La settimana sta quasi per volgere al termine, intanto la giornata di domani, giovedì 19 dicembre, sarà vantaggiosa per la Bilancia, grazie alla Luna nel segno, ma anche per il Toro, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Giove e Saturno. Recuperano i Pesci.

Di seguito l'Oroscopo completo di domani, giovedì 19 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 19 dicembre segno per segno

Ariete: la giornata inizia in maniera faticosa per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare qualche lieve malessere fisico.

Il consiglio delle stelle è di stare alla larga da stress e discussioni, sia in amore che all'interno della sfera lavorativa. Recupero a partire dalla giornata di sabato.

Toro: Giove e Saturno in posizione favorevole vi danno una marcia in più in ambito lavorativo. Favoriti saranno soprattutto coloro che svolgono un lavoro a stretto contatto con il pubblico e gli artigiani. In amore c’è aria di tempesta, le discussioni potrebbero continuare, cercate di agire con prudenza.

Gemelli: energico e grintoso il segno vivrà una giornata interessante, preparandosi ad accogliere Venere, in posizione favorevole a partire da venerdì.

Quella di giovedì 19 dicembre sarà una giornata vantaggiosa per le trattative e gli affari, anche in amore si recupera. Incontri favoriti con l’avvicinarsi del weekend.

Cancro: le difficoltà di inizio mese sembrano ora superate, tuttavia queste giornate potrebbero riservare ancora dei momenti sottotono al segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Nonostante i vostri sforzi, potreste vedervi negati i riconoscimenti che pensate di meritate. Con l’arrivo del 2020 ci sarà un miglioramento in tal senso.

Bene l’amore.

Leone: sono giornate impegnative per il segno, completamente concentrato e assorbito da questioni riguardanti la sfera lavorativa. Durante le prossime ore si potranno ricevere i risultati sperati, chi di recente ha dovuto fare una scelta, riscuoterà i primi successi. In amore c’è un po’ di distanza, organizzate il weekend in modo tale da ritagliarvi del tempo per le persone a voi care.

Vergine: la Luna in aspetto favorevole permette al segno di recuperare a livello emotivo e di riacquistare sicurezza e serenità.

Anche in ambito lavorativo si può ottenere qualcosa di più, alcune problematiche troveranno soluzione. Weekend positivo, ideale per organizzare un viaggio o una serata tra amici.

Bilancia: con la Luna nel segno, quella di giovedì 19 dicembre si rivelerà una giornata estremamente vantaggiosa per il segno, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Durante questa giornata sarà possibile recuperare a livello emotivo, risolvendo le problematiche e le controversie nate nei giorni precedenti in amore e in famiglia.

Scorpione: un oroscopo positivo protegge i sentimenti, tuttavia durante questo giovedì sarà bene per i nati sotto questo segno zodiacale non agitare troppo le acque in amore. Durante il weekend potrete recuperare e anche le possibilità di fare nuovi incontri aumentano. Bene la sfera lavorativa è il momento ideale per chi desidera iniziare dei nuovi progetti, stringere delle collaborazioni o effettuare un trasferimento.

Sagittario: sarà una giornata di recupero per il segno che si prepara a vivere una giornata più positiva sia per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, sia dal punto di vista fisico.

Tuttavia sarà bene preservare la ritrovata energia, tenendosi alla larga da stress e nervosismi. Bene il lavoro.

Capricorno: sarà una giornata agitata, c’è tensione e malumore nell'aria. Le stelle vi consigliano di ritagliarvi un momento di riposo, in cui curare mente e corpo, ma soprattutto cercare di evitare i contrasti personali. Con l’arrivo del weekend il vostro quadro astrale diventa più limpido e le problematiche potranno essere via via risolte.

Acquario: quella di giovedì 19 dicembre sarà una giornata interessante per l’amore e anche gli incontri saranno favoriti.

Al contrario sarà bene continuare ad essere cauti per quanto riguarda le questioni lavorative ed economiche. Lieve recupero fisico, il fine settimana sarà decisamente più vantaggioso anche in tal senso.

Pesci: è una giornata di recupero per il segno, che si appresta a trovare le soluzioni da tempo ricercate, soprattutto in amore. Le prossime ore porteranno dei chiarimenti, le coppie che hanno affrontato dei momenti sottotono, ritroveranno equilibrio e complicità e anche gli incontri sono favoriti. Bene il lavoro.