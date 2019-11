Nella settimana compresa fra lunedì 2 e domenica 8 dicembre oltre ad Urano, il Toro avrà nei suoi gradi anche la Luna, che regalerà ai nativi del segno degli indimenticabili momenti romantici. Nettuno rimarrà nella costellazione dei Pesci, mentre il Capricorno avrà Giove ad aggiungersi a Plutone, Saturno e Venere. Lo Scorpione invece continuerà ad avere nei gradi della sua costellazione Marte e Mercurio.

A seguire, le previsioni degli astri della prima settimana di dicembre.

L'oroscopo settimanale, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: irritabili. Probabilmente avrete i nervi a fior di pelle a causa dello stress lavorativo e le pressioni del partner su un determinato progetto in essere. Qualcuno sul posto di lavoro vi darà del filo da torcere, ma non riuscirà a “spuntarla”.

Toro: ci saranno molti impegni ad assorbirvi nelle prime giornate della settimana, e forse anche qualche affare vi terrà occupati.

Ma l'ambito amoroso sarà abbastanza favorevole per rendere piacevoli e sensuali le serate nel corso della settimana.

Gemelli: dovrete fare dei tagli alle vostre abitudini, che siano finanziarie che di salute. Ridimensionare il lavoro con un ritmo più ponderato vi aiuterà a farlo nel migliore dei modi. Siate accorti anche con il vostro partner, esaudendo i suoi desideri.

Cancro: non sarete al massimo della forma, soprattutto a livello mentale.

Tante vicissitudini e tanti problemi vi hanno letteralmente scaricati, e questa settimana purtroppo sarà fatta di tanto stress, ma anche di recupero di energie e sonno in abbondanza.

Leone: questa settimana segnerà un periodo di forte crescita di stampo professionale. Quindi non risparmiatevi in idee, progetti e affari. Ogni barlume di energia potrebbe essere messa a disposizione del lavoro, ma pensate anche ai sentimenti.

La situazione complessiva è in rialzo.

Vergine: ci saranno dei presupposti lavorativi che faranno bene alla vostra posizione all'interno del posto di lavoro, ma non solo. L'umore decisamente in rialzo nel corso della settimana vi farà essere più concilianti con il partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molti attorno a voi vi appariranno diversi dal solito, e a causa di questo vostro stato d'animo potreste anche dubitare della fedeltà del partner o della sincerità dei familiari.

Sul fronte lavorativo potreste trovare parecchie difficoltà a livello gestionale.

Scorpione: ci saranno ottime prospettive di lavoro per voi alla ricerca di un impiego da tempo, e dei salti di qualità dettati dalla vostra spiccata intraprendenza. L'amore con il partner sarà prettamente passionale, ma non dimenticate di aggiungerci una buona dose di romanticismo.

Sagittario: il lavoro intenso vi spingerà ad essere piuttosto irritati e sempre polemici.

Ci saranno dei picchi di stress che dovrete assolutamente abbassare, magari dedicandovi a sport o ad attività in genere che amate particolarmente.

Capricorno: perderete di vista ogni tipo di aspetto sentimentale e affettivo per far spazio a situazioni lavorative che non potrete assolutamente abbandonare. Ci saranno però degli incontri che vi faranno rivedere alcune decisioni passate.

Acquario: vi sentirete confusi e smarriti, specialmente quando avrete a che fare con qualche problema lavorativo. Purtroppo non andrà meglio con gli affetti, potreste infatti fraintendere alcuni atteggiamenti del partner.

Pesci: la settimana trascorrerà tranquilla, ma la routine potrebbe rallentare le vostre giornate e non farvi vedere mai la fine. Vi getterete a capofitto nel lavoro, e avrete a che fare con qualche incombenza la cui risoluzione non sarà sempre facile.