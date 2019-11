Il mese di ottobre ha lasciato le redini a quello di novembre, permettendogli di influenzare i segni zodiacali con posizioni astrali decisamente modificate. L'Oroscopo della prima settimana di novembre, ovvero quella che va da lunedì 4 a domenica 10, vede un segno come l'Ariete pronto ad andare avanti e ad affrontare le difficoltà, ma non senza bastoni fra le ruote. Il Leone invece avrà una carica di energia tale da permettergli di superare i propri stessi limiti.

L'importante, in entrambi i casi, è riuscire a non strafare per non rischiare di mandare in fumo un intero lavoro. Come sempre, la posizione degli astri influenzerà in modo diverso le giornate di ognuno dei segni.

Di seguito, le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - le attuali giornate non stanno dando il meglio di sé con questo segno.

L'Ariete si ritrova ad affrontare un periodo di malinconia, stress e nervosismo e potrebbe trovarsi costretto a stringere i denti anche per la settimana in arrivo. Le energie non mancheranno di certo, ma ci sarà sempre qualcosa o qualcuno pronto a mettere il bastone fra le ruote per rallentare il raggiungimento ed il completamento dei vari obiettivi.

Toro - l'oroscopo di questo segno prevede giornate alla ricerca della libertà, nonostante i nati sotto all'influenza del Toro si immaginino alla ricerca di una stabilità non solo economica, ma anche sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi riuscirà a liberarsi della morsa del passato potrà godersi ciò che li futuro gli riserva.

Gemelli - il mese di novembre, nel suo inizio, permetterà ai Gemelli di stringere buoni rapporti di amicizia, basati sulla fiducia verso il prossimo e verso sé stessi. Attenzione a non esagerare con le parole di scherno: basta veramente poco per mandare in fumo tutto il lavoro svolto per avvicinarsi a qualcuno.

Cancro - periodo non proprio favorevole per il Cancro, almeno in questo periodo del mese. Le relazioni andranno bene ed il lavoro potrebbe non andare male come ci si può aspettare, ma è meglio fare attenzione al modo di porsi e di rapportarsi. Stress e nervosismo da tenere sotto controllo.

Leone - le energie non mancheranno di certo e la voglia di superare i propri limiti, sia corporei che mentali, potrebbe addirittura mettere a rischio la stabilità mentale.

Le energie, se non calibrate correttamente, potrebbero venire meno già prima del weekend.

Vergine - il momento migliore per agire è alle porte. Tutto quello che ci si era prefissato, gli obiettivi ed i sogni, potrebbe finalmente essere realizzato. Serviranno molte energie e molta pazienza, ma si potrà godere dei frutti del proprio lavoro e delle proprie fatiche.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo della prima settimana del mese di novembre vede buoni propositi sia sul piano relazionale che su quello lavorativo.

Una sensazione di serenità interiore potrebbe bussare alla porta, rendendo il segno quieto e propenso ad accettare le critiche costruttive e, soprattutto, le proposte avanzate da persone fidate.

Scorpione - periodo decisamente positivo e propositivo per il segno dello Scorpione. Sul lavoro ci si potrà dare da fare senza alcun tipo di intoppo, così come nel piano relazionale e sentimentale si potrà godere di momenti felici e privi di stress e nervosismo.

Sagittario - se c'è chi ancora si tiene stretti i ricordi del passato, magari di una storia non finita come ci si aspettava, questo è il momento adatto per abbandonarli ed andare avanti. Il lavoro non va certamente avanti da solo e le persone giuste non attendono altro che di essere incontrate. Pronti ad armarsi di buona pazienza e voglia di fare.

Capricorno - il mese appena trascorso ha visto un Capricorno sempre disponibile con gli altri e disposto a sacrificare i propri bisogni per soddisfare quelli altrui. I giorni che stanno per arrivare, invece, lo spingono a riflettere sul proprio atteggiamento e a ricercare ciò che lo rende felice. Prima di aiutare il prossimo è necessario soddisfare i propri bisogni e aver cura sé stessi.

Acquario - se si ha in mente un modo per realizzare i propri progetti è necessario, prima di tutto, ascoltare ciò che gli altri hanno da dire e cercare di avere una mentalità più aperta. I consigli dovrebbero essere accettati senza troppe critiche, soprattutto se si vogliono raggiungere i propri obiettivi senza intoppi e con una riserva non indifferente di energie.

Pesci - romantico come non mai, il segno dei Pesci si ritroverà a cercare di soddisfare i desideri del proprio partner, rischiando di mettere da parte i propri. Spesso e volentieri, questo atteggiamento non fa altro che spingere la persona che si ha di fronte a desiderare sempre di più, ascoltando sempre meno i bisogni dell'altro. Dire "basta", molte volte, aiuta a non andare fuoristrada.