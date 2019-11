Mercoledì 6 novembre 2019 troviamo Nettuno e la Luna nell'orbita dei Pesci, mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sui gradi dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove sarà in Sagittario, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro ed il Nodo Luna proseguirà nel segno del Cancro. Favorevoli le previsioni zodiacali per Leone e Sagittario, ma meno rosee per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: galanti. Nel focolare domestico regnerà, con tutta probabilità, un ritrovato clima di serenità ed affetto. Il lato galante dei nativi emergerà prorompente ed il partner non potrà che gradire.

2° posto Leone: flirt. Le occasioni d'incontro in questo mercoledì d'inizio novembre non dovrebbero mancare ed alcune di queste nuove conoscenze diverranno, col benestare dei nativi, splendidi flirt autunnali.

3° posto Scorpione: umore a gonfie vele. Il tono umorale di queste 24 ore sarà, c'è da scommetterci, ad alti livelli vista la presenza di Marte assieme ai due Luminari nel loro Elemento.

I mezzani

4° posto Sagittario: mondani. Il focus odierno nativo potrebbe essere indirizzato verso il divertimento, difatti organizzeranno una cena assieme agli amici di vecchia data in uno dei ristoranti più in della città.

5° posto Bilancia: infatuazioni. Una persona che frequenta i loro stessi ambienti potrebbe improvvisamente diventare irresistibile agli occhi dei nati Bilancia ma cadere in tentazione nuocerebbe irrimediabilmente al legame amoroso in essere, come 'suggeriscono' Urano e Saturno.

6° posto Vergine: famiglia originaria. Mercoledì in cui i nati del segno saranno probabilmente chiamati a risolvere una spinosa questione familiare.

Il loro tempestivo supporto sarà fondamentale per venirne a capo.

7° posto Cancro: la quiete dopo la tempesta. I giorni scorsi non sono stati benevoli per quanto riguarda i rapporti affettivi dei nativi, ma questo mercoledì il trend potrebbe volgere al bello e la serenità tornare a regnare in coppia.

8° posto Ariete: silenziosi. La voglia di comunicare latiterà ed i nati Ariete assumeranno, con tutta probabilità, un mood taciturno che stupirà i colleghi al lavoro.

Amore in secondo piano.

9° posto Toro: svogliati. Mettersi in gioco oggi risulterà complicato ai nativi che probabilmente preferiranno dedicare gran parte del loro tempo al rilassamento più totale, assieme agli affetti più cari.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe rendere perplessi i nati del segno quest'oggi ma, nelle ore successive, dopo un confronto si renderanno conto di aver frainteso alcuni gesti.

11° posto Capricorno: diverbi. Il clima nell'ambiente domestico potrebbe non essere dei più concilianti e tale nervosismo essere la 'miccia' per dei diverbi dai toni accesi, facilmente evitabili con un pizzico di tatto in più.

12° posto Acquario: distratti. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto, sia in amore che al lavoro, ed i nativi avvertire un senso di sbandamento dove le idee e le prossime mosse da effettuare non saranno ben chiare.