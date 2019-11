Il mese di dicembre è alle porte. Come si concluderà il 2019 per i nati sotto il segno del Leone? Scopriamo le stelle che riguardano il periodo delle festività natalizie dal primo al 31 dicembre. Di seguito l'oroscopo e le previsioni per il lavoro, la salute e l'amore di tutti i nati sotto il quinto segno dello zodiaco. Negli ultimi tempi a livello sentimentale avete vissuto delle tensioni causate dalle problematiche nate a livello professionale ed economico. Le coppie sono state messe a dura prova ed è stato difficile mantenere la calma, ma negli ultimi tempi è stato possibile recuperare e vivere momenti di maggiore calma.

Nel settore professionale non è mancata la competizione e la voglia di fare e di portare avanti i propri progetti per ottenere dei riconoscimenti. Ci sono state delle conferme, ottenute grazie alle vostre capacità ed intuizioni. Con Venere in aspetto favorevole è stato possibile iniziare delle cure e vivere momenti migliori a livello psicofisico.

Nel mese di dicembre a livello salutare ci sarà una netta ripresa, vi sentirete meglio e più vitali. In particolare a partire dall'inizio della terza settimana del mese ci sarà una fase di energia che vi farà stare sicuramente meglio.

Cercate di affrontare le diverse situazioni con più calma e di dedicarvi anche il dovuto relax. Il periodo natalizio sarà favorevole, bei momenti da vivere con i propri familiari con un atmosfera tranquilla. A livello sentimentale Giove prosegue ad essere favorevole e le coppie che vogliono fare dei passi importanti hanno la possibilità di prendere delle decisioni per il futuro. A livello professionale non mancheranno delle buone occasioni, per cui dovrete fare delle scelte per la vostra carriera. Vediamo nel dettaglio le stelle riguardanti il settore professionale e quello amoroso dei nati Leone.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore per il Leone

Come anticipato, in amore, con Giove dalla vostra parte ci sarà la possibilità di fare dei passi avanti di ritrovare il proprio equilibrio e riscoprire una nuova intimità. Con la fine del periodo aumenterà la passione e riuscirete anche a superare ed evitare delle divergenze. Organizzate alla meglio le vostre feste per poter godere dei momenti insieme alla vostra famiglia.

Nel lavoro, l'importante è che vi mettiate in gioco, sarà possibile affrontare dei cambiamenti, rivoluzioni e soluzioni che vi daranno di certo un'emozione in più.

Fate ciò che desiderate, anche se questo comporta dei cambiamenti drastici. I giovani in cerca di nuova occupazione, in questo periodo hanno la strada spianata. Se ci sono dei problemi con la metà del mese giungeranno delle soluzioni.