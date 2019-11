L'Oroscopo di martedì 5 novembre apre nuovi orizzonti grazie ad una Luna in Acquario che assume un significato molto libero e indipendente. La voglia di ritagliarsi uno spazio tutto per sé coinvolgerà anche gli altri segni d'aria che difficilmente si faranno coinvolgere dalle emozioni, seguendo i propri desideri a tutti i costi e in maniera del tutto personale.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: l'influsso lunare dall'Acquario si farà sentire e renderà le sensazioni molto sensibili e intuitive.

Venere in trigono approfondirà l'amore in modo più perspicace grazie alla presenza di Sole in Scorpione che consentirà di affrontare le avversità lavorative con una nuova audacia.

Toro: attenzione ad una quadratura lunare con Urano che comporterà un atteggiamento molto altalenante e farà passare da una gioia irrefrenabile alla più cupa malinconia. Mancherete di intuizione, e anche la comunicazione in ambito lavorativo non sarà delle migliori.

Cercate di trovare un equilibrio consono alle situazioni che vivrete.

Gemelli: Venere sarà in opposizione e, insieme a Giove, inciterà ad aprire il cuore all'amore, vincendo le indecisioni e le insicurezze con coraggio. Il lavoro sarà in ripresa, e alcune attività in proprio garantiranno belle soddisfazioni.

Cancro: Sole e Plutone punteranno i riflettori sugli affetti familiari, annebbiati da paranoie del tutto personali.

Se c'è qualche dubbio parlatene, aprendovi a un dialogo chiarificatore. In ambito lavorativo, potrebbe arrivare qualche introito in più.

Leone: desiderosi di ricevere ed esprimere affetto, vi aprirete all'amore in modo più consapevole e profondo, superando qualche insicurezza sprigionata da Luna in opposizione. Bene il lavoro, saranno favorite le attività finanziarie.

Vergine: tendenti alla concretezza, svolgerete il vostro lavoro con alto senso pratico grazie all'influsso di Mercurio che potenzierà anche i talenti, riuscendo a farvi distinguere il buono e il cattivo dalle situazioni professionali. Positiva la carica vitale conferita dal Sole e tutta da investire in campo sentimentale per concretizzare i sogni.

Oroscopo del 5 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: se non avete già una relazione sentimentale, Marte in sestile a Venere spronerà a cercare l'amore, seguendo un istinto sensuale molto spiccato. Nelle riunioni di lavoro vi esprimerete al meglio, condividendo i pensieri e le idee con fervore.

Scorpione: le emozioni potrebbero prevalere sulla ragione, producendo una difficoltà nella comunicazione che sarà il risultato di Mercurio in quadratura alla Luna.

Attenzione quindi a non mancare di obiettività anche in ambito professionale, magari cambiando idea solo per seguire il consiglio di un collega.

Sagittario: le relazioni amorose miglioreranno poiché sarete più propensi a dare, oltre che a ricevere amore. Favoriti i nuovi incontri per i single che saranno investiti da una nuova socievolezza. Intriganti novità lavorative saranno in arrivo grazie alla vicinanza di Mercurio al domicilio astrologico antecedente.

Capricorno: attenzione a non sottovalutare alcune situazioni lavorative che richiederanno meno avventatezza. Troppo fiduciosi delle vostre capacità, sarete convinti di tenere tutto sotto controllo non approfondendo alcune situazioni in sospeso. Bene l'amore.

Acquario: Luna nel segno griderà all'indipendenza e spronerà all'evasione, seguendo una scia molto libera che non terrà conto delle responsabilità. Giove e Venere appoggeranno l'amore, quindi potreste fuggire per un attimo dalla routine professionale e regalarvi qualche momento romantico a due.

Pesci: la quadratura Venere-Nettuno vi imprigionerà in un caos sentimentale difficile da superare. L'equilibrio emotivo sarà precario e dovrete attingere ad un lavoro interiore concreto per fare chiarezza nel cuore. In campo professionale, Mercurio garantirà splendide novità.