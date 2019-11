Venerdì 29 novembre 2019 troviamo la Luna, Venere, Saturno e Plutone sui gradi del Capricorno, mentre il Sole e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare permarrà nel Cancro, come Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, meno rosee per Scorpione e Pesci.

Umore 'flop' per Cancro

Ariete: stand-by. Venerdì in cui i nativi che svolgono un'attività autonoma, 'sfiancati' dallo Stellium di Terra, potrebbero rallentare i ritmi nell'ambiente professionale.

Toro: energici. Il bottino energetico odierno sarà, con tutta probabilità, stracolmo ed i nati toro potranno orientare tali forze nel settore lavorativo, traendone copiose gratificazioni.

Gemelli: piedi di piombo. Sul fronte relazionale questo venerdì sarà presumibilmente necessario avanzare con estrema cautela perché il rischio di 'ferire' involontariamente una persona cara sarà elevato.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Cancro potrebbe non essere dei migliori facendo storcere il naso all'amato bene che, in molti casi, sarà esausto ed esternerà senza mezzi termini il proprio malcontento.

Scorpione perplesso

Leone: eclettici. Oggi i nati Leone vorranno e potranno dedicarsi a percorsi, pratici e/o professionali, inesplorati che potrebbero aumentare ancora di più il loro entusiasmo.

Vergine: acquisti. Venerdì dove i nati del segno saranno presumibilmente pervasi da una voglia di 'materialismo' che sarà soddisfatto con un'intensa sessione di shopping.

Bilancia: taciturni. I movimenti planetari di queste 24 ore potrebbero cozzare con la socievolezza dei nativi che, di conseguenza, assumeranno un atteggiamento taciturno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Scorpione: perplessi. Nel settore professionale qualcosa potrebbe non girare a dovere ed i nativi divenire perplessi nei confronti di un collega. Verso sera una discussione chiarificatrice sarà d'aiuto per placare gli animi.

Pesci voltagabbana

Sagittario: svogliati. Lo Stellium di Terra risulta poco conciliante nei confronti dei nati del segno che potrebbero accusare una certa svogliatezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Amore in secondo piano.

Capricorno: concentrati. La fluidità di pensiero aiuterà i nativi a mantenere alta la concentrazione mentre si dedicheranno alle loro mansioni professionali.

Tale dedizione sarà bene apprezzata nell'ambiente lavorativo.

Acquario: nervosi. Di certo i Pianeti oggi non saranno indici di tranquillità ed i nati Acquario, infatti, avvertiranno presumibilmente un certo nervosismo che riverseranno nelle loro relazioni amicali.

Pesci: voltagabbana. Il loro mutevole cambio di opinioni in questo venerdì potrebbe non andare a genio al partner che, senza batter ciglio, gli farà una sonora 'lavata di capo'.