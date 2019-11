Durante la giornata di mercoledì 20 novembre, il pianeta Venere sarà in quadratura rispetto al segno del Sagittario, saranno particolarmente favoriti per quanto riguarda la situazione sentimentale soprattutto i nati nella prima decade, mentre Vergine sarà gratificata da una forte razionalità, utile sia in amore che al lavoro. Gemelli sentirà la necessità di confrontarsi con i propri familiari oppure con un amico, mentre Nettuno in quadratura al segno dei Pesci, renderà molto romantici i nativi del segno.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 20 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 novembre, segno per segno

Ariete: configurazione astrale che tende a riportare il sereno nella vostra vita quotidiana. Sarete nuovamente pronti ad essere tenaci ed ottimisti. In amore ritorna la passione e fa migliorare il tono e l’umore.

Il vostro amore apprezza la rinnovata vitalità e accoglie i nuovi bollenti spiriti con altrettanto ardore. Se siete single potrebbe essere il giorno giusto per fare qualche riflessione costruttiva. Sul posto di lavoro provate qualcosa di nuovo che ovviamente possa permettervi di ottenere dei buoni guadagni. Voto - 7,5

Toro: Marte in opposizione al segno dello Scorpione, vi rende un po’ di malumore, ma non al punto da rovinare la vostra giornata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, vi confrontate con Giove nel segno cui siete legati per affinità elettive del Sagittario, che vi obbliga a dare più spazio e voce alle emozioni, specie se siete nati in aprile. Se siete single è inutile fare finta che una certa persona non vi interessi, rischiate di essere i soli a rimetterci, alla fine. In ambito lavorativo, la vostra mente è stressata e carica di lavoro extra, ma non vi preoccupate che questo periodo di scarsa concentrazione verrà meno in pochi giorni.

Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che indica qualche punto negativo durante la giornata di mercoledì. Sentirete la necessità di confrontarvi con i vostri familiari oppure con un vostro amico riguardo ad alcuni vostri problemi. Potrebbe essere una buona occasione per consolidare i vostri legami. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dovrete cercare di essere piuttosto delicati con la vostra dolce metà, se volete una buona intesa di coppia.

I single se vogliono riuscire a fare conquiste dovranno fare loro il primo passo. Per quanto riguarda il lavoro, Giove in contrapposizione può rendervi oggi pigri, svogliati, non completamente in sintonia con l’ambiente di lavoro. Voto - 6,5

Cancro: Mercurio in trigono al segno dello Scorpione, forma una configurazione astrale ottimale per i nativi del segno. Tali passaggi astrali hanno in serbo per voi grandi progetti di espansione affettiva.

I più favoriti sono i single che sono in cerca dell’anima gemella: e lo fanno con particolare convinzione e dedizione. In ambito lavorativo, la vostra energia sarà sempre la stessa per tutta la giornata e questo sarà sicuramente anche un vantaggio per voi che non sentirete il peso di alcuni impegni, sia fisici che mentali. Voto - 8

Leone: Venere in quadratura al segno del Sagittario, tenderà ad assestare un quadro dei transiti che vi aveva messo un po’ alla prova nei giorni scorsi.

La vostra situazione sentimentale sarà in ascesa, regalandovi un periodo piuttosto stimolante e una notevole ed esplosiva carica di ottimismo e passionalità, che servirà a rafforzare ulteriormente il legame con la vostra anima gemella. Se siete single, mostrate quanto valete e fatevi avanti. Sul posto di lavoro, avrete una capacità di guardare in avanti, di avere una visione lungimirante dei progetti da realizzare. Voto - 8,5

Vergine: Plutone in congiunzione al segno amico del Capricorno, potrebbe portare qualche difficoltà ad esprimervi per quanto riguarda i sentimenti.

Se non avete idea di cosa fare, provate a chiedere aiuto ad un amico caro oppure ad un familiare stretto. I cuori solitari dovranno pazientare per trovare un amore sincero. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, è possibile si verifichi oggi qualche discrepanza tra l’organizzazione che viene data dall’alto, dai piani superiori della struttura per cui voi lavorate, e quella che è la vostra visione dell’attività quotidiana. Cercate di risolvere la situazione con diplomazia. Voto - 7

Bilancia: nuove ambizioni alloggeranno nella vostra mente durante la giornata di mercoledì.

In campo emotivo non sempre potete dominare con la tipica razionalità ogni mossa vostra, soprattutto se siete nati nella prima e nella seconda decade. Nelle giornate precedenti i single sono stati sconvolti da un vortice di emozioni che vi hanno sconvolto i sentimenti. Fate mente locale e cercate di capire cosa volete davvero. Sul posto di lavoro, inizierete ad avvertire un senso di spossatezza, e faticherete a portare a termine le varie mansioni. Voto - 7

Scorpione: configurazione astrale abbastanza propizia per i nativi del segno.

Mercurio in congiunzione al vostro segno, accompagnato da un favorevole Nettuno nel segno dei Pesci, il romanticismo sarà alle stelle per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Non abbiate paura e fate tutto il possibile per portare avanti la vostra storia d'amore con nuovi progetti, passione e divertimento. I single potrebbero essere alquanto nervosi, per cui farebbero meglio a mantenere la calma. Al lavoro, si stanno avviando grandi progetti e voi siete chiamati a darvi un impulso notevole, specie se nati tra la seconda e la terza decade.

Voto - 7,5

Sagittario: Venere in quadratura al vostro segno zodiacale, vi aiuterà parecchio con la vostra storia d'amore durante la giornata di mercoledì. Non mancheranno le occasioni per mostrare il vostro affetto alla vostra dolce metà. Ciò nonostante sarebbe il caso di fare altro oltre a voler bene al partner. Se siete single, potreste avere le carte in regola per riuscire a trovare finalmente la vostra anima gemella. Sul posto di lavoro non vi mancherà la creatività e la voglia necessaria per riuscire a portare a termine svariati compiti con successo.

Voto - 8

Capricorno: giornata dominata da un'aria frizzante e vivace per i nativi del segno, grazie agli influssi del pianeta Saturno. La sfera sentimentale riserva per voi tanto fascino, da condividere con il partner, oppure da sfruttare interamente qualora siate alla ricerca dell'amore vero. Non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente. In ambito lavorativo, sfruttate tutte le intuizioni che avrete per trascorrere una giornata lavorativa molto proficua. Voto - 8,5

Acquario: gli influssi del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, rendono la vostra giornata particolarmente fortunata, a partire dall'ambito emotivo e sentimentale, dove Giove è nel segno per voi alleato fondamentale del Sagittario e vi obbliga a uscire allo scoperto, vi stana a manifestare le vostre emozioni con chi vi fa battere il cuore. Al lavoro se dovete prendere una decisione di tipo finanziaria, cercate di informarvi adeguatamente prima di prendere una decisione.

Potrebbe farvi piacere avere un collega al vostro fianco, ma sarà necessario prima abituarsi. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale positiva sotto ogni ambito durante la giornata di mercoledì. Nettuno in quadratura al vostro segno zodiacale, rende la vostra relazione di coppia molto romantica, ricca di passione, con un affiatamento di coppia particolarmente alto. Al lavoro qualche intuizione non proprio centrata può manifestarsi nella quotidianità lavorativa, con la Luna che transita in angolo contrario dal segno della Vergine, segno che lo Zodiaco attribuisce al lavoro.

Voto - 7,5