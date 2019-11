Il mese di novembre sta per volgere al termine, vediamo dunque quali sono di presagi degli astri e delle stelle per l’ultimo mese dell’anno per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno del Cancro. In amore potrebbe rivelarsi un mese sottotono, non mancheranno liti e discussioni e fare nuovi incontri potrebbe essere più difficile del previsto. Anche in ambito lavorativo non mancheranno le agitazioni, potrebbero nascere degli imprevisti.

La seconda metà del mese, grazie agli influssi di Marte, sarà più positiva della prima e porterà un buon recupero fisico. Ecco di seguito l’Oroscopo completo di dicembre 2019 per il segno del Cancro.

Oroscopo di dicembre 2019 per il Cancro

Amore: durante il mese di dicembre i nati sotto il segno Cancro potrebbero essere messi a dura prova in ambito sentimentale. Chi vive in coppia potrebbe dover affrontare delle problematiche, secondo il presagio delle stelle queste potrebbero essere portate da una condizione di indecisione interiore, ma anche da fattori esterni.

Ad agitare le acque potrebbe esserci una terza persona o un inaspettato ritorno dal passato. Anche chi vive un rapporto stabile, che va avanti da tempo, non potrà scappare a questi momenti sottotono. Potrebbero infatti esserci delle questioni di tipo economico o che hanno a che fare con la gestione della casa da affrontare. I single non saranno avvantaggiati nella ricerca dell’anima gemella, tuttavia non è da escludere la possibilità di fare qualche incontro di tipo occasionale.

Chi esce da una separazione o una storia finita, vorrebbe rimettersi in gioco, tuttavia non riuscirà a fidarsi degli altri e quindi ha poche probabilità di riuscita.

Lavoro: la prima metà del mese non sarà priva di tensioni per quanto riguarda la sfera professionale. Il consiglio degli astri almeno fino al 13 dicembre è quello di muoversi con cautela, evitare le decisioni affrettate ed essere diplomatici.

Lo stress e il nervosismo potrebbe spingervi ad alzare i toni, peggiorando le situazioni. Durante i mesi precedenti il Cancro potrebbe aver affrontato dei cambiamenti all'interno dell’ambito lavorativo ed ora abituarsi potrebbe essere ancora un po’ difficoltoso. Durante la prima metà di dicembre sarà bene evitare di intraprendere trattative o acquisti. Coloro i quali sono alle prese con questioni legali, farebbero invece bene a cercare una mediazione.

Durante le giornate conclusive del mese si potrà recuperare, il cammino da intraprendere apparirà più nitido e luminoso.

Salute: mentre le prime giornate del mese potrebbero rivelarsi sottotono dal punto di vista fisico e qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare anche dei fastidi, a partire dal 13 si recupera. Grazie a Marte in posizione vantaggiosa il Cancro recupera le forze.

Una volta recuperate l’allegria e la positività, potrete vivere in spensieratezza queste giornate di festa e ritrovare la vostra naturale allegria.