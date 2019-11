Novembre ha finalmente ingranato la marcia portando gli astri ad influenzare i segni zodiacali con posizioni nettamente differenti rispetto a quelle assunte nel mese di ottobre. L'Oroscopo del secondo weekend di questo mese, ovvero quello che comprende le giornate da venerdì 8 a domenica 10 novembre, prevede momenti di relax e riposo per il segno del Leone mentre sembra esserci una continua ricerca di libertà da parte del Toro anche per coloro che vivono una situazione pacifica e stabile.

Il segno dell'Ariete, invece, dovrà confrontarsi con situazioni spinose che non fanno altro che mettere i bastoni fra le ruote al raggiungimento di obiettivi prefissati. Il tutto, però, si risolverà nel migliore dei modi.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - nervosismo e stress potrebbero farla da padroni abbandonando questo segno solo nelle giornate di sabato e di domenica.

Chi ha un lavoro stabile dovrà stare attento a qualcuno che tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote rallentando così la scalata al successo. I numerosi sforzi dell'Ariete, però, verranno sicuramente ricompensati.

Toro - un'insolita ricerca tratterrà questo segno zodiacale: il Toro potrebbe sentirsi soffocare dagli impegni lavorativi e dai parenti. Ritagliare qualche momento di relax e solitudine non potrà fare altro che portare benefici ed evitare di far traboccare un vaso già troppo pieno.

Gemelli - se il lavoro non va propriamente per il verso giusto, sul piano relazionale non ci si può lamentare. Secondo l'oroscopo questo fine settimana porterà i Gemelli ad incontrare persone meravigliose con il quale creare un rapporto di amicizia. Attenzione, però, ai finti buoni ed a coloro che approfittano della bontà altrui.

Cancro - spese di Natale in vista. Per evitare di ridursi ad acquistare regali all'ultimo minuto il segno del Cancro cercherà di impiegare il proprio tempo libero, sin da ora, girovagando per negozi e centri commerciali alla ricerca di qualche pensierino da donare nel periodo natalizio.

Attenzione a non spendere troppo, l'economia non va proprio bene in questo periodo.

Leone - settimana pesante per il segno del Leone costretto a spingersi al di là dei propri limiti. Ricaricare le energie potrebbe essere l'unica soluzione per non rischiare di crollare sul lavoro o mentre si è a tavola con i propri cari. Relax e buona compagnia, niente di meglio per stare bene.

Vergine - in molti avranno già realizzato parte dei propri sogni impiegando tutte le proprie energie.

Questo weekend potrà finalmente essere sfruttato per ricaricarsi e dedicarsi un po' a se stessi. Stare un po' a letto in compagnia di chi si ama non può essere certo una cattiva idea.

Previsioni del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - meglio circondarsi di persone fidate e che non impiegano il loro tempo per rovinare le giornate ed il lavoro altrui. Le amicizie vanno coltivate con molta attenzione ed in questo fine settimana potrebbe essere necessario curarle più del dovuto.

Meglio non trascurare chi si ama.

Scorpione - l'oroscopo preannuncia giornate intense, ma divertenti. Lo stress non si avvicinerà minimamente e non intaccherà quelle che potrebbero risultare giornate positive e produttive. Sul lavoro non c'è nulla che non va e sul piano sentimentale non ci si può lamentare minimamente.

Sagittario - l'amore verso se stessi spesso viene scambiato per vanità, ma in realtà non è altro che un modo per sentirsi in pace con il mondo. Avere una buona autostima, infatti, permette a chiunque, ed a questo segno in particolare, di rapportarsi con le persone che gli stanno intorno e di riuscire nei propri piani. Giornate di allegria in arrivo.

Capricorno - la cura verso la propria persona dovrebbe essere messa in prima linea, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. I single potranno finalmente imbattersi in persone veramente interessanti mentre chi vive una relazione seria e stabile potrà finalmente permettersi di organizzare una piccola gita fuori porta.

Acquario - accettare i buoni consigli che vengono offerti dalle persone che vi sono vicine potrebbe rivelarsi un modo abbastanza proficuo per accelerare la corsa al raggiungimento dei propri obiettivi. Sul lavoro non ci saranno pause ed il weekend potrebbe rivelarsi un periodo utile per trovare il tanto agognato riposo.

Pesci - particolarmente romantico, questo segno non si darà pace se non riuscirà a soddisfare i desideri del proprio partner ritrovandosi ad accantonare quelli che potrebbero essere i propri. Questo fine settimana riuscirà a portare serenità ai Pesci donandogli sedute di confronto con la persona amata che non porteranno altro che ad un miglioramento della relazione.