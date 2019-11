Nella giornata di mercoledì 20 novembre molti segni dello zodiaco saranno inquieti. Qualcuno per questioni lavorative, come l'Ariete, mentre altri per faccende amorose, come per il segno dei Gemelli. La Bilancia, invece, sta lentamente riprendendo tranquillità, mentre lo Scorpione sarà efficiente a livello lavorativo. Di seguito le previsioni astrologiche del 20 novembre, per i 12 segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: del relax sarà efficace per scacciare il nervosismo di questi giorni, ma dovrete ancora avere a che fare con qualche cavillo burocratico per alcune questioni finanziarie.

Toro: vi sforzerete di portare a termine dei progetti che sono in sospeso da tanto tempo. Potreste impiegare un po' di fatica, ma alla fine raggiungerete risultati soddisfacenti, tanto che il capo ne sarà entusiasta.

Gemelli: qualche tentennamento nella vostra relazione farà suonare un campanello d'allarme. Non disperate e provate a intavolare una discussione chiarificatrice, senza scivolare nella rabbia.

Cancro: nervosi sul lavoro. Proprio non riuscirete a non avere un diavolo per capello. Inoltre qualche collega potrebbe alimentare negativamente questa rabbia. State alla larga per un po' dalle persone.

Leone: tanta passione vi verrà incontro nel pomeriggio e in serata, quando sarete liberi da ogni impegno e potrete dedicarvi al partner. Focus anche sugli affetti, non vi sentirete più schiacciati da alcune responsabilità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: avrete un rendimento lavorativo molto più efficiente, grazie a una piccola tregua dallo stress. Cercate comunque di non strafare per non alimentare questa tensione. Potreste scaricarla su qualcuno.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sentirete che la tensione vi starà abbandonando sensibilmente, avrete maggiori occasioni di sentirvi più energici e spontanei con le amicizie. Buona anche l'intesa con il partner.

Scorpione: tanta grinta sul piano lavorativo. Vi rimetterete in pari su alcune faccende, di stampo lavorativo e pratico, lasciate in sospeso e farete anche qualcosa di extra. Guadagni assicurati.

Sagittario: organizzati. Avrete in mente qualcosa da fare quando sarete liberi da ogni incarico lavorativo. Forse vi disturberà qualche incombenza a cui far fronte, ma nel complesso avrete un buonumore invidiabile.

Capricorno: vi converrà fare qualche pausa più lunga del solito, magari con un amico o con il partner, in questo modo smorzerete la tensione. La salute dovrà essere presa più in considerazione, fate qualcosa per i malanni stagionali.

Acquario: tanto divertimento in solitaria, potreste evitare di unirvi ai vostri amici o ai vostri parenti per fare qualcosa “non da tutti”. Anche sul piano lavorativo sarete più celeri ed efficienti senza nessuna collaborazione.

Pesci: un lieve senso di ripresa si verificherà nel pomeriggio, quando una passeggiata o un hobby vi daranno occasione di distrarvi molto più di quanto possa fare l'ambito lavorativo.