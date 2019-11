Il mese di dicembre per i nativi Vergine sarà caratterizzato da ottime prospettive per i cuori solitari alla ricerca dell'amore. Questi, infatti, saranno favoriti dal pianeta Venere che formerà un trigono perfetto per buona parte del mese. Le relazioni fisse dovranno cercare di riportare nuova linfa nella propria storia d'amore se non vorranno rischiare di rovinarla. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Mercurio in sestile offre buone possibilità di progredire con l'impiego.

Occasioni in arrivo anche per coloro alla ricerca di una nuova occupazione. Giove sarà dalla vostra parte e vi porterà tanta fortuna nel corso del mese. Attenzione, invece, alla salute in quanto spesso potreste sentirvi molto stanchi, non portando a termine le varie mansioni giornaliere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il mese di dicembre per i nati sotto il segno della Vergine.

Amore e amicizie

Dovrete cercare di agire durante il mese, di trovare nuovi spunti che riescano a tenere alto l'affiatamento di coppia.

Infatti, la situazione andrà via via peggiorando se non farete qualcosa per soddisfare il partner. Apritevi maggiormente al dialogo per riuscire a trovare la giusta via con la vostra anima gemella. Inoltre, se in passato avete dovuto affrontare un periodo di crisi e di incomprensioni, allora potrete sistemare tutto: attenti, però, agli ultimi giorni del mese. Situazione completamente diversa per quanto riguarda i single.

Grazie agli influssi di Venere, avrete maggiori possibilità di riuscire a trovare l'amore.

Bene le amicizie, grazie al pianeta Urano. Ci saranno infatti tanti momenti di svago, che non vi faranno pensare ai vostri impegni quotidiani. Potreste anche arrivare a fare delle collaborazioni con un amico.

Fortuna e salute

Grazie agli influssi del pianeta Giove, la fortuna sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di avere una maggiore sicurezza quando portate a termine un compito.

Chiaramente, dovrete anche metterci del vostro, e non affidarvi esclusivamente alla buona sorte.

Salute da tenere sotto controllo. Potrebbe accadere che ogni tanto vi sentiate spossati. Prendetevi, quando potete, qualche ora di relax per riposarvi un po’.

Lavoro e impegni

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, i vostri progetti andranno vanti molto bene. Mercurio in sestile tende a regalarvi qualche occasione, che fareste meglio a cogliere al volo.

Ci saranno dunque dei buoni guadagni, molti dei quali saranno immediati anche se non eccessivamente ingenti.

Coloro che sono, invece, alla ricerca di un nuovo impiego, Giove saprà come indicarvi la via. Dovrete soltanto presentare dei curriculum in grado di differenziarsi dagli altri, e dare un'ottima impressione di voi stessi in caso di colloquio di lavoro.