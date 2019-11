L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato individua una traiettoria fortunata per concretizzare i sogni e cogliere al volo le opportunità che la fortuna offre. Benefiche le posizioni astrali di Venere in Sagittario, Luna in Ariete, Sole e Mercurio in Scorpione che garantiscono fascino, positività e magnetismo tutti da investire nelle faccende del cuore. E gli altri simboli zodiacali? Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Traiettorie stellari nell'oroscopo di sabato 9 novembre

Ariete: un nuovo modo di amare viene conferito da Luna nel segno che rende l'affettività molto impulsiva. Tenderete a dominare il partner, non accettando nessuna critica circa il vostro operato. Venere in trigono garantisce un nuovo ottimismo nel modo di vedere la coppia.

Toro: assecondate la spinta propulsiva di Urano che nel segno spinge a osare in amore, rivoluzionando qualche aspetto che non va e trovando nuovi stimoli per amare in modo più approfondito.

La vicinanza lunare sarà benefica per ricevere una nuova sensibilità che rende i sentimenti più profondi.

Gemelli: estroversi e molto attivi, Marte dà la carica e la sensualità giusta per primeggiare in coppia. Attenzione solo a una Venere e a Giove in opposizione che potrebbero sprigionare delle noie nel rapporto amoroso.

Cancro: Luna in quadratura sprigiona un comportamento alquanto altalenante nei confronti dell'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Attenzione a non essere troppo testardi e a non voler imprimere le vostre idee a tutti i costi, potreste commettere degli errori di giudizio in coppia.

Leone: Luna in trigono dalla casa astrologica prima approfondisce il proprio io e potrete affermare la personalità in coppia, prendendo in mano la relazione amorosa anche con impulsività. Attenzione però a non essere incostanti, divenendo ora passionali ora distaccati nei confronti del partner.

Vergine: finalmente Luna non è più in posizione dissonante e potrete approfondire l'amore in maniera più chiara e consapevole. La sensibilità è "focosa" ma attenzione a non sottostare a tutto ciò che pretende il partner, piuttosto chiedetevi quali sono i vostri desideri.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: Luna in opposizione potrebbe creare qualche fastidio e innescare una certa difficoltà nel contenere un'irritabilità che forse deriva da un'eccessiva eccitabilità e impulsività.

Attenzione a contenere scatti d'ira improvvisi che potrebbero generare litigi, cercate piuttosto di mantenere la calma.

Scorpione: il cielo amoroso viene baciato sapientemente da Mercurio e illuminato da Sole, spinge l'amore a raggiungere vette molto elevate. Dovrete solo osare, investendo le energie benefiche sia di Venere che di Saturno e Plutone in aspetto favorevole. I pianeti fanno il tifo per voi e se capiterà qualche nube momentanea ad annuvolare l'amore, ricordatevi che capita e che siete esseri umani.

Sagittario: Venere insieme a Giove nel segno spinge l'amore alle stelle e moltiplica le sensazioni positive all'ennesima potenza. Approfittatene dunque, contando anche su un trigono favorevole con Luna che dall'Ariete, farà prendere nuove iniziative per rendere l'amore di coppia più piccante.

Capricorno: cercate di incanalare al meglio l'energia elargita da Luna e Saturno che potrebbero sprigionare un atteggiamento negativo e pessimista nei confronti dell'amore. Attenzione anche a non essere a tratti capricciosi, divenendo suscettibili nei confronti della persona amata.

Acquario: alcuni transiti planetari regalano una carica interiore utile per indirizzare la coppia al raggiungimento di ideali stabili e più serene. Luna è complice di un modo di amare che diventa più estroverso e tiene conto anche dei propri bisogni, di un desiderio di maggiore indipendenza che fa sottolineare i propri spazi in coppia.

Pesci: se alcuni pianeti remano contro, forse vogliono farvi scrollare di dosso l'apatia e farvi maturare sentimentalmente. Venere e Giove non sono nelle posizioni migliori ma ciò non significa che dovete chiudervi in voi stessi, piuttosto discutete con il partner di ciò che non va, trovando le soluzioni giuste e applicandole in coppia.