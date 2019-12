L'Oroscopo di venerdì 6 dicembre vedrà i segni Ariete e Cancro trascorrere una giornata di relax con i propri affetti mentre Toro e Sagittario saranno un po' troppo pigri. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: dedicate questa giornata a voi stessi e alla persona che vi sta accanto. Siete molto stanchi e avete bisogno di rilassarvi, se riposerete farete il pieno di energie per ripartire alla grande - Voto 8

Toro: non avete una gran voglia di affrontare persone e situazioni, ma succederà e dovrete impegnarvi molto per non risultare sgradevoli.

Non siate negativi, sforzatevi di essere gentili e sarete ben ricompensati. Una visita piacevole vi allieterà la giornata - Voto 7

Gemelli: dedicatevi al lavoro, oggi le stelle saranno con voi in questo campo e risulterete ingegnosi e produttivi. Purtroppo dovrete trascurare una persona a cui volete bene, ma recupererete alla grande nel fine settimana - Voto 7.

Cancro: il lavoro procederà a gonfie vele, di conseguenza potrete concentrarvi sul vostro partner. Chi vi vuole bene vi ha fatto una richiesta, non fatevi sopraffare dalla noia e dalla pigrizia e accettate di buon grado - Voto 7.

Leone: avrete una gran voglia di elaborare qualcosa di veramente complicato, tale progetto richiederà molto impegno però vi darà anche grandi soddisfazioni, quindi non rinunciateci. Rispondete al telefono e avrete una sorpresa. - Voto 8

Vergine: Dovrete impegnarvi con tutto voi stessi per superare un ostacolo, ma ci riuscirete.

Riceverete inoltre una bellissima notizia che non vi aspettavate - Voto 9.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: una persona cui piacete non ha il coraggio di farsi avanti, ma vi lancerà segnali cercate di captarli a aiutatela. Riceverete una novità molto piacevole sul lavoro - Voto 8.

Scorpione: molti pensieri girano nella vostra mente, ma non dovete darci peso. Andrà tutto bene e ne riceverete anche conferma. Dovete assolutamente ascoltare un amico, perché vi darà una notizia importante - Voto 7.

Sagittario: siete troppo pigri e questo potrebbe farvi perdere un'occasione.

Succederà qualcosa che richiederà il vostro intervento fatelo e tutto andrà per il meglio- Voto 7.

Capricorno: soldi in arrivo e succederà in un modo del tutto inaspettato. Qualcuno a casa ha bisogno di voi, dedicate più tempo a chi vi vuole bene - Voto 8.

Acquario: riceverete una telefonata che vi metterà di buon umore. Inoltre qualcuno di cui non vi fidate vi mostrerà di essere sempre stato dalla vostra parte - voto 8.

Pesci: sarete il segno del giorno, le stelle saranno con voi e vi andrà bene tutto.

Nel lavoro avrete una forte gratifica economica e tutti penderanno dalle vostre labbra, mentre in amore farete una scoperta estasiante - voto 10.