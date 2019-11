Novembre sta per concludersi, è quindi interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno dei Gemelli relativamente all’ultimo mese dell’anno.

L’Oroscopo torna a sorridere per quanto riguarda l’amore, gli incontri sono favoriti e ci sarà serenità all'interno della relazione di coppia. Tuttavia sarà bene tenersi lontani da amori impossibili, come per esempio legarsi a qualcuno già impegnato.

Giove non è più in opposizione, dunque in abito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più. La seconda metà di dicembre sarà inoltre molto positiva dal punto di vista fisico, si potranno recuperare le energie e le cure iniziate porteranno buoni risultati.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche del mese dicembre 2019 per il segno dei Gemelli.

Oroscopo di dicembre 2019 per i Gemelli

Amore: durante il mese di dicembre i Gemelli vivranno un momento di recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Particolarmente fortunate si riveleranno le giornate a partire dal 20 del mese. Si potrà recuperare la serenità all'interno del rapporto di coppia, chi vive una relazione che davanti da lungo tempo potrebbe pensare a dei progetti importanti per il futuro, come il matrimonio con l’arrivo di un figlio. Sono favoriti gli incontri, tuttavia gli astri consigliano al segno di stare alla larga dalle le relazioni impossibili, come legarsi a qualcuno già impegnato o che già in passato ha deluso la vostra fiducia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Quelle del 29, 30 e 31 dicembre saranno giornate vantaggiose per i single alla ricerca di nuovi incontri, le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno inoltre fortunate per il 2020.

Lavoro: a partire dal 2 dicembre Giove e non sarà più in opposizione, dunque i Gemelli vivranno una fase più vantaggiosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Chi ha da poco iniziato dei nuovi progetti o occupato un impiego, inizierà a sentirsi a proprio agio e potrà ricominciare a guardare con positività al futuro.

È un momento vantaggioso per coloro i quali intendono lanciare una nuova attività o concludere una vendita ingente. Chi è alla ricerca di riconoscimenti, di conferme o da tempo aspetta di riscuotere i frutti del lavoro precedentemente svolto, potrà ottenere qualcosa in più a partire dal 19 dicembre.

Salute: Le giornate dell’11, 12,17 e 18 dicembre si riveleranno abbastanza sottotono per i Gemelli dal punto di vista fisico.

Il consiglio delle stelle per queste giornate è di evitare le tensioni e gli stress, così come le discussioni e le polemiche. A partire dal 20 dicembre sarà possibile recuperare le energie e le cure iniziate questo periodo portare buoni risultati.