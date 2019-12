Il 2019 sta per concludersi ed è giunto il momento di tirare le somme di un anno ricco di successi, ma anche di delusioni. È tempo di bilanci, ma contemporaneamente lo sguardo è volto all'anno che verrà. Il 2020 è ormai alle porte e secondo l'Oroscopo ci saranno alcuni segni zodiacali in primo piano. Sotto analisi i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Focus sul previsto andamento dei prossimi dodici mesi, con target su amore, lavoro e salute. In breve, Sagittario trascorrerà un anno senza infamia e senza lode in ambito sentimentale, ma ricco di opportunità lavorative, mentre Capricorno potrà realizzare tanti progetti grazie ad una dose di ottimismo e di entusiasmo su buoni livelli per tutto l'anno.

Acquario sfrutterà quei mesi dove Saturno sarà in quadratura per coltivare più efficacemente i propri lavori, mentre per Pesci la prima parte dell'anno sarà fondamentale per realizzare alcuni progetti familiari ma anche lavorativi e il denaro potrà essere anche in aumento nelle vostre tasche. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il 2020 per i nativi Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario 2020: amore, lavoro e fortuna

Giove e Saturno durante l'anno porteranno una lunga serie di alti e bassi per i nativi del segno.

La vostra situazione sentimentale sarà particolarmente rivolta alla realizzazione di progetti, da soli oppure in compagnia del partner, ma attenzione in quanto non sempre sarà possibile portarli a termine. Soprattutto nei mesi di ottobre e novembre la situazione potrebbe non essere così rosea da potervi permettere delle spese per la vostra anima gemella. Comunque tutto quello che spendete può essere eccellente e può essere destinato a migliorare la vostra vita amorosa. Per il resto, l'affiatamento di coppia sarà su livelli ottimali.

Da tenere in considerazione specialmente i mesi di aprile e maggio, quando Venere formerà da voi un ottimo trigono. Se siete alla ricerca di nuove storie da vivere, i primi tre mesi dell'anno possono essere molto importanti per corteggiare proprio quella persona che vi piace tanto e che offre varie possibilità di cambiare la vostra vita.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, quest'anno sarà davvero molto importante se volete vedere la vostra carriera professionale progredire. Soprattutto quando Saturno cambierà zona astrologica, nei pressi di marzo, avrete ottime possibilità economiche.

Vi attendono inoltre nuove collaborazioni, che potrebbero anche farvi stringere nuove amicizie a partire dal mese di giugno, quando Marte vi darà le energie necessarie per poter fare tutto ciò. Se invece siete alla ricerca di un nuovo impiego, avrete abbastanza risorse per poter riuscire nell'impresa. Le energie, grazie a Marte, non vi mancheranno per portare a termine le vostre giornate. Voto - 7,5

Capricorno 2020: amore, lavoro e fortuna

Saturno sarà nel vostro segno zodiacale già a partire dai mesi di febbraio e marzo, permettendovi di ottenere risultati di tutto rispetto al lavoro.

Sarà un anno di rinnovamento, dove sarete alla costante ricerca di più guadagni, anche se sarà necessario faticare più del dovuto. Durante questa fase della vostra vita riuscirete a trovare le persone giuste che potranno aiutarvi a realizzare i vostri desideri e ogni progetto, ogni idea che avete in mente diventerà una cosa reale in poco tempo. Se state pensando di cambiare impiego, bisognerà aspettare periodi migliori, ragion per cui fareste meglio a tenervi il vostro attuale lavoro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, i single sentiranno una gran voglia di indipendenza, ma contemporaneamente vorranno soddisfare la loro sete d'amore.

Sarà un anno piuttosto confusionario dove non saprete gestire al meglio i vostri sentimenti, talvolta combinando spesso dei guai durante alcune nuove conoscenze. Se invece già avete una relazione di coppia, che sia stabile da tempo oppure appena nata, questi dodici mesi saranno utilissimi per ritornare a sorridere e per recuperare un rapporto che era in netta crisi. Il vostro carattere non particolarmente allegro cambierà radicalmente davanti a tutti gli avvenimenti positivi di quest’anno, e ciò vi farà pensare che vi trovate in un momento fortunato della vostra vita.

La situazione a livello fisico sarà molto buona, soprattutto nei mesi di giugno e luglio, quando Giove sarà in quadratura. La fortuna infine, vi accompagnerà nella risoluzione dei vostri problemi e dei vostri progetti. Voto - 8,5

Acquario 2020: amore, lavoro e fortuna

L'entusiasmo sarà alle stelle durante l'anno e sarà un vero toccasana nella conquista dei vostri progetti. Una configurazione astrale influente formata principalmente da Giove, segnala il superamento di eventuali difficoltà relazionali che possono nascere. E sarà la chiave di volta di un anno forse non sempre facile, ma che nonostante l’impegno che vi chiederà vi offrirà comunque il sorriso e la soddisfazione di avercela fatta.

In sostanza la vostra relazione d'amore potrà vivere periodi particolarmente duri in cui bisognerà essere molto concreti per trovare le giuste soluzioni. Ciò nonostante Saturno si sposterà, alcune volte, nel vostro cielo e definitivamente arriverà nel corso di dicembre. Le emozioni diventano molto meno superficiali, il vostro rapporto d'amore diventa molto concreto e maturo e i vostri progetti procederanno con efficacia. Se siete alla ricerca di una nuova storia d'amore, il 2020 non sarà un anno formidabile. Le storie d'amore che nasceranno durante l'anno non saranno così degne di nota, tanto che non dureranno così a lungo come sognate.

Il vostro impiego procederà lentamente, ma con una particolare efficacia che presto o tardi vi permetterà di raggiungere il successo. Sarà più un anno di transizione, dove getterete le basi per riuscire a creare un vero e proprio business. La situazione dunque non è molto complicata ma chiaramente dovrete lottare contro qualche difficoltà che potrebbe rivelarsi insormontabile almeno fino al mese di dicembre. In ogni caso, non mollate perché sapete che dopo tante fatiche, vi attenderanno i giusti riconoscimenti. Periodo favorevole per coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Aggiornate le vostre competenze: dovrete essere competitivi e distinguervi dalla massa.

Solo così bucherete e vi farete notare. Stabilite inoltre una buona rete di alleati e conoscenze, vi aiuterà a trovare più facilmente quello che state cercando. Non vi preoccupate in quanto a salute e fortuna: queste saranno su buoni livelli ogni volta che ne avrete bisogno. Voto - 7,5

Pesci 2020: amore, lavoro e fortuna

Vivrete davvero un anno ricco di soddisfazioni sotto ogni ambito voi nativi del segno. La sfera sentimentale sarà dominata dall'incantevole Venere che porterà una buona dose di positività nella vostra relazione di coppia. Darete prova di un grande senso pratico ma non dimenticherete mai quel che si dice di voi, ovvero che siete romantici.

Preparatevi dunque a lunghi periodi di passione, di crescita insieme alla persona che avete scelto di avere accanto, ma anche a momenti utili per portare avanti la vostra vita insieme. Giove e Saturno in sestile inoltre, permettono una vita sentimentale di spicco per coloro che sono alla ricerca di una nuova storia d'amore. Soprattutto i primi sei mesi saranno fondamentali grazie ad una configurazione astrale degna di nota, oltre all'aiuto e alla spinta da parte dei vostri amici, o di un conoscente.

L'ambito lavorativo si presenterà come fiore all'occhiello durante il 2020. La situazione può essere davvero eccezionale e permette di vivere un periodo strepitoso con la possibilità di ottenere grandi possibilità per realizzare molti vostri progetti per cui avete lavorato in passato e per molti mesi.

Bisognerà fare attenzione però ad eventuali imprevisti, ma che fortunatamente saprete agilmente superare. Qualora avete in mente di cambiare lavoro, sarebbe il caso di guardarvi intorno prima di fare mosse avventate. Ottima la forma fisica ma soprattutto la vostra mente è davvero eccezionale e permette di vivere un periodo estremamente interessante con tante cose da fare. Voto - 9