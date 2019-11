Il mese di novembre è arrivato. Quali saranno le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno dello Scorpione nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre? Di seguito, le stelle per l'undicesimo mese dell'anno con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute.

Nel mese di ottobre nonostante l'opposizione di Urano, il segno ha vissuto un momento di grande forza. In campo sentimentale sono state settimane intense, importanti per i rapporti.

Con Venere e Mercurio in posizione eccellente, è stato possibile fare incontri, grazie anche ad un aumento della passionalità. In campo professionale le stelle sono state dalla vostra parte, sin dalla prima settimana avete portato avanti progetti e attività che da tempo avevate in cantiere.

Nel mese di novembre è possibile che nella prima parte del periodo vi sentiate sottotono, non mancherà un lieve calo fisico.

Chi ultimamente è stato male, potrà comunque vedere dei miglioramenti e dei fastidi saranno superati. In campo sentimentale, le stelle proseguono ad essere dalla vostra parte, potrete fare dei progetti importanti come sposarvi. In campo professionale, con il Sole in transito le vostre intuizioni saranno rafforzate, qualcuno potrà anche decidere di iniziare delle nuove attività.

Vediamo di seguito le previsioni astrologiche nel dettaglio con amore e lavoro per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Oroscopo novembre: lavoro e amore per lo Scorpione

Come anticipato, le stelle in campo sentimentale proseguono ad essere favorevoli per voi. Potrete decidere di sposarvi o semplicemente andare a convivere. Cercate comunque di non essere irritabili ed evitate di rispondere alle discussioni con tono vago. Tenendo a bada l'agitazione, potrete dare sfogo alla vostra passionalità. Chi ha vissuto una crisi, in queste giornate di novembre potrà recuperare, in particolare a partire dalla seconda settimana del mese, quando Marte inizierà un transito favorevole, insieme alla Luna, nell'ultima parte del periodo.

Nel prossimo mese di dicembre gli amori appena nati potranno rafforzarsi ed iniziare dei progetti.

In campo professionale, nonostante Urano in opposizione ed alcune difficoltà che vi hanno portato anche a decidere di cambiare rotta, i vostri progetti proseguono a gonfie vele. Con Mercurio dalla vostra parte avrete delle buone idee, che potrete sottoporre agli altri, ottenendo delle risposte interessanti.

Se ci sono delle opportunità, non perdete tempo, ma agite adesso, ottenendo così delle soddisfazioni. Nel successivo mese di dicembre, avrete la possibilità di espandervi e ottenere delle ricompense, grazie anche alla positività di Giove, Marte e Venere.