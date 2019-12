L'Oroscopo di martedì 10 dicembre punta un riflettore sulla presenza di Luna in Toro, che garantisce una marcia in più in campo lavorativo e rende l'amore molto sensuale, volitivo e alquanto possessivo. Buoni gli influssi argentei anche per la Vergine, il Capricorno, i Pesci e il Cancro, mentre l'entrata di Mercurio in Sagittario amplia la mente in modo più ricettivo, comprensivo e ottimistico nelle previsioni astrali segno per segno.

Sentimenti e opportunità nell'oroscopo di martedì

Ariete: nuove idee positive fanno capolino nella mente e garantiscono una forza interiore senza limiti.

Potrete così attingere da questa fonte per superare alcuni ostacoli che si presenteranno in campo lavorativo, oltre ad alcune noie amorose.

Toro: la presenza di Luna nel segno è benefica sia per l'amore che per il lavoro. Intrecciando la sua influenza sensibile con gli astri appartenenti al Capricorno, il modo di approcciarsi agli altri sarà più socievole e una nuova serenità lambirà la sfera sentimentale. Sono previsti guadagni derivanti da investimenti fortunati.

Gemelli: attenzione a non essere troppo superficiali in amore, potrebbero alternarsi sensazioni altalenanti che passano da un'eccessiva allegria alla malinconia.

Nettuno, Mercurio e Sole avversi, cercano di confondere un po' le idee in campo professionale, ma riuscirete ad arginare il tutto grazie alla perseveranza.

Cancro: Marte in trigono ai Nodi lunari favorisce il ritrovamento di un amore passato e le sensazioni diventano più corpose perché più consapevoli. In ambito lavorativo alcuni inconvenienti saranno superati con la pazienza e la lungimiranza che vi è consona.

Leone: ancora un po' e Luna passerà nei Gemelli, garantendo il ritrovamento di una serenità familiare tanto desiderata.

Alcuni impulsi sensuali sopra le righe porteranno a conquistare una "preda amorosa", interpretando la figura di un vero re che vuole scegliere la sua regina e non pretende di essere corteggiato. Il lavoro richiederà uno sforzo in più.

Vergine: molto dolci in amore, tenderete ad assumere un atteggiamento protettivo nei confronti delle persone a cui tenete. In ambito lavorativo sono previsti successi, ma attenzione a ciò che pronunciate, perché Mercurio in quadratura potrebbe farvi commettere alcuni errori di giudizio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: piuttosto ostinati nel portare avanti le vostre idee, non lascerete campo libero né al partner né ai colleghi, andando dritto verso la meta prefissata. Assumerete un aspetto docile fingendo di essere flessibili, quando invece nella mente coverete un attaccamento morboso alle vostre teorie.

Scorpione: Marte nel segno elargisce fortuna e una nuova carica dinamica vi investe. Potrete dare il massimo di voi stessi in campo lavorativo, applicando intuizione ad ambizione e utilizzando così un mix vincente.

La stessa grinta sarà benefica per attuare i progetti amorosi, a patto che adottiate la diplomazia e non facciate il passo più lungo della gamba.

Sagittario: sono previste splendide novità in campo lavorativo e Mercurio nel segno apre la comunicazione a nuovi orizzonti mentali, mai approfonditi prima d'ora. I pensieri sono elevati e saranno molto profondi anche nei confronti dell'amore, dove potrete riassumerli magari in un messaggio appassionato dedicato alla persona amata.

Capricorno: è un bel periodo per l'amore e anche la sfera professionale viene resa più fortunata dalla presenza di Giove nel segno che fa intrecciare rapporti più armoniosi con i colleghi e i superiori.

L'amore vola con Venere che agisce in sinergia con l'astro d'argento in Toro.

Acquario: Mercurio in posizione di trigono favorevole, farà esprimere i propri pensieri con intelligenza e potrete intrecciare un dialogo costruttivo non solo per l'amore, ma anche favorevole per il lavoro. Attenzione però a non ragionare a senso unico, portando avanti le proprie tesi senza ascoltare gli altri.

Pesci: una nuova consapevolezza viene elargita da Nettuno e Urano in sestile, che aprono la mente e creano degli ideali che porterete avanti con determinazione.

In ambito lavorativo non tollererete le ingiustizie e in amore nuove rivoluzioni spianano la strada all'avvio di una storia sentimentale.