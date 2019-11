Giovedì 7 novembre 2019 troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Il Sole e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove sui gradi del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro ed Urano nel segno del Toro. Favorevoli le previsioni zodiacali per Scorpione e Cancro, ma meno rosee per Bilancia ed Ariete.

Sul podio

1° posto Cancro: galanti. Nel focolare domestico dei nati Cancro regnerà, con tutta probabilità, un clima di ritrovata serenità che i nativi impreziosiranno con gesti galanti che il partner non potrà che apprezzare.

2° posto Scorpione: umore 'top'. Insolitamente alla loro indole oggi i nativi potrebbero dare l'impressione di persone solari ed espansive ma sarà per merito dei Luminari congiunti a Nettuno nel loro Elemento che daranno questa impressione.

3° posto Sagittario: routine. La giornata potrebbe scivolare via senza troppe novità quindi gli Astri 'consigliano' ai nati del segno di dedicarsi alle attività pratiche rimandate nei giorni precedenti.

I mezzani

4° posto Capricorno: determinati. Mercurio ed Urano si scontrano esasperando, con tutta probabilità, la determinazione dei nati Capricorno facendola divenire quasi ossessiva nel perseguire i loro obiettivi professionali in tempi brevi.

5° posto Pesci: relax. Le giornate precedenti sono state faticose mentalmente e questo giovedì i nativi potrebbero optare per dedicare più tempo a loro stessi e agli affetti più cari.

6° posto Leone: attendisti. Piuttosto che premere il piede sull'acceleratore i nati Leone preferiranno, a ragion veduta, mantenere un atteggiamento 'conservatore' mantenendo le posizione acquisite in precedenza.

7° posto Toro: distratti.

La lucidità e l'acume potrebbero deficitare in questa giornata per i nati del segno che farebbero bene a porgere la dovuta attenzione durante o svolgimento delle urgenze pratiche.

8° posto Ariete: gaffe. Giovedì in cui i nativi accuseranno, c'è da scommetterci, un certo appannamento dialettico rendendosi inclini a qualche gaffe nell'ambiente professionale.

9° posto Gemelli: diverbi. Nelle relazioni amorose dei nati Gemelli saranno probabili litigi ed incomprensioni per questioni di poco conto. Un pizzico di diplomazia sarà l'antidoto a tali diverbi.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: gelosi. Il partner potrebbe ricontattare una vecchia fiamma innescando un mix di stupore e gelosia nei nati Bilancia che, però, eviteranno qualsiasi scenata in pubblico. A tarda sera avranno le loro spiegazioni.

11° posto Acquario: ripensamenti. Le decisioni delle scorse giornate sono state spesso irruente ed oggi i nativi avvertiranno più marcatamente il 'peso' di tali scelte avventate.

12° posto Vergine: finanze 'flop'. Il settore finanziario dei nati del segno andrà attenzionato con dovizia eliminando prima possibile ogni spesa che ormai non è necessaria alla loro evoluzione.