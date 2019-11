La prima settimana del mese ha appena avuto inizio, è quindi interessante vedere i presagi degli astri delle stelle per quanto tutto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni dello zodiaco per la giornata di martedì 5 novembre. E' un momento particolare per i Gemelli, che soprattutto in amore, potrebbero dover prendere delle importanti decisioni. Mentre un quadro astrale positivo protegge la Bilancia, che vivrà una giornata vantaggiosa per quanto riguarda l'ambito lavorativo e la sfera finanziaria.

Recupero per l'Acquario, l'amore torna protagonista.

Di seguito l'Oroscopo completo di martedì 5 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrali del giorno 5 novembre 2019 segno per segno

Ariete: momento faticoso per il segno. Qualcuno potrebbe essere alle prese con questioni legali da risolvere e queste si estenderanno fino all’inizi del 2020.

Anche la sessualità è in calo, l’ariete non Ha testa per dedicarsi al partner e questo potrebbe creare delle distanze. Anche fare nuovi incontri non sarà semplice in questo periodo, bisognerà prima riordinare i pensieri.

Toro: il segno sta vivendo una fase di rinnovamento e cambiamento, tuttavia non tutto sarà semplice da gestire. Durante questa giornata non mancheranno le problematiche, il segno potrebbe sentirsi particolarmente sotto pressione.

Dei lievi miglioramenti si avvertono per quanto riguarda l’amore, dove arriveranno dei chiarimenti.

Gemelli: durante la giornata di martedì 5 e mercoledì 6 novembre il segno potrebbe dover prendere una decisione importante in amore. Se durante i mesi precedenti ci sono stati diversi momenti di conflitto con il partner questo il momento di seppellire lascia di guerra o decidere di chiudere la relazione, adesso bisogna scegliere: o dentro o fuori.

Bene l’ambito lavorativo.

Cancro: questa martedì porterà un buon recupero, soprattutto per il fisico. Dopo delle giornate sottotono, il Cancro recupera le energie e la voglia di fare e questo inciderà positivamente in ambito lavorativo. Al contrario ci saranno dei momenti di alti e bassi in amore, dove potrebbero continuare litigi e discussioni. Se un rapporto non vi rende più soddisfatti, potreste decidere durante questo mese di mettervi un punto o impegnarvi per trovare una soluzione definitiva.

I single al contrario potrebbero fare incontri interessanti e un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più durante il mese di novembre.

Leone: durante la giornata di martedì 5 novembre non mancheranno le incertezze, il sogno infatti ha bisogno di risolvere alcune questioni nate durante le giornate precedenti. Per farlo sarà ben dedicarsi dei momenti di solitudine in cui chiarirsi le idee e studiare i prossimi passi da compiere.

In ambito lavorativo da qui alla fine dell’anno potrebbe cambiare alcune cose, qualcuno potrebbe dover prendere un’importante decisione.

Vergine: l’inizio di novembre non è stato vantaggioso per il segno, che stavo vivendo dei momenti particolarmente faticosi. Soprattutto gestire rapporti interpersonali durante le prossime giornate si rivelerà complicato, dei contesti potrebbero nascere all’interno dell’ambito familiare e con il partner. Cercate di prendere questi giorni con le pinze, ma soprattutto evitate di dire qualcosa che non pensate e che potrebbe inasprire i conflitti già esistenti.

Bilancia: una giornata vantaggiosa attende il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le finanze. Chi lavora in proprio o a giornata potrebbe infatti incrementare i propri guadagni e ritrovare una certa stabilità. Tuttavia questo potrebbe un po’ allontanarvi in amore, rendendovi distanti e stressati. Il week end vi consentirà di recuperare in tal senso e vivere belle emozioni, questo vale sia per le coppie che per i single.

Scorpione: nonostante il favore di Sole e Mercurio vi rendono energici e grintosi, la giornata di martedì 5 novembre potrebbe presentare delle problematiche. Soprattutto in ambito lavorativo, infatti, i nati sotto questo segno potrebbero apparire distratti, con la testa fra le nuvole e questo potrebbe favorire l’errore. Non temete però durante le giornate sarà possibile recuperare e anche l’amore vivrà un momento di recupero.

Sagittario: sarà una giornata leggermente sottotono per il fisico. Saranno infatti molte le cose da fare e qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed causare lievi fastidi. Tuttavia si tratta di un momento passeggero, destinato ad esaurirsi già durante le prossime giornate. Novembre è un mese favorevole per quanto riguarda l’amore, infatti, sono favoriti i nuovi contatti e gli incontri. Le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti per i mesi futuri.

Capricorno: sono giornate pesanti per il fisico, qualcuno infatti potrebbe aver risentito di fastidi alle articolazioni. La giornata di martedì non sarà priva di contrasti, soprattutto in ambito lavorativo. Ciò nonostante il prossimo weekend vi permetterà di recuperare e risolvere le problematiche. In amore non mancano i conflitti, il Capricorno appare più irritabile e nervoso del solito. Gli astri vi consigliano di concedervi dei momenti di solitudine, la seconda metà del mese sarà molto più vantaggiosa in tal senso e anche gli incontri saranno favoriti.

Acquario: è un momento di recupero per il segno, che per ritrovare grinta e positività ha bisogno di porsi nuovi obiettivi da raggiungere. In amore ritorna la serenità e si riaccende la passione. Anche gli incontri saranno favoriti, tuttavia non porteranno a niente di duraturo per il futuro. Delle perplessità restano ancora per quanto riguarda l’ambito lavorativo, cercate di essere cauti e di agire con diplomazia.

Pesci: le prossime 48 ore porteranno delle soluzioni. I nativi del segno potranno osservare sotto una diversa prospettiva alcune problematiche nate precedentemente e trovare finalmente la soluzione adatta. In amore non mancheranno i conflitti, sarà soprattutto chi vive due relazioni parallele o prova dei sentimenti per più persone a vivere delle giornate faticose. Le coppie stabili insieme da tempo, al contrario, non hanno nulla da temere e anche i single alla ricerca dell’anima gemella, potrebbero fare degli incontri interessanti.