Nel corso della settimana che va dal 18 al 24 novembre, la Luna transiterà nel segno del Leone, concedendo ai nativi del segno più possibilità di raggiungere il successo, sia in amore che al lavoro, mentre la Bilancia potrebbe sentirsi insicura della propria situazione attuale. Sorprese in ambito lavorativo per la Vergine, nonostante Venere sia in opposizione, mentre per i Gemelli sarà una settimana in risalita rispetto al recente passato.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 18 al 24 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 novembre 2019 segno per segno

Ariete: avrete l'occasione di organizzare al meglio la vostra settimana per poter gestire meglio l'ambito sentimentale e lavorativo. Ciò nonostante, in amore vi aspetta un periodo molto contraddittorio per i sentimenti, che metterà alla prova le vostre certezze e la vostra pazienza.

Dovrete cercare di essere più comprensivi nei confronti della vostra dolce metà. I single avranno modo di fare delle conquiste di spessore, grazie agli influssi di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete stare allerta da possibili distrazioni o voci di corridoio da parte di colleghi forse solo invidiosi. Voto - 7

Toro: oltre all'opposizione di Mercurio si aggiunge anche quella di Marte, pronta a mettervi i bastoni tra le ruote nel corso della settimana.

Sarà dunque un periodo particolarmente stressante, soprattutto a livello psicologico. In amore cercherete di essere audaci dinanzi la vostra dolce metà, ciò nonostante non è detto che riusciate sempre a comprendervi a fondo. I single subiranno degli sbalzi d'umore repentini. Sul posto di lavoro, la voglia di darsi da fare verrà meno, e molti potranno scegliere di rimandare a dopo le attività pratiche meno urgenti.

Voto - 6,5

Gemelli: sarà una settimana in risalita rispetto a quelle precedenti. La Luna lascerà il vostro segno zodiacale, di conseguenza sarà compito vostro curare al meglio la vostra relazione sentimentale che, fortunatamente, andrà molto bene. Evitate in ogni caso di agire impulsivamente, per non creare complicità nel vostro rapporto. I single dovranno rivedere alcune pratiche che sono risultate fallimentari.

In ambito lavorativo, darete attenzione ad ogni dettaglio, pur di proporre qualcosa di praticamente perfetto. Voto - 7,5

Cancro: la Luna transiterà nel vostro segno zodiacale, e sconvolgerà del tutto l'andamento della settimana. Si aggiunge inoltre il benevolo Marte, che vi farà sentire leggeri e pieni di energie. In amore un improvviso colpo di fulmine sconvolgerà i single, e sarà difficile poi distrarsi.

Le relazioni fisse avranno modo di consolidare il loro rapporto. Bene anche il lavoro dove nonostante qualche dissonanza con un collega un po’ troppo vivace, portare avanti dei progetti degni di nota sarà il solo pensiero dei nativi del segno. Voto - 9

Leone: settimana in rialzo per i nativi del segno. L'opposizione del pianeta Marte potrebbe portare un po’di scompiglio per quanto riguarda il lavoro, soprattutto tra le giornate di venerdì e sabato.

Meglio l'inizio settimana dove sarete abbastanza favoriti. L'umore sarà in rialzo, e in amore riuscirete a stabilire un ottimo affiatamento di coppia, con giornate da dedicare alla vostra anima gemella, mentre per i single potrebbero presentarsi serate di fuoco. Voto - 7,5

Vergine: nonostante in opposizione al vostro segno, riuscirete comunque a godervi la settimana, con ottimi risultati sia in amore che al lavoro. Sarete precisi e attenti all'interno della sfera emotiva, convincendo il partner a fare ciò che più volete.

I single invece saranno più inclini a concentrarsi sulle proprie mansioni. In ambito lavorativo aspettatevi delle belle soprese, che possono dare una svolta alla vostra carriera professionale. Favorite inoltre le collaborazioni con i colleghi nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in perfetta congiunzione. Voto - 8

Bilancia: Marte abbandonerà il vostro segno zodiacale, ciò vuol dire che arriveranno dei cambiamenti, a cominciare dalla carriera professionale, dove continuerete ad essere carichi di energie e di iniziativa, ma avrete l'occasione inoltre di porre dei cambiamenti all'interno del vostro ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, potreste sentirvi insicuri della vostra situazione attuale. Cercate di non allontanarvi dal partner in quanto né avrete particolarmente bisogno se volete tenere alto l'affiatamento di coppia. I single potranno fare ottimi incontri e vivere forti emozioni, soprattutto tra venerdì e sabato. Voto - 7,5

Scorpione: settimana tutta in risalita per i nativi del segno, grazie agli influssi della Luna prima in Leone, e poi in Bilancia, tra giovedì e venerdì. In amore sarete passionali, sensuali più che mai, sicuri in voi e abili con parole e carezze.

Un clima perfetto per stregare il partner o ammaliare la persona che vi piace. All'interno del vostro ambiente di lavoro, sarà difficile che accettiate incarichi rischiosi, grazie ad una notevole sicurezza che vi permetterà di portare a termine solo quei lavori che vi garantiranno un ampio margine di guadagno. Voto - 8,5

Sagittario: qualche turbolenza potrebbe tormentare il vostro animo, a partire dall'ambito sentimentale dove a causa di alcune incertezze la vostra relazione di coppia verrà messa a dura prova.

Meglio i single che saranno più inclini a provare a buttarsi in nuove relazioni d'amore, anche se poi non è detto che funzioneranno. Al lavoro vi aspetta un periodo scorrevole, utile per riflettere e perfetto per pianificare spese e investimenti, anche in eventuali attività imprenditoriali, se liberi professionisti. Se cercate impiego, accogliete con fiducia ogni opportunità. Voto - 7

Capricorno: non cantate vittoria se già a partire da lunedì vi sembrerà di avere il coltello dalla parte del manico.

La situazione infatti potrebbe del tutto capovolgersi, a partire dall'ambito sentimentale, dove nonostante l'intesa di coppia abbastanza buona, a causa del vostro carattere potreste rovinare tutto quanto. I single dovranno stare attenti a non avere troppe pretese. In ambito lavorativo ogni passo vi costerà fatica ma proprio per questo varrà doppio. Date del vostro meglio perché poi i vostri sforzi e sacrifici verranno ricompensati. Voto - 7,5

Acquario: grande recupero per i nativi del segno sul fronte dei sentimenti.

Con la Luna in trigono al segno della Bilancia, potrete contare su sentimenti sinceri, autentici, profondi, sfumati con le tinte preferite, più o meno dolci o piccanti secondo i gusti personali. I single ammetteranno una certa cotta per una persona in particolare, ma sarebbe opportuno farlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarà un periodo lineare, senza grandi novità. Tuttavia la cosa non vi dispiacerà affatto perché potrete concentrarvi su altre situazioni forse personali.

Voto - 8

Pesci: mille punti a favore per eros e intraprendenza durante la settimana per i nativi del segno. Un periodo forse perfetto per i single a caccia di sensazioni forti, meno per i cuori delicati in cerca di corteggiamento e sentimenti fuori dal tempo. La Luna si trova in opposizione al vostro segno, ciò nonostante potrete fare affidamento su un forte Marte, che vi darà tutta l'energia e la grinta necessaria per gestire la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, vi è il forte rischio di tensioni e nervosismo, in particolare nelle giornate di giovedì e venerdì. Voto - 7,5