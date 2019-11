Durante la giornata di venerdì 29 novembre, la Luna cambierà posizione e transiterà nel segno del Capricorno, rendendo particolarmente vivaci e simpatici i nativi del segno, mentre Gemelli, amplierà le proprie emozioni, non fermandosi di fronte alle difficoltà che incontrerà. Per Scorpione la giornata sarà piena di novità che porteranno tanta allegria e buon umore, mentre Acquario avrà dalla sua parte una configurazione astrale di tutto rispetto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 29 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 29 novembre 2019, segno per segno

Ariete: gli influssi della Luna in Capricorno rendono particolarmente variabile lo scorrere della vostra giornata.

In ambito sentimentale, Giove nel segno vostro alleato del Sagittario vi fa dare un consistente spazio alle emozioni, specie se nati nella terza decade e se siete single, mentre le relazioni fisse avranno la possibilità di veder fiorire le pulsioni e il trasporto emotivo. Al lavoro potrete ritrovarvi a dover gareggiare con un collega. Che sia per competizione, o più semplicemente un "amichevole" sfida, cercate di far valere la vostra superiorità. Voto - 8

Toro: configurazione planetaria che manifesta degli alti e bassi durante la giornata di venerdì.

Saturno in trigono al segno del Capricorno stabilisce la bellezza del vostro temperamento affettuoso, avvolgente, capace di riempire la vita della persona amata. A parte qualche possibile sbavatura, le cose andranno bene. Se siete single potranno esserci nuove sorprese riguardo le amicizie e il lavoro. A proposito di lavoro, dimostrate di essere qualificati risolvendo un’incombenza lavorativa che aveva lasciato incerti e inoperosi i vostri colleghi e collaboratori. Voto - 7,5

Gemelli: Sole in opposizione al segno del Sagittario amplifica il vostro portfolio di emozioni, permettendosi di gestire in una maniera diversa dal solito l'affiatamento di coppia.

Per voi single è necessario per voi sperimentare e capire come un nuovo rapporto si strutturi, eventualmente, se possa davvero spiccare il volo. La vostra competenza e abilità nel contesto lavorativo non si discutono: siete dei fuoriclasse e conviene che i vostri avversari se ne facciano una ragione. Coloro alla ricerca di un impiego dovranno andare lontano. Voto - 7,5

Cancro: profilo dei transiti abbastanza discreto durante la giornata di venerdì. Dovreste ritrovare la limpidezza dei vostri pensieri, soprattutto in favore di chi vi sta intorno e vi vuole bene, che ultimamente non riesce a capire cosa vi passi per la testa.

Per i single qualche delusione dietro l'angolo potrebbe portare scompiglio nella loro vita. Sul posto di lavoro la giornata sarà così piena di impegni che per voi sarà un bene e vi aiuterà a distrarvi dai problemi personali, anche se prima o poi dovrete affrontarli. Voto - 6

Leone: la giornata inizierà in modo piuttosto soddisfacente per i nativi del segno. La sfera sentimentale vi rende appassionati e conquistatori. È possibile muovervi in base agli impulsi del cuore anziché ai dettami della mente.

Stupite la persona amata con il vostro estro, che siate single oppure no, grazie alla vostra capacità di saperla coinvolgere in nuovi interessi, stimoli, curiosità. Guadagnate punti e fate consistenti passi in avanti nel vostro contesto lavorativo, in particolar modo se avete un’attività dipendente, mettendoci la forza della vostra abilità, la competenza, l’eccellenza, infine, che il vostro Io volenteroso e vitale sa inserire. Voto - 8,5

Vergine: Sole in quadratura al segno del Sagittario, vi fa trovare quasi senza volerlo a giocare una partita amorosa in cui impegnate il vostro carattere.

Nulla di drammatico, ciò nonostante fate attenzione al vostro temperamento per non causare danni. Se siete single potreste ricambiare ad una persona che non rientrava nei vostri piani. In quanto a lavoro accettate con serenità qualche critica che vi verrà rivolta per il vostro comportamento superficiale. Se qualcuno vi offre aiuto accettatelo, non potrà fare peggio di quello che potreste fare voi. Voto - 6,5

Bilancia: concentratevi maggiormente sui vostri dettagli e sui programmi per voi urgenti.

Organizzate un piano d’attacco solidissimo per arrivare a tenere testa a una sfida che si crea all’interno del vostro entourage professionale. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, una buona schiera di pianeti è pronta ad assistervi. Aprite le porte del vostro cuore verso la vostra anima gemella, e dimostratele di sapere cosa significa amare una persona. Se siete single, continuate a cercare, ma allo stesso tempo, se qualcuno è interessato a voi, non allontanatelo a prescindere. Voto - 7

Scorpione: Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale, limita la vostra libertà in campo lavorativo, impedendovi di essere creativi al massimo nello svolgimento delle vostre mansioni.

In amore Il vostro cuore si colma di gioia per una relazione d’amore che adesso sta andando davvero a gonfie vele. Una configurazione astrale di tutto rispetto vi permette di rimanere piuttosto soddisfatti della vostra relazione di coppia. Se siete single questo potrebbe essere il momento adatto per fare un passo importante. Voto - 7

Sagittario: filo dei transiti abbastanza radioso per i nativi del segno. La sfera sentimentale riserva per voi momenti di spettacolare crescita, che portano nel vostro cuore un senso di leggerezza ed emozioni difficili da descrivere. Se siete single la fortuna sarà dalla vostra parte, permettendovi di trascorrere momenti felici in compagnia della vostra potenziale anima gemella.

Godetevi il momento e non fate per adesso il passo decisivo. Sul posto di lavoro Cominciano a maturare i frutti delle vostre mansioni e delle passate fatiche. Voto - 10

Capricorno: la Luna sarà in congiunzione al vostro segno durante la giornata di venerdì, e per quanto riguarda l'ambito sentimentale, se siete single, una vivacità di spirito che vi rende simpatici è il biglietto da visita che esibite in questa giornata. Le relazioni fisse trascorreranno momenti di grande romanticismo e pura passione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potete conservare i vostri soldi e la vostra amicizia con i colleghi allo stesso tempo.

Ciò nonostante fate attenzione a usare tutti gli accorgimenti che vi ci vorranno per non farvi trovare impreparati dinanzi ai colleghi. Voto - 7,5

Acquario: scenario decisamente positivo per voi considerati gli influssi dei pianeti Saturno, Plutone, Giove e Sole ad assistervi sotto ogni ambito. In amore una grande forza di attrattiva erotica vi arriva dal pianeta Giove. Se siete single lanciatevi pure in imprese amatorie che vi gratificano, mentre se avete già una relazione, sarebbe il caso di cambiare assetto e tentare nuove strade per soddisfare il partner. Sul posto di lavoro, sarete stimolati ad agire, avendo le giuste capacità e i mezzi per ottenere le conferme e i risultati di primordine che vi siete posti inizialmente.

Voto - 8

Pesci: giornata piuttosto serena per i nativi del segno. In amore una grande sapienza e leggerezza, assieme ad un pizzico di tenerezza, rendono la vostra vita sentimentale ottimale, sia in quanto a crescita di coppia, che erotica. Se siete single prestate particolare attenzione al settore finanziario. Al lavoro avete bisogno di pensare più approfonditamente ad una situazione che vi vede coinvolti in terza persona. Malgrado ciò, sarete infaticabili, ottenendo spesso discreti risultati. Voto - 7,5