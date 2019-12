L’Oroscopo di mercoledì 4 dicembre è pronto a svelare che giornata si defila per ciascun segno dello zodiaco. I nativi dell’Ariete hanno ottime possibilità di scontrarsi con qualcuno, mentre i Gemelli invece sono in netto miglioramento. La Bilancia deve fare attenzione alle discussioni riguardanti l'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno dell'oroscopo del 4° giorno di dicembre.

L'oroscopo del 4 dicembre 2019: le previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: possibili scontri durante la giornata, qualcuno vorrebbe scavalcarvi o mettervi il bastone tra le ruote.

In circostanze come queste è meglio non perdere il controllo e pensare solamente al proprio benessere. Da tempo siete in attesa di qualcosa, cercate di tenere gli occhi bene aperti.

Toro: si defila un mercoledì curioso in cui potrebbe arrivare una notizia interessante. Risultano favorite le idee e i progetti, ma è necessario darsi da fare. L’amore potrebbe arrivare da un momento all'altro, meglio farsi trovare pronti questa settimana.

Gemelli: l’oroscopo del giorno 4 dicembre vede un netto miglioramento soprattutto a livello fisico.

Qualcosa vi ha impensierito nei giorni scorsi, ma ora tutto si fa più chiaro. Imparate a tenere a bada l’agitazione.

Cancro: in famiglia l’atmosfera potrebbe surriscaldarsi e ci potrebbero essere delle discussioni. In questi casi è meglio tenersi alla larga da ogni problema e questo vale anche nella vita sentimentale. Nel lavoro si registrano dei passi avanti, siete molto ambiziosi. La salute, invece, richiede maggiori attenzioni.

Leone: all'interno delle mura domestiche emerge un problema che comunque potrebbe risolversi in poche ore.

In passato ci sono state delle perdite che vi hanno segnato, per questo avete timore di gettarvi in nuove avventure.

Vergine: le previsioni astrologiche di mercoledì 4 dicembre sorridono ai cuori solitari che potrebbero avere delle ottime opportunità da cogliere al volo. Non sono da escludere incontri o grandi ritorni di fiamma. Anche nel lavoro l’aria si rasserena abbastanza.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: discussioni in amore, meglio non ‘sbilanciarsi’. Ultimamente siete distratti da mille impegni e preoccupazioni.

Chiarite ogni dubbio e fate ordine mentale e fisico. Da tempo la salute chiede maggiori attenzioni, non perdete altro tempo.

Scorpione: giornata più che valida per fare una dichiarazione d’amore o per svelare un tormento interiore. I problemi vanno risolti ed estirpati in breve tempo altrimenti rischiano di ingigantirsi ulteriormente.

Sagittario: davanti all'opportunità di vivere una nuova avventura, non vi negate mai. Volete sempre fare cose memorabili, ma in questo primo mercoledì del mese di dicembre è meglio fare attenzione e ridurre le distrazioni.

In passato avete sofferto, dunque è giunto il momento di voltare pagina e reagire.

Capricorno: la situazione astrale odierna favorisce i cambiamenti anche se risulta difficile metterli in atto. Sforzatevi di più per migliorare la vostra situazione finanziaria e sentimentale. Non si può vivere sempre con la preoccupazione che qualcosa possa andare a finire male.

Acquario: l’oroscopo del 4 dicembre è piuttosto allettante. L’amore appare bisognoso di attenzioni, in famiglia è richiesta una maggior presenza e nel lavoro occorre fare un passettino avanti.

Non si escludono cali del desiderio o della concentrazione. Possibili uscite, ma assicuratevi di avere tutto sotto controllo.

Pesci: state attraversando un periodo molto intenso e pieno di stimoli. Spesso vi passano sotto gli occhi molte opportunità ma non riuscite a vederle. Piccoli problemi di cuore per le giovani coppie.