Per i nati sotto il segno dei Pesci, questo dicembre 2019 sarà un periodo caratterizzato da un'intensa attività lavorativa, fatta di successi e di ottimi guadagni che vi permetteranno di fare cose che prima vi erano precluse. La fortuna infatti sarà quasi interamente incentrata sull'aspetto lavorativo, anche per i disoccupati. Le energie di questo periodo permetteranno di andare molto lontani.

Amore e affetti

La prima metà del mese sarà decisamente proficua per le relazioni: sentimenti e passionalità che la faranno da padroni.

Purtroppo però dal giorno 21 dicembre le cose potrebbero subire una brusca battuta d'arresto a causa di Venere sfavorevole. Ci potrebbero essere dunque dei fraintendimenti che difficilmente potranno risolversi con un po' di dialogo, e nemmeno l'atmosfera natalizia allenterà questa tensione fra voi ed il partner.

Marte in trigono favorirà i single, rendendoli più accattivanti e seducenti, e creando un magnetismo unico: in questo può nascere una relazione che prometterà molto bene per il futuro. Sono favoriti anche quei tentativi di conquistare una persona che avevate adocchiato da tanto tempo.

Lavoro e studio

Grazie a Giove, finalmente ci saranno dei progetti rimasti nel cassetto a lungo e che ora finalmente potranno avviarsi senza alcun tipo di intoppo. Se sarete volenterosi anche nei giorni strettamente festivi avrete molti successi lavorativi e dei guadagni immediati ed utili. Gli acquisti non si faranno mancare: potreste anche farne uno di ingente portata, che fino a poco tempo fa non potevate permettervi (ad esempio un'automobile o un capo di abbigliamento particolarmente costoso).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

All'orizzonte ci saranno occasioni imperdibili anche per chi è alla ricerca di un impiego migliore (o per i disoccupati): inviare curriculum sarà la solita “arma” che vi permetterà di ottenere colloqui promettenti, ma non mancate anche di parlare con qualcuno che potrebbe aiutarvi o consigliarvi di fare quella “mossa” in più che potrebbe servire.

Gli studenti avranno un buon rendimento, che sarà un trampolino di lancio per fare un salto di qualità che non faticherete a riconoscere.

Fortuna e salute

L'appoggio di Giove vi sarà di enorme aiuto per risolvere problemi burocratico e pratici, ma la fortuna di questo periodo verterà soprattutto sul lavoro e su eventuali collaborazioni fra colleghi.

La salute sarà ottima, soprattutto dal punto di vista mentale e psicologico. Sul piano fisico avrete molte energie, anche erotiche: dovrete solo stare molto attenti all'alimentazione, che in questo periodo di feste potrebbe sbilanciare i vostri equilibri ottenuti con tanta fatica.