. Le vicende professionali in questo ultimo mese dell'anno daranno parecchio da fare ai nati Capricorno e le faccende di cuore balzeranno inesorabilmente in secondo piano.

Acquario: gelosi. Sebbene potrebbe non essercene motivo nel mese di dicembre i nati del segno saranno pervasi da svariati attimi di gelosia verso la dolce metà.

Bronci e sfuriate saranno all'ordine del giorno.

Pesci: bugie. La loro indole diplomatica questo mese potrebbe non 'salvarli' dalle loro menzogne spiattellate nella relazione amorosa. Il partner potrebbe facilmente smascherarli e fargli una sonora 'lavata di capo'.