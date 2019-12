L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre prevede ottime giornate per il Leone, mentre la Vergine dovrà fare i conti con un po' di stanchezza.

Scopriamo le previsioni degli astri di relativamente ai primi sei segni zodiacali, ovvero quelli compresi tra Ariete e Vergine.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo starete programmando come passare le festività natalizie. Per quest'anno potreste decidere di rimanere in casa con pochi intimi invece di dedicarvi alla mondanità. Nella sfera provate riuscirete a ritrovare una maggiore intesa con il partner.

Chi è single potrà fare nuovi incontri tra martedì e mercoledì. Sul lavoro potrebbe saltare qualche affare, ma non preoccupatevi perchè saranno in arrivo delle grandi soddisfazioni.

Toro: le giornate in arrivo potrebbero essere abbastanza tese, soprattutto se non siete riusciti a stabilire una tregua con il partner. Venere in opposizione potrebbe portarvi del nervosismo. Marte vi aiuterà regalandovi la giusta energia per affrontare ogni difficoltà.

Gemelli: in questa settimana dal 9 al 15 dicembre potreste rischiare di sentirvi confusi a causa di Marte e Mercurio in opposizione.

Sabato e domenica saranno le giornate più fortunate, in cui sarà possibile fare chiarezza con il partner. Anche sul lavoro sarà necessario approfondire alcuni argomenti con i superiori senza alzare i toni.

Cancro: Luna nel segno vi regalerà momenti di gioia e divertimento. Venere vi farà vivere grande emozioni e vi regalerà l'energia necessaria per prepararvi all'imminente arrivo delle festività. Sulla sfera lavorativa sembrerà andare tutto per il meglio, tranne nel weekend in cui ci sarà qualche tensione.

Se agirete con diplomazia riuscirete a tenere tutto sotto controllo.

Leone: in queste giornate riuscirete a mettere da parte i cattivi pensieri e a concentrarvi sulle cose più positive. Per chi è single arriveranno sorprese inaspettate. Chi è impegnato potrebbe non vivere una relazione molto chiara. Molti nati sotto il vostro segno zodiacale avranno dei progetti in cantiere, tanto da continuare a lavorare anche durante le festività. Con un po' di pazienza e un buon programma, riuscirete a far fronte a tutti gli impegni.

Vergine: in questa settimana dal 9 al 15 dicembre potreste avvertire un po' di stanchezza. A livello familiare potrete vivere dei momenti piacevoli. Con il partner riuscirete ad avere una grande complicità. Per i single ci sarà invece l'opportunità di fare nuove amicizie interessanti. In ambito professionale potreste dover fare buon viso a cattivo gioco su determinate situazioni. A livello economico sarà necessario tenere sotto controllo le proprie finanze, dato che potrebbero arrivare delle spese del tutto impreviste.