Nella settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2019 troviamo la Luna cambiare domicilio dallo Scorpione, dove transitano Marte e Mercurio, al segno dell'Acquario mentre Venere passerà dai gradi del Sagittario, dove vi sono Giove ed il Sole, al segno del Capricorno, dove incontrerà Plutone e Saturno. Urano continuerà il suo moto in Toro come il Nodo Lunare in Cancro e Nettuno che sosterà in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Vergine, meno rosee per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: finanze 'top'. Il settore economico in casa Leone andrà, con ogni probabilità, a gonfie vele grazie sopratutto al duetto Sole-Giove nel loro Elemento che 'incontrerà' Venere di Terra pronta a far progredire le finanze su basi solide.

2° posto Toro: affettuosi. Da giovedì, con l'avvento del Pianeta della Bellezza in Capricorno, il clima nel focolare domestico diverrà presumibilmente più affettuoso ed i nativi finalmente potranno godersi le coccole del partner.

3° posto Vergine: creativi. La vena creativa, spesso ben celata, emergerà improvvisamente ed in maniera prorompente durante la seconda parte di questa settimana. Favorito chi opera nell'arte e nello spettacolo.

I mezzani

4° posto Capricorno: pieni di energie. Il bottino energetico dei nativi sarà probabilmente stracolmo e tali forze potranno indirizzarle ovunque preferiranno, ricavandone ugualmente degne gratificazioni.

5° posto Acquario: shopping. Sebbene il fronte economico non navighi in acque tranquille i nativi cercheranno, c'è da scommetterci, immediato sollievo da un acquisto esoso. Il loro ego, forse, sarà soddisfatto ma le loro tasche molto meno.

6° posto Sagittario: revisioni amicali. Con Giove agli ultimi scampoli nel segno è momento di 'pulizie' relazionali e questa settimana, specialmente durante le prime tre giornate, i nativi saranno presumibilmente chiamati a troncare i rapporti amicali oramai logori.

7° posto Bilancia: relax. Dopo un periodo parecchio stressante ecco che saranno, con ogni probabilità, molti i nati Bilancia che preferiranno di gran lunga prendersi una pausa dal tran tran quotidiano e dedicare questa settimana solo a loro stessi. Una capatina in beauty farm sarebbe l'ideale.

8° posto Ariete: famiglia originaria. Il focus settimanale dei nativi potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria che probabilmente reclamerà la loro attenzione.

Il loro supporto sarà fondamentale per venirne a capo.

9° posto Gemelli: finanze 'flop'. Le finanze dei nati del segno andranno revisionate con dovizia, come 'suggerisce' il duetto Urano-Saturno supportato da giovedì anche dal Luminare femminile, tagliando ogni uscita non necessaria.

Ultime posizione

10° posto Scorpione: stressati. Gli Astri iniziano a fare le bizze da questa settimana ed il sostegno di Marte e Mercurio nel segno potrebbe non bastare per garantire una certa serenità.

Un breve viaggio nel weekend servirà da anti-stress.

11° posto Pesci: nostalgici. Un malmostoso pensiero potrebbe attanagliare le menti native e non abbandonarli sino a venerdì. Che si tratti di una vecchia fiamma o di un'ex amicizia farebbero bene a dedicarsi ad un nuovo hobby per distogliere l'attenzione.

12° posto Cancro: perplessi. Il comportamento dell'amato risulterà ambiguo agli occhi dei nativi che, impulsivamente, reagiranno con troppa veemenza non facilitando un dialogo chiarificatore.