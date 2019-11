Il mese di dicembre è alle porte e per i nati sotto il segno della Vergine porterà un totale recupero, che riguarderà tutti gli ambiti della vita.

In amore giungeranno dei chiarimenti, si potranno vivere le feste in serenità e armonia e anche gli incontri sono favoriti. È un momento fortunato anche per il lavoro e le questioni pratiche, sia i lavoratori dipendenti che i liberi professionisti concluderanno l’anno con delle soddisfazioni. Anche il recupero fisico sarà notevole, grinta ed energia non mancheranno al segno.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di dicembre 2019 per il segno della Vergine.

Oroscopo di dicembre 2019 per la Vergine

Amore: in amore la Vergine vivrà un forte momento di riscatto con l’inizio del mese di dicembre. Coloro i quali precedentemente hanno avuto delle difficoltà o dubbi nei confronti del partner, potranno ritrovare la serenità e trascorrere le feste in armonia, godendo della compagnia delle persone care. È un buon momento anche per coloro i quali intendono ricominciare dopo una separazione o una storia finita, gli astri ci fanno sapere che si potranno vivere delle belle emozioni e che i single potrebbero fare degli incontri intriganti.

L’amore continua a sorridere ai nati sotto il segno che da poco si sono sposati, è inoltre un momento fertile per chi desidera un figlio. A dicembre la Vergine dovrà dunque smettere di rimuginare sul passato e impegnarsi a vivere questo momento più positivo, che potrà regalare emozioni inattese.

Lavoro: a partire dal 2 dicembre Giove inizierà un transito positivo per il segno che insieme al favore di Urano e Saturno favorirà la Vergine per quanto riguarda il lavoro e le questioni pratiche. Sia i lavoratori dipendenti che i liberi professionisti potranno concludere il 2019 riscuotendo i frutti del lavoro precedentemente svolto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Stando al presagio delle stelle anche coloro i quali intendono concludere una trattativa, una vendita o un acquisto ingente avranno successo, in particolar modo a partire dal 18 del mese. La Vergine recupera per quanto riguarda le finanze, qualcuno potrebbe addirittura riscuotere un rimborso o ricevere una somma di denaro attesa.

Salute: come anticipato, quello dicembre sarà un mese estremamente positivo per la Vergine che si prepara a vivere un 2020 ricco di emozioni e novità. Durante questo ultimo mese dell’anno ci sarà un notevole recupero fisico, energia, grinta e voglia di fare non mancheranno alla Vergine.

Coloro che durante i mesi precedenti hanno accusato dolori e fastidi fisici possono recuperare. Inoltre le cure e i trattamenti iniziati durante questo periodo porteranno degli ottimi risultati.