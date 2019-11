La giornata di lunedì 2 dicembre sarà una giornata di lavoro molto lenta per molti segni dello zodiaco, scandita soltanto dai vari successi o problematiche che daranno da riflettere per agire di conseguenza. Quest'ultimo sarà il caso dei segni dell'Acquario, dei Pesci e della Bilancia, che non saranno al massimo della forma, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico che mentale. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non sarete molto entusiasti di alzarvi presto in questa giornata di lunedì, ma il lavoro vi attende con un carico non indifferente. Ci potrebbero essere delle schermaglie con il partner.

Toro: un affare sarà essenziale per un eventuale aumento o una promozione. Ci metterete tutti voi stessi per raggiungere i vostri obiettivi, ma forse un po' di concentrazione in più non guasterebbe.

Gemelli: dovrete fare una tabella di marcia per questa settimana, perché il lunedì già carico di impegni lavorativi vi costringerà a rimandare qualche sfizio ai giorni successivi.

Cancro: sarete decisamente sottotono a causa di alcuni pensieri legati alla sfera emotiva, ma non vi lascerete abbattere da un collega che si dimostrerà piuttosto competitivo. Impegnatevi al massimo e otterrete ciò che desiderate.

Leone: i primi successi della settimana arriveranno in men che non si dica, ma cercate di non essere troppo pretestuosi durante la conclusione dei vostri affari. La famiglia vi darà il supporto che meritate.

Vergine: avrete tutte le carte in regola per essere fra i migliori sul posto di lavoro. Ci saranno delle condizioni che saranno favorevoli a voi e non a qualche collega, e ciò potrebbe suscitare delle invidie.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: irrequieti. Vi sentirete nervosi e irritati, tanto che potreste essere decisamente distratti sul posto di lavoro. Qualche piccola novità in arrivo, forse in serata, vi tirerà su di morale almeno per qualche tempo.

Scorpione: questo lunedì sarà uno dei giorni ideali per trovare lavoro, per portare avanti determinati progetti lavorativi ed anche per qualche affare positivo.

Probabilmente non avrete tempo per altro, quindi focalizzatevi sul lavoro.

Sagittario: sarete sempre sulla difensiva in questa giornata, soprattutto a causa di persone che vi hanno generosamente stressato nella settimana precedente. Rilassatevi e pensate prima di parlare.

Capricorno: le occasioni di fare buoni affari e anche qualche investimento saranno alla vostra portata soprattutto in mattinata, ma non dimenticate che qualche novità di stampo economico sarà dietro l'angolo.

Acquario: non saprete proprio da dove cominciare per la vostra mattinata lavorativa. Avrete ancora molta confusione in testa, e sarà dovuto essenzialmente all'accavallarsi di situazioni difficili da gestire.

Pesci: stabilità. Il lavoro procederà come al solito, non ci saranno troppi scossoni che avrebbero potuto mettervi in condizioni di forte disagio, ma la noia vi assalirà e attenderete con ansia di trascorrere un po' di tempo libero.