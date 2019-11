Un'altra settimana del mese di novembre è già iniziata e sembra aver raggiunto l'apice della sua influenza con un Oroscopo che si mobilita per preannunciare quanto potrebbe avvenire durante il prossimo weekend. Un segno come quello dell'Ariete si ritroverà ad accettare, volente o nolente, alcune novità che renderanno più movimentate le sue giornate, mentre altri segni zodiacali come quelli del Toro e dei Pesci dovranno stringere i denti ed i pugni. Non tutti attraverseranno un periodo favorevole, ma riusciranno comunque a rifarsi quando le posizioni astrali muteranno nuovamente.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - aria di novità, dalle più importanti alle meno importanti, per questo segno. Chi ha iniziato una nuova carriera dovrà darsi da fare per ottenere soddisfazioni e chi si ritrova già in una posizione più o meno stabile potrà mostrare di che pasta è fatto. Attenzione alle novità meno attese.

Toro - oroscopo non proprio positivo per il Toro.

Ad ogni svolta, nella vita, ci si ritroverà sempre a dover affrontare qualcosa di inaspettato a denti stretti. I piani non sempre vanno come si vorrebbe e spesso ci si ritrova a dover modificare opinioni e desideri. Andrà meglio nella prossima settimana.

Gemelli - giorni intensi e pieni di consegne lavorative da dover portare a termine. Fortuna che il fine settimana è fatto per riposare, almeno per la maggior parte delle persone, ed è in grado di donare un recupero non indifferente delle energie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro - qualche piccolo intoppo sembra aver rattristato l'inizio della settimana. Nulla di cui preoccuparsi, in quanto con il sopraggiungere di giovedì e dei giorni a seguire l'allegria volerà fino alle stelle. L'importante è non chiudersi in sé stessi neanche in quei brevi attimi di "buio". Parlare può solo fare bene.

Leone - il segno del Leone si mostra sempre grintoso e non accenna mai a distaccarsi dal proprio pensiero.

Spesso e volentieri tende a rifiutare i consigli, anche quelli buoni, solo per orgoglio. In questo weekend, ciò potrebbe causare qualche discussione importante.

Vergine - aria di relax in arrivo. Gli impegni lavorativi lasceranno finalmente spazio a qualche attimo di meritato riposo in compagnia dei propri cari e delle persone amate.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - il segno della Bilancia non si potrà certamente lamentare di ciò che il futuro gli riserva.

Si preannunciano giornate fortunate sia sul lavoro che tra le amicizie. Il partner potrebbe addirittura decidere di regalare qualcosa a questo magnifico ed energico segno.

Scorpione - un oroscopo non proprio positivo per lo Scorpione. Qualche intoppo lavorativo e qualche cambiamento di troppo potrebbero mettere a dura prova la pazienza e l'autostima, rovinando in parte il fine settimana. Attenzione alle parole di troppo.

Sagittario - proprio come per l'Ariete, anche questo segno si troverà pronto a ricevere ed accogliere importanti novità, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Nulla di cui preoccuparsi e, soprattutto, nulla da temere. La fortuna osserva questo segno.

Capricorno - le giornate in arrivo sembrano adatte ad essere dedicate esclusivamente al relax ed alla cura della persona. Qualche massaggio e qualche pernottamento in un albergo con Spa potrebbe essere davvero un'ottima idea per ricaricare le energie.

Acquario - il weekend in arrivo potrebbe rivelarsi straordinario, soprattutto per coloro che riusciranno ad organizzare una gita fuori porta nonostante gli intoppi. Ci sarà sempre qualcuno pronto a mettere i bastoni fra le ruote, ma la pazienza ripagherà sempre.

Pesci - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dei Pesci si ritroveranno ad affrontare un fine settimana con qualche tonalità di stress e nervosismo. Il lavoro sembra non voler allentare la sua morsa, senza lasciare a molti neanche il tempo di prendere un respiro.