L'Oroscopo della giornata di lunedì 9 dicembre è pronto a dire come tutti i segni dello zodiaco potranno muoversi e agire sotto l'aspetto lavorativo e professionale.

Di seguito andiamo quindi a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative a tutti i segni per questo lunedì 9 dicembre.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la forza di volontà e le capacità sono dalla vostra parte, siate pazienti e vedrete che tutti gli sforzi lavorativi verranno certamente ricompensati. Non pensate che le cose si ottengano con il minimo sforzo.

Toro: giornata ricca di spunti interessanti per tutti coloro che hanno un'attività in proprio e che professionalmente non dipendono da altri.

Gemelli: siate lungimiranti e concretizzate l'importante lavoro svolto, tutto volge dalla vostra parte, fate il vostro e raccoglierete i meritati frutti. Non cullatevi sugli allori o rischierete di perdere tutto.

Cancro: difetterete di poca umiltà, ma non accettando aiuti comprometterete quanto di buono fatto. Le lezioni servono per essere imparate, accettate i consigli di chi ne sa più di voi.

Leone: le problematiche vanno affrontate, non è mai una buona scelta quella di mettere la testa sotto la sabbia e andare avanti sperando che tutto si aggiusti. Vi troverete costretti ad affrontare discorsi professionali impegnativi.

Vergine: siete capaci, lo state dimostrando e continuerete a farlo. Se qualche volta inciamperete e non farete le cose a regola d'arte, rialzate immediatamente la testa e andate avanti per la vostra strada.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per voi sono molto importanti gli stimoli, siete persone caparbie e ambiziose, sappiate cogliere le occasioni che vi si presentano, andrano sicuramente a buon fine.

Scorpione: credete molto in voi stessi e non ci state se qualcuno utilizza il vostro lavoro e la vostra professione per attività che ritenete di molto al di sotto delle vostre capacità.

Sagittario: dovete avere solo tanta pazienza, siete importanti e questo ve lo riconoscono tutti, colleghi e supriori, non pensate però che tutto giri intorno a voi e che i progetti importanti vadano facilmente in porto.

Capricorno: sarete gratificati, il vostro operato verrà riconosciuto in maniera importante. Sarete fieri di voi stessi e contenti delle importanti persone con cui collaborerete.

Acquario: imparate a non rimanere sempre nell'ombra, siate più scaltri e coraggiosi, rimanere da una parte vi isola e non vi fa crescere caratterialmente né professionalmente.

Pesci: giornata negativa sotto l'aspetto lavorativo e professionale, cercate però di non abbattervi e sappiate tirarvi su, anche questo momento passerà.