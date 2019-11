Durante il weekend che va dal 23 al 24 novembre, i nativi Ariete e Gemelli potranno contare su un periodo di riposo, ricco di benessere, da condividere per intero con la propria anima gemella, mentre Bilancia dovrà cercare di recuperare molto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Scorpione preferirà dedicarsi ai propri hobby, come uno sport, mentre Acquario potrebbe sentirsi leggermente irritato.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il fine settimana dal 23 al 24 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni weekend 23-24 novembre, segno per segno

Ariete: ci sarà tanto benessere per i nativi del segno durante il fine settimana. Avrete modo di potervi riposare e godervi le piccolezze della vita assieme alla vostra anima gemella. Voto - 8,5.

Toro: ci sarà poca voglia di divertirsi in quanto sapete che ultimamente ci sono cose che non funzionano, soprattutto in ambito lavorativo.

Ciò nonostante dovreste cercare di risolvere tutto per tornare ad alzare la testa, anziché non fare nulla. Voto - 5.

Gemelli: la sfera sentimentale riserverà per voi tanta voglia di stare in compagnia della vostra dolce metà. Sarà l'occasione perfetta per cercare di rafforzare l'affiatamento di coppia. Voto - 8.

Cancro: sarete piuttosto tranquilli, meno inclini a causare litigi per nulla. Avrete modo inoltre di riflettere su alcuni aspetti della vostra relazione attuale, cercando di risolvere quelle cose che non vanno.

Voto - 7,5.

Leone: sarete particolarmente allegri, e dedicherete il vostro fine settimana in compagnia delle persone che più amate, come i vostri amici o più semplicemente con il vostro partner. Voto - 8.

Vergine: sarà un fine settimana piuttosto faticoso per i nativi del segno. Purtroppo ci saranno delle mansioni da svolgere in ambito lavorativo, che non possono ulteriormente aspettare. Voto - 6.

Bilancia: l'ambito lavorativo attraverserà una fase di stallo durante il weekend.

Avrete molto da recuperare se volete che la vostra situazione si riprenda. Voto - 6.

Scorpione: avrete l'opportunità di potervi dedicare ai vostri hobby durante il fine settimana, come fare attività sportiva ad esempio. Sarà un'ottima occasione per svagare la mente in vista della prossima settimana. Voto - 8.

Sagittario: potreste prendere in considerazione l'idea di fare un bel viaggio in compagnia delle persone che più amate durante il weekend, giusto per divertirvi e consolidare il vostro legame.

Voto - 8.

Capricorno: potreste sentirvi piuttosto tristi e arrabbiati durante il fine settimana, considerando che sia in ambito lavorativo che sentimentale le cose non vanno esattamente come previsto. Cercate di riprendervi. Voto - 5.

Acquario: potreste essere alquanto irritati, considerando che alcuni vostri progetti lavorativi non vanno come previsto. Provate a parlarne con il vostro partner per riuscire a trovare una soluzione.

Voto - 6,5.

Pesci: potreste apparire piuttosto distaccati per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale durante il weekend. Cercate di risolvere i vostri problemi di coppia con il partner aprendovi al dialogo per risolvere la questione. Voto - 6,5.