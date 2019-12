L’Oroscopo di sabato 14 dicembre rivela come sarà questa giornata per tutti i segni dello zodiaco. La Luna (fase gibbosa calante) sarà in Cancro e questo apre le porte ad una giornata particolare. Ci sarà modo di mettere in cantiere dei validi progetti, dato che ritornerà la motivazione e la carica. Per i nativi di Vergine e Pesci, invece, sarà un sabato abbastanza promettente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa interessante giornata.

L'oroscopo di sabato 14 dicembre: le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: sarà un sabato che parte con il freno a mano tirato.

Farete le cose controvoglia e desidererete darvi alla fuga. Il lavoro da un po’ di tempo vi da noia e lo stesso si può dire anche del piano sentimentale. I single che hanno da poco chiuso una relazione, non se la sentiranno di intraprendere nuove conoscenze.

Toro: giornata in discreta risalita, finalmente questa pessima settimana che ha accompagnato molti nativi si potrà dire conclusa. Avrete voglia di fare qualcosa per voi stessi visto che vi siete a lungo dedicati ai bisogni altrui. In certi momenti dubitate delle scelte intraprese nell’ultimo periodo, ma dovete andare avanti.

Gemelli: l’oroscopo del 14 dicembre incoraggia a prendere una pausa. Dopo una settimana movimentata avete bisogno di quiete. Avrete modo di recuperare le forze sia fisiche che mentali. Sabato sera i single potrebbero uscire con gli amici o avere un appuntamento galante.

Cancro: gli under 30 che vivono ancora con i genitori presto avranno modo di trasferirsi. Chi è sposato riscoprirà la passione mentre i single saranno ancora in cerca del principe azzurro. Sfruttate questo weekend per pianificare le vostre attività perché la prossima sarà una faticosa settimana.

Leone: approfittate del weekend per ricaricare le pile e cercate di pianificare le vostre mosse. Nel lavoro, se qualcosa non va bene, troverete finalmente una soluzione. Le coppie in crisi avranno modo di dialogare e di fare chiarezza. Occhio al denaro, nei giorni scorsi molti nativi hanno sperperato fin troppo.

Vergine: buon sabato anche se ci potrebbero essere dei piccoli malanni stagionali in atto. Cercate di riposare di più. Non si escludono chiamate o proposte inaspettate. Tenete gli occhi bene aperti perché potrebbe spuntare un’imperdibile occasione.

Bilancia: dovrete prendere una decisione destinata ad incidere sul prossimo futuro. Il 2020 sarà un anno abbastanza valido ma tutto dipenderà da voi. Chi sta frequentando qualcuno, non dovrebbe accontentarsi. Il cielo sorriderà alle questioni pratiche.

Scorpione: giornata che porterà con se una buona notizia, tuttavia state in guardia. Attenzione agli oggetti contundenti, il rischio di farsi male sarà abbastanza concreto. Nelle coppie non si escludono piccoli battibecchi ma in serata la passione sarà alle stelle.

Sagittario: state vivendo un momento abbastanza buono ed efficace. Quindi in questo sabato l’oroscopo spinge a intraprendere nuove iniziative. In vista dell’anno nuovo cercate di essere più ottimisti e meno pessimisti.

Capricorno: giornata forte. La salute sarà in ripresa. Soltanto all’interno delle amicizie ci sarà da tenere gli occhi bene aperti poiché qualcuno potrebbe offendersi. Se dovete chiarirvi, questo sarà il giorno perfetto per farlo.

Acquario: tornerete ad amare ma dovete essere pazienti.

Ultimamente vi sembra che tutti vi remino contro. In passato avete subito una cocente delusione ed avete paura di soffrire nuovamente. In questa giornata vivrete un’emozione appagante.

Pesci: l’oroscopo del giorno 14 dicembre prevede una giornata speciale, soprattutto nella prima parte dove sarete parecchio impegnati. Chi di solito preferisce stare in casa dovrà trovare la forza di uscire e fare amicizie. Questo è un bel periodo, non sprecatelo.