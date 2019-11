La giornata di giovedì 28 novembre sarà di lavoro ma anche di forte tensione per i segni dell'Ariete e per il Cancro, ma riusciranno a distrarsi senza il benché minimo sforzo. Il romanticismo invece sarà la chiave di volta per i segni della Vergine e dello Scorpione, meno entusiasti la Bilancia ed i Pesci. A seguire, le previsioni degli astri per la giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tensione potrebbe giocarvi brutti scherzi, soprattutto sul piano lavorativo.

Qualche piccolo calo della concentrazione vi farà sbagliare alcune dinamiche del vostro impiego e forse anche farvi litigare con il partner.

Toro: più distensione all'interno della coppia vi darà occasione di andare a fondo per quanto riguarda alcuni argomenti con i quali avete difficoltà a discutere con il partner. Sarà il momento di aprirvi.

Gemelli: il nervosismo non fa quasi mai bene alle coppie, e il vostro caso non farà eccezione.

Potreste mettere in discussione alcune dinamiche nel vostro rapporto con l'altro, e di conseguenza prendere delle decisioni affrettate.

Cancro: il lavoro non sarà soltanto una fonte di guadagno in questa giornata, ma anche di distrazione dai pensieri, dagli impegni che vi tengono legati a persone con cui avete recentemente discusso.

Leone: potreste incappare in qualche problema di salute, ma non così grave come vi aspettavate.

Sarà meglio essere comunque prudenti e fare qualcosa a tempo debito. Sarà bene fare alcune pause più lunghe.

Vergine: sarete romantici con il partner, e dal momento che queste occasioni si contano sulle dita di una mano il partner coglierà sicuramente questa al volo. La passionalità non mancherà di certo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: pigri. Vi sentirete un po' giù di tono, e praticamente non vorreste fare niente preferendo dedicarvi a voi stessi e alla cura della vostra persona.

Cercate di equilibrare lavoro e tempo libero adeguatamente.

Scorpione: ancora molto impegnati, ma la parte intensa del vostro impiego sarà soltanto un brutto ricordo. Ora come ora sarete liberi abbastanza per fantasticare su un eventuale weekend da sogno con il partner.

Sagittario: avrete ristabilito i ruoli all'interno del posto di lavoro, e ora sarete in grado di riprenderlo senza alcun tipo di “sbavatura”.

Qualche malinconia vi assalirà in serata, con alcuni ricordi non del tutto sopiti.

Capricorno: ottimi i successi lavorativi, ma anche quelli di stampo erotico. Sarete delle calamite per chiunque voglia avere una avventura, o per relazioni di breve durata. Salute al top.

Acquario: qualcuno potrebbe osteggiare il vostro atteggiamento e farvi notare cose e dettagli vari che voi non vorreste mai sottolineare.

Prendetela con filosofia ed ignorate le malelingue.

Pesci: lavoro in solitaria. Eviterete ogni tipo di collaborazione, perché per voi il lavoro sarà molto più celere fatto da voi stessi e da nessun altro. Probabilmente però ci saranno proposte che non potrete assolutamente rifiutare.