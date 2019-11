Giovedì 21 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Marte, il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno nell'orbita del Capricorno ed invece Urano resterà in Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare continuerà a sostare in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee invece per Bilancia ed Acquario.

Incontri per Toro

Ariete: umore 'flop'. Giovedì dove i nativi risentiranno delle molteplici asperità planetarie, capitanate dall'avversa Luna, che presumibilmente andranno ad influire sul loro tono umorale. Questo fare uggioso non sarà gradito dal partner.

Toro: incontri. La Luna 'incontra' i Pianeti Lenti in moto diretto e ciò, con ogni probabilità, metterà sul cammino dei nativi nuove interessanti conoscenze che avranno grosse chance di diventare importanti nel loro percorso professionale.

Gemelli: attenzione ai figli. L'educazione della prole, in questa giornata, potrebbe essere motivo di accese discussioni con la persona amata. Le visioni saranno pure diverse ma per il 'bene comune' sarà fare trovare un accordo tra le parti.

Cancro: gelidi. Il clima nel focolare domestico non sarà probabilmente dei migliori, quindi vanno evitate categoricamente discussioni chiarificatrici in quanto potrebbe sortire l'effetto contrario.

Bilancia stressata

Leone: metodici. Giovedì che 'sorriderà' ai nati Leone che non disdegnano il duro lavoro, come vogliono Giove e Venere dal Sagittario supportati sul lungo raggio dal duetto di Terra formato da Saturno ed Urano.

Vergine: poliedrici. I nati del segno in questa giornata avvertiranno, con tutta probabilità, il desiderio di dividere le loro energie su più fronti accorgendosi, a fine serata, che era l'idea maggiormente indicata per le circostanze.

Bilancia: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze che i nativi potrebbero trovarsi sul loro cammino quotidiano. Farebbero bene a procrastinarne alcune in modo da evitare lo stress.

Scorpione: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nativi, i quali però, anziché chiedere lumi, preferiranno assumere un atteggiamento taciturno, chiudendosi in loro stessi.

Acquario indisponente

Sagittario: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri sarà, con tutta probabilità, stracolmo questo giovedì ed i nativi potranno provare a rimediare a qualche manchevolezza nel focolare domestico organizzando un cena romantica, con grande soddisfazione del partner.

Capricorno: lavoro 'top'. La Luna nel loro Elemento sarà un toccasana per le questioni professionali dei nativi che, con ogni probabilità, avranno ottime chance di upgrade lavorativi.

Acquario: indisponenti. Le forze astrali di questo periodo non favoriscono né la fluidità di pensiero né la serenità in casa Acquario rendendo i nativi, come inevitabile conseguenza, indisponenti con chiunque gli capiti a tiro.

Pesci: testardi. Far cambiare opinione ai nativi sarà un'ardua impresa che partner ed amici, fiutando l'antifona, preferiranno non perseguire. Lavoro in secondo piano.