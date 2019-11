Il mese di novembre è ormai giunto al suo termine ed il periodo natalizio ha già fatto il suo ingresso modificando le posizioni astrali e le influenze che questi hanno sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo del weekend, l'ultimo per novembre ed il primo per il nuovo mese invernale, preannuncia giornate interessanti per segni come il Sagittario e la Vergine, mentre consiglia riposo assoluto per coloro nati sotto al segno dell'Acquario e al segno del Toro. Il lavoro andrà sicuramente a gonfie vele, soprattutto in vista della settimana di Natale, ma la stanchezza potrebbe farsi sentire e non poco. Per qualcuno, l'amore potrebbe essere nell'aria.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - giornate in fermento per coloro nati sotto al segno dell'Ariete. Si preannuncia un periodo movimentato e parecchio interessante, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Meglio non dimenticare di riposarsi appena possibile, giusto per ricaricare le energie.

Toro - periodo fiacco per il Toro, costretto a lavorare senza sosta e senza riposo. Il periodo natalizio è ormai arrivato e gli affari non possono di certo essere lasciati al caso.

Buono il rapporto con amici e partner.

Gemelli - la monotonia dei giorni appena trascorsi sta per giungere al suo termine. Il weekend in arrivo potrebbe portare qualche novità interessante, soprattutto in amore. Meglio non lasciarsi cogliere impreparati.

Cancro - l'oroscopo di questo periodo sembra essere imbevuto di amore. Non solo l'amore sarà nell'aria, ma anche nei cuori di coloro nati sotto a questo segno. Ci si sentirà amati e ci si accorgerà di quanto il partner sia un fulcro importante di questa giostra.

Leone - i pensieri sembrano non mancare mai, ma fortunatamente il fine settimana è fatto per riposare, anche se non per tutti. Chi lavora e chi studia potrà finalmente ritagliare qualche attimo di meritato riposo.

Vergine - le novità potrebbero non mancare mai, soprattutto per coloro che si ritrovano a vivere una relazione interessante con il proprio partner. Per Natale ci si potrà regalare un viaggio o magari un soggiorno in albergo con spa.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - in arrivo, finalmente, un intero weekend da dedicare al relax più totale e allo shopping.

Gli amanti della vita movimentata potranno finalmente dedicarsi alle compere natalizie, mentre chi ama la tranquillità potrà finalmente rilassarsi senza troppi pensieri.

Scorpione - weekend entusiasmante per coloro nati sotto al segno dello Scorpione. Il partner potrebbe sorprendere con una sorpresa inaspettata, che si tratti di una cena o di un viaggio. Meglio lasciarsi trasportare senza opporre troppa resistenza.

Sagittario - qualche sogno potrebbe finalmente realizzarsi. Chi ha lavorato tanto per raggiungere un obiettivo potrà vedere i frutti dei propri sacrifici venire alla luce.

Chi desidera affidarsi alla fortuna può tentare qualche vincita al superenalotto.

Capricorno - anche per il Capricorno, secondo l'oroscopo, l'aria è intrisa di amore. Il fine settimana, ormai prossimo, potrebbe incrociare i passi di questo segno con quello dell'anima gemella tanto ricercata.

Acquario - il momento di schiarirsi le idee è arrivato. Meglio concentrarsi su se stessi e su quelli che sono i propri desideri e bisogni, almeno per qualche giorno. Il partner potrebbe non comprendere inizialmente, ma basterà qualche semplice parola per tranquillizzarlo.

Pesci - l'attesa potrà finalmente essere ripagata. Le giornate monotone e sconcertanti stanno giungendo al termine, lasciando il posto al ritorno di quell'armonia che si credeva ormai perduta.