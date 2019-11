L'Oroscopo di dicembre è pronto a svelare che mese sarà. In generale, questo rappresenta il periodo più luminoso e dolce dell'anno. Nonostante il freddo pungente, nell'aria si respirerà profumo d'amore e di buoni propositi. Le previsioni annunciano un mese pieno di cose da fare. Tra addobbi, uscite e festività da organizzare, ci sarà spazio anche per alcune valutazioni di fine anno. In tanti avranno voglia di stare in compagnia e di dimenticare le cose brutte accadute nei mesi precedenti.

L'amore tornerà alla ribalta per i nati del Cancro che si riscopriranno più dolci del solito. Sarà un mese favorevole e soprattutto avvincente anche per altri segni. In seguito le previsioni dell'oroscopo di dicembre per la prima sestina da Ariete a Vergine.

Previsioni dell'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli

Ariete - Sarà un mese fortunato, specialmente a partire dalla seconda metà. Nei primi quindici giorni vi ritroverete a destreggiarvi tra faccende di casa, lavoro e compiti vari.

Dopodiché vi organizzerete per le festività e coinvolgerete i famigliari in determinate iniziative. Ci saranno delle interessanti entrate finanziarie che vi serviranno per pagare le bollette, per comprare i regali e per l'acquisto di addobbi e altri prodotti natalizi.

Avvertirete un assoluto bisogno di staccare la spina, quindi valutate l'idea di organizzare un bel viaggio con una persona speciale.

Le coppie sposate o conviventi, avranno delle discordanze d'opinione riguardanti certe questioni personali ma tutto si risolverà con il brindisi dell'anno nuovo.

Toro - Questo sarà il momento della svolta. Dopo mesi di duro lavoro e problematiche di ogni tipo, potrete staccare la spina e godervi il clima festivo. Adorate passeggiare per le vie illuminate e osservare le vetrine. Anche se fuori farà decisamente freddo, dentro di voi sentite calore.

Le coppie si ritroveranno a pianificare l'anno nuovo e si impegneranno per far in modo che vada meglio di quello precedente. Attenzione a non esagerare con gli alcolici, potreste pentirvene amaramente. In questo periodo siete soliti programmare la dieta perché magari pensate di poter 'ingrassare' liberamente durante il veglione. Tuttavia, gli eccessi non sono mai un bene. Vi ritroverete a fare il bilancio annuale.

Gemelli - Le previsioni astrologiche di dicembre rivelano che rivedrete alcuni parenti, ma non sarete pronti alle solite domande di rito. Portate pazienza e rideteci sopra. Si faranno sentire molte persone di vostra conoscenza e sarete colmati di auguri. Adorate questo periodo dell'anno anche se spesso fate finta di detestarlo. Vi sentite vivi, frenetici, utili. Sarete effettivamente molto impegnati a fare avanti e indietro tra casa e lavoro.

I più giovani, attraverso i social conosceranno della gente nuova e magari faranno degli incontri entusiasmanti. Vi darete alla mondanità e organizzerete un cenone strepitoso. Riceverete delle informazioni importanti, per cui prestate ascolto al vostro interlocutore. Nella notte di San Silvestro dovrete fare attenzione alla guida e ai bicchierini di troppo.

Astrologia per Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Sarete tentati di mettervi a dieta, ma a partire dall'anno nuovo.

Per voi dicembre sarà un mese incredibilmente magico. Famiglia, addobbi, cibo a volontà e un bel fuoco scoppiettante, il Natale per voi sarà entusiasmante e ristoratore. Avete avuto un anno turbolento, pieno di alti e bassi. Molte cose non vi sono riuscite bene, siete caduti tante volte. Un vero vincitore sa rialzarsi e infatti è quello che avete fatto. Se ci pensate attentamente, ci sono state delle note positive. Chi ha perso un lavoro magari ne ha trovato uno migliore oppure si è preso del tempo ed ha capito cosa vorrebbe ottenere veramente nella vita.

Questo mese del riscatto aprirà le porte ad un nuovo anno pieno d'amore, opportunità e crescita personale. Tutto filerà liscio ma dovrete stare ben attenti al portafoglio perché rischiate di esagerare con le spese. Fate ordine mentale e stilate la fatidica lista dei buoni propositi. Con il partner i festeggiamenti saranno molto più intensi e appaganti.

Leone - L'oroscopo dice che vivrete un mese importante che resterà impresso nella vostra mente a vita. Chi ha superato i 50, ritrova la voglia di fare e di rendersi utile.

Anche se detestate le ricorrenze prestabilite, sarete contenti di passare del tempo con chi vi sta a cuore e vedere dei volti nuovi. Potrebbero arrivare delle opportunità lavorative interessanti per gli under 30. Chi ha già un lavoro, sarà preoccupato per le finanze le bollette salate. Vi ritroverete a trascorrere un Natale in economia, nonostante ciò, sarà un successo.

Una certa persona si rifarà sentire dopo tanto tempo di silenzio e lontananza. L'amore si infiammerà e le coppie sperimenteranno nuove cose.

Vergine - Le coppie vivranno un mese appagante. Dopo un periodo fiacco la passione sboccerà nuovamente. Vi ritroverete a fare progetti nuovi con la speranza di un futuro migliore. Sognate in grande, non fatevi frenare dai dubbi o dai pettegolezzi altrui. In questo dicembre ritroverete la serenità e la spensieratezza di un tempo. Lasciatevi andare e divertitevi senza pensare a niente e nessuno.

Molti segni si sentiranno stanchi, specialmente dopo le festività natalizie. In questo periodo aiuta molto stilare un bilancio dell'anno appena trascorso poiché aiuta a tirare le somme.

Siete soddisfatti? Volete cambiare qualcosa? Ponetevi queste domande prima di tuffarvi in nuovi propositi. Non sempre una sconfitta rappresenta un qualcosa di negativo. Tenete gli occhi ben aperti perché ci saranno delle proposte imperdibili.