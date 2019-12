Nel mese di gennaio 2020 troviamo il Sole e Mercurio viaggiare dal Capricorno (dove sostano Plutone, Saturno, Giove e Venere) al segno dell'Acquario, mentre Marte si sposterà dallo Scorpione al Sagittario. Venere cambierà domicilio passando dall'Acquario al segno dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno, nel frattempo Urano proseguirà la sua sosta in Toro ed il Nodo Lunare continuerà sui gradi del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche del mese di gennaio, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale della Vergine.

Amore

Le faccende di cuore in casa Vergine per il mese inaugurale del 2020 non saranno particolarmente favorite dagli Astri. A capitanare tali avversità saranno principalmente tre Pianeti, ovvero il Sole e Mercurio (rispettivamente dal 21 e dal 17 in angolo dissonante) e Venere con la doppia 'indisposizione' prima in Acquario e dal 14 gennaio in Pesci. Tali passaggi astrali andranno a minare presumibilmente la stabilità delle relazioni amorose durature che, a causa dello Stellium nel loro elemento sino a metà mese, faranno scivolare in secondo piano tutto ciò che riguarda l'amore e l'affettuosità.

Ben più concilianti le predisposizioni planetarie, invece, per i single del segno che avranno ottime chance di fare nuove intriganti conoscenze. Le persone che incontreranno, quando Venere sosterà in Acquario, risulteranno oltremodo interessanti ed affini a concedersi a qualche stuzzicante flirt invernale. Storie passeggere, quindi, perché i nati del segno avranno ben poca voglia di 'accasarsi' questo mese.

Lavoro

Decisamente più favorevoli le effemeridi riguardanti il settore professionale, dove lo Stellium di Terra giocherà un ruolo preponderante.

Gennaio, quindi, sarà un mese a doppia velocità: sino al 16 bisognerà, c'è da scommetterci, premere sul pedale dell'acceleratore non facendo troppo caso agli ostacoli, seppur di piccola entità, messi sul cammino da Marte di Fuoco, e dal 17 guardarsi le spalle dai 'nemici nascosti' come 'suggerisce' il duetto Mercurio-Sole in Acquario. Più spazio di manovra avranno i liberi professionisti che 'sfrutteranno' il transito del Luminare maschile in Acquario a loro vantaggio godendo a piene mani dell'estro che il Pianeta saprà donargli.

Chi tra i nati Vergine è alla ricerca di occupazione dovrà mettersi in moto nei giorni centrali del mese, dal 14 al 20, inviando la propria candidatura. Se il loro curriculum vitae verrà preso in considerazione è probabile che gli venga offerta una proposta idonea alle loro peculiarità ma poco soddisfacente economicamente. Il 'consiglio' dei Pianeti Lenti è di coglierla ugualmente al volo. Il settore economico, inoltre, sarà favorito nelle prime due settimane ed in quel periodo i nativi vorranno e potranno concedersi intense sessioni di shopping.

Giorni fortunati: 7, 11, 14, 23 e 26.