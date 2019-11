Il mese di novembre sta per giungere al capolinea, lasciando le redini al nuovo dicembre e l'Oroscopo dell'ultima settimana di questo undicesimo mese non può fare altro che donare consigli ad ogni singolo segno zodiacale. Ognuno viene influenzato diversamente dai vari astri e dalla loro posizione che, in continuo cambiamento, modifica quelle che sono le sensazioni di ciascuno. I nati dell'Ariete, ad esempio, si ritroveranno ad attraversare un periodo di suscettibilità, mentre il segno del Leone non riuscirà a passare notti serene a causa delle tensioni.

I nati sotto il segno della Bilancia, dal canto lori, nonostante per temperamento non abbiano nulla da invidiare ad altri, dovranno fare attenzione alle varie polemiche nascoste dietro l'angolo. Insomma, quello in arrivo si tratta di un periodo non proprio ottimale. Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - sarete leggermente suscettibili non solo con il partner, ma con chiunque non accetti i consigli e le vostre proposte.

Al di là di questi scatti, le giornate in arrivo potrebbero rivelarsi particolarmente produttive sia in ambito lavorativo che nello studio.

Toro - periodo stancante, soprattutto per coloro che non sono riusciti a riposare come desideravano durante il weekend. Il lavoro potrebbe piombarvi addosso e non lasciare neanche un attimo di respiro. Meglio scaricare il nervosismo in palestra, senza esagerare e senza affaticarsi troppo.

Gemelli - l'oroscopo dei prossimi giorni sembra essere particolarmente piatto e monotono. Le energie avranno bisogno di essere ricaricate, ma in particolare sarà la creatività ciò che dovrà essere nutrita per bene. Recarsi al cinema o al teatro potrebbe essere un ottimo modo per stimolarla.

Cancro - pieni di energia, i nati sotto il segno del Cancro potranno cimentarsi in qualcosa di nuovo. Chi non ha mai praticato sport potrebbe provare proprio in questo periodo, mentre chi desidera dedicarsi alla realizzazione dei propri sogni potrà usufruire di una marcia in più.

Leone - il periodo in transito non porta altro che problemi e pensieri in grado di sconvolgere le giornate del Leone. Sul lavoro o tra le amicizie, ci sarà qualcosa che impedirà a questo segno di trascorrere notti tranquille. Il nervosismo ed i vari pensieri potrebbero disturbare il sonno.

Vergine - settimana particolarmente interessante per i nati sotto il segno della Vergine. I giorni in arrivo si prospettano essere abbastanza soddisfacenti e ci si potrà cimentare in qualcosa di divertente e costruttivo con il proprio partner. Probabili novità in arrivo.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - meglio non rimandare appuntamenti ed evitare ogni tipologia di scusa, anche la più banale. Sarà anche bene prepararsi ad accogliere polemiche ed a comprendere i silenzi del proprio partner. Non ci si sentirà sicuramente sfortunati o abbandonati, il partner sarà sempre al vostro fianco, in ogni caso.

Scorpione - un sognatore non può smettere alla prima difficoltà. Lo Scorpione, in questo periodo movimentato, avrà bisogno di una scarica di adrenalina in grado di fargli provare sensazioni mai provate prima.

Chi ha un nodo in gola da dover sciogliere, questo è il momento adatto.

Sagittario - periodo fortunato, seppur breve e fugace. Chi desidera qualcosa in particolare farebbe meglio a provarla in questo periodo. Secondo l'oroscopo, attendere troppo non farà altro che far sfuggire una valida e buona opportunità. Pronti ad accogliere nuove amicizie.

Capricorno - l'amore sembra proprio essere nell'aria.

In questa nuova ed ultima settimana di novembre potrebbe arrivare la persona giusta. Dunque per i single qualcuno potrebbe finalmente bussare alla porta del cuore.

Acquario - l'Acquario ha sicuramente bisogno di schiarirsi un po' le idee e di palesare il proprio stato di animo. Qualche discussione potrebbe scaturire in famiglia o sul luogo di lavoro, questo non può che essere un bene, perché dire ciò che si pensa non fa altro che aiutare a liberarsi di un peso.

Pesci - i giorni precedenti sono stati sicuramente altalenanti, con alti e bassi non indifferenti.

Le giornate in arrivo porteranno nella vita di questo segno una persona particolare in grado di donare sicurezza e rallegrare gli animi. Meglio non demordere, quindi, ed attendere pazientemente.