La nuova settimana scorre veloce, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, giovedì 28 novembre. Le ultime giornate del mese consentono al Leone di recuperare, soprattutto per quanto riguarda le questioni di tipo pratico ed economico, tuttavia sarà bene non fare passi affrettati. Al contrario sarà una giornata faticosa per la Bilancia, mentre il Sagittario e l'Acquario saranno favoriti in amore e nella ricerca dell'anima gemella. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 28 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 28 novembre segno per segno

Ariete: le ultime giornate di novembre saranno abbastanza faticose per il segno. Il consiglio degli astri è di agire con cautela, soprattutto se vi trovate alle prese con problemi personali o questioni che riguardano la gestione della casa o delle finanze. Qualcuno potrebbe inoltre vedersi costretto a prendere una scelta che fino ad oggi ha preferito rimandare. Lo stress accumulato potrebbe creare dei piccoli contrasti anche in amore. Recupero a partire dalla giornata di domenica 1 dicembre.

Toro: sarà una giornata positiva per il segno, che con l'avvicinarsi del weekend va incontro ad un momento molto vantaggioso, soprattutto per l’amore e nuovi incontri. A partire dalla giornata di venerdì, Venere inizierà un transito che si rivelerà importante per il segno, è un buon momento per coloro i quali intendono ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Gli incontri che si fanno durante queste ultime giornate del mese si riveleranno importanti per il 2020.

Gemelli: la Luna è ancora in posizione dissonante, dunque quella di giovedì 28 novembre sarà una giornata faticosa per il segno, soprattutto per il fisico.

Vi sentirete nervosi e particolarmente irritabili, dei contrasti potrebbero nascere in amore e all'interno della sfera lavorativa. Il consiglio delle stelle per queste ultime giornate del mese è di non tirare troppo la corda, meglio rimandare le decisioni ad un periodo più positivo. Chi desidera concludere una trattativa o una vendita farebbe bene ad aspettare l’inizio della prima settimana di dicembre.

Cancro: durante queste giornate potrebbe nascere un certo senso di insofferenza. In base all'età e alla propria storia personale, i nati sotto il segno del Cancro stanno affrontando diverse problematiche, che possono riguardare l’amore, ma anche i soldi o la sfera lavorativa.

Concedetevi un po’ di tempo per recuperare le energie e riordinare le idee, sarà bene attendere la prossima settimana per agire e cercare dei chiarimenti.

Leone: inizia durante queste ultime giornate di novembre un buon momento di recupero per il segno. Vi sentite creativi e di buon umore. In ambito lavorativo si potranno sbloccare situazioni interessanti. Gli astri ci fanno sapere che le collaborazioni o i contatti che nascono durante questo periodo dell’anno si riveleranno fortunati per il 2020, quando qualcuno potrebbe anche decidere di spostarsi o accettare un impiego all'estero.

Si recupera in amore. Meglio l’aspetto finanziario, tuttavia sarà bene non esagerare con le spese.

Vergine: le stelle sono in ottimo aspetto e vi vedono vincenti durante le prossime giornate. Tuttavia la giornata di giovedì 28 novembre potrebbe essere caratterizzata da un repentino calo fisico, qualcuno potrebbe inoltre di risentire di dolori o malesseri stagionali. Resta comunque un momento astrale molto vantaggioso, da sfruttare al meglio, soprattutto durante il weekend. Anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: quelle di giovedì e venerdì potrebbero rivelarsi due giornate abbastanza conflittuali, in cui non mancheranno le tensioni e le liti, tanto sul lavoro quanto in amore. Anche per il fisico potrebbe essere un momento sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare lievi fastidi. Sarà bene per il segno muoversi con cautela ed evitare decisioni drastiche. Siate pazienti, le stelle lasciano presagire un recupero con l’inizio di dicembre.

Scorpione: durante questa giornata il segno potrebbe essere agitato da preoccupazioni che riguardano questioni pratiche o la sfera economica.

Per lanciare un progetto di tipo lavorativo o completare un acquisto di tipo immobiliare, potreste infatti necessitare di maggiori disponibilità finanziarie, ma non sapere a chi rivolgervi. L’amore potrebbe aiutarvi a ritrovare la serenità perduta e a ragionare con più ordine, non allontanate il partner e coloro i quali mostrano intenzione di aiutarvi.

Sagittario: queste ultime giornate di novembre si riveleranno estremamente vantaggiose per il segno. E' un omento fortunato soprattutto per quanto riguarda l’amore, non solo per chi vive un rapporto di coppia, ma anche e soprattutto per i single che potranno fare incontri veramente interessanti.

È un terreno fertile, in cui sono molteplici le molte le possibilità di azione e di successo. Quindi sfruttare al massimo questo oroscopo positivo anche per cercare dei chiarimenti o fare delle proposte in ambito professionale.

Capricorno: durante le giornate precedenti i nati sotto questo segno potrebbero essersi leggermente isolati. Alle prese con questioni di tipo pratico o di tipo professionale, il Capricorno potrebbe essersi rinchiuso in sé stesso e creato una distanza tra se e le persone che lo circondano. Per questa ragione durante la giornata di giovedì 28 novembre sarà bene cercare di sanare questa distanza, soprattutto in amore o rischiate di dare l’impressione sbagliata.

Le risposte che state cercando potrebbero essere lontane, ma entro l’inizio il 2020 i vostri sforzi verranno ricompensati.

Acquario: Un cielo vantaggioso protegge il segno durante questa giornata e per tutto il weekend. È un momento favorevole soprattutto in amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Anche coloro i quali durante le giornate precedenti si sono trovati a discutere con il partner, potranno trovare dei chiarimenti e ristabilire l’armonia. I single favoriti nella ricerca dell’anima gemella e potrebbero trascorrere delle serate sorprendenti. Migliorano anche le situazioni di tipo pratico e lavorativo, tuttavia sarà bene non esporsi più del dovuto.

Pesci: quella di giovedì 28 novembre sarà una giornata un po’ faticosa per il segno, durante la quale non mancheranno ritardi e problematiche. Gli astri vi consigliano di portare pazienza, a partire dalla giornata di venerdì infatti inizierà un buon momento di recupero, che riguarderà tanto il fisico, quando le questioni pratiche. In amore si potranno ricevere delle sorprese. Stando al presagio degli astri la passione si riaccende durante il week end e anche gli incontri sono favoriti.