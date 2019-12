Durante la giornata di giovedì 19 dicembre, la Luna si troverà nel segno della Vergine, mentre Bilancia sarà particolarmente determinata in ambito lavorativo. Saturno in transito verso il segno del Capricorno porta buonumore sotto ogni ambito, mentre Ariete beneficerà di una buona forma fisica. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per la giornata di giovedì 19 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni giovedì 19 dicembre 2019

Ariete: Mercurio in trigono al segno del Sagittario, vi dà la sensazione di essere particolarmente determinati e competitivi soprattutto sul posto di lavoro.

Infatti la vostra carriera professionale procede piacevolmente. In amore in questo periodo siete espansivi e molto emotivi, forse per l'avvicinarsi delle festività natalizie. Troverete un equilibrio perfetto tra voi e il partner, con un affiatamento di coppia perfetto. I cuori solitari potranno recuperare un rapporto che faceva ormai parte del passato. Voto - 9

Toro: gli influssi della Luna in trigono al segno della Vergine, con il pianeta Marte, sono pronti a darvi aiuto durante la giornata di giovedì, concedendovi una buona dose di fortuna.

In ambito sentimentale il romanticismo sarà la parte migliore del vostro carattere, permettendovi di raggiungere i vostri scopi con tenacia e passione ed emotività. Se siete single una persona "infiamma" il vostro cuore. Tuttavia cercate di non fare nulla di impulsivo per il momento. Gli scambi d'opinioni potrebbero essere scomodi per voi nativi del segno. Forse fareste meglio a non lavorare in gruppo per una volta e concentrarvi sulle vostre mansioni. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale molto stimolante per voi nativi del segno grazie a Sole e Mercurio in quadratura al segno del Sagittario.

La sfera sentimentale sarà molto forte ed equilibrata, potrebbe però mancare il tempo per scambiare un dialogo o delle dolci effusioni. Forse avrete modo di recuperare in serata. I single sentiranno il bisogno di sentirsi apprezzati e ammirati. Sul posto di lavoro avrete intuizioni geniali da sviluppare in compagnia dei vostri colleghi. Voto - 8

Cancro: il movimento dei transiti annuncia la presenza di pianeti sui vostri cieli che vi sorridono e consentono ad altre negatività planetarie concomitanti di esprimersi moderatamente o non esprimersi del tutto.

In ambito sentimentale sarete amichevoli e attraenti, soprattutto i single nati nella seconda decade, che avranno maggiori possibilità di riuscire a trovare l'anima gemella. Per le relazioni fisse un po’ di malumore potrebbe creare problemi. Cercate di prestare attenzione. Al lavoro sentite il bisogno di rinnovamenti ma sarà richiesto maggiore impegno. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale soltanto discreta per voi nativi del segno durante la giornata di giovedì. Sarete maggiormente interessati ai vostri amici tanto che i single preferiranno loro invece che mettersi alla ricerca del partner.

Le relazioni fisse potrebbero programmare un'uscita per cercare di spezzare la loro routine. Sul posto di lavoro tutto procederà in modo scorrevole, soprattutto grazie ai vostri colleghi, delle vere e proprie salvezze quando ne avrete di bisogno. Voto - 7,5

Vergine: Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di giovedì. Vi siete dati abbastanza da fare per ottenere dei risultati. Ora però sappiate pazientare poiché il cielo sta predisponendo per voi mutamenti straordinari, che vi faranno presto arrivare in alto nella carriera professionale.

In ambito sentimentale avrete un contatto più intimo tra voi e il partner. Vi sentite indispensabili e volete soltanto l'amore della vostra anima gemella. Se siete single potreste avere delle faccende da risolvere, senza pensare all'amore. Voto - 7

Bilancia: una bella Luna nel buon segno vicino della Vergine influenza positivamente la vostra giornata, soprattutto sul posto di lavoro, dove sarete determinati a svolgere con tenacia e sicurezza le vostre mansioni. Buone occasioni per coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego.

Sul fronte amoroso non siate insofferenti nei confronti delle richieste del partner: eviterete così piccole crisi e incomprensioni. I single saranno spinti a vivere nuove avventure e a iniziare nuove frequentazioni. Voto - 7,5

Scorpione: Marte stazionario nel vostro segno zodiacale vi rende ottimisti sul vostro futuro lavorativo. Il modo in cui state ora guardando alla vostra vita lavorativa sarà di grande aiuto, perché state ricevendo influenze positive che vi aiuteranno a concentrarvi sulle cose essenziali e a lasciare da parte quelle non necessarie. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i rapporti interpersonali saranno importanti per voi, tanto che cercherete di curare al meglio sia la vostra relazione di coppia che i rapporti con i vostri amici.

Se siete single ci saranno nuovi incontri, ma nulla per cui vale la pena andare oltre. Voto - 8

Sagittario: ancora Sole e Mercurio a illuminare la vostra giornata, soprattutto per voi single, che non rimarrete delusi. Per le relazioni fisse è un buon momento per prendersi cura dei rapporti personali e cercare di estinguere alcune lacune per rafforzare il vostro legame. In ambito lavorativo forse dovrete viaggiare per lavoro. Cercate di ritagliarvi un momento per voi. Voto - 8

Capricorno: si aggiunge il pianeta Saturno a farvi compagnia durante la giornata di giovedì oltre al pianeta Venere. Recupererete quel romanticismo con la vostra anima gemella che non riuscivate ad esprimere da un po’, specie se siete nati nella terza decade.

Se siete single dovrete prendervi del tempo per voi e cercare di riflettere un po'. Nel lavoro sarete rilassati, forse perché avrete meno mansioni da svolgere e sentite l'aria di feste che si sta avvicinando. Voto - 8

Acquario: gli influssi di Marte nel segno amico dello Scorpione si faranno sentire particolarmente, donandovi una notevole quantità di energie utile per portare a termine quelle mansioni arretrate che rischiavano di rimanere incomplete. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo periodo sarà facile trascorrere il vostro tempo con il partner, raggiungendo un punto d'incontro tra le vostre esigenze e le sue.

Se siete single potreste avere delle difficoltà a gestire un sentimento che sta nascendo. Ciò è normale ma fareste meglio a non optare per scelte avventate, almeno per il momento. Voto - 7,5

Pesci: Luna in opposizione al vostro segno vi rende molto attenti soprattutto verso le vostre finanze. Nel lavoro state svolgendo bene gli impegni, ma succede che non siete ricompensati a dovere. Voi continuate a dare il vostro meglio senza fare questioni. In ambito sentimentale piccoli segnali vi faranno comprendere che dovete dedicarvi a qualcosa da sistemare al più presto all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single avrete tanti progetti per la mente, ma dovrete aspettare il momento più adatto. Voto - 7