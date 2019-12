L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dedicato alle relazioni a due dal 9 al 15 dicembre, approfondisce la sfera affettiva e lo fa con coraggio, individuando alcune situazioni in modo più emotivo. Luna complice sia di Toro che di Gemelli e Cancro potrebbe garantire sentimenti ora impulsivi, ora allegri e premurosi nei confronti del partner. In ogni caso questi influssi, incrociandosi con le influenze degli altri pianeti, garantiranno una marcia in più in amore, nelle previsioni astrali segno per segno.

Influssi stellari sensibili nell'oroscopo settimanale di dicembre

Ariete: Luna sarà benefica in questa settimana per regalarvi una sensibilità che diventerà più socievole e allegra. Alleggerendo il carattere grazie a questa scia briosa soprattutto mercoledì, potrete sdrammatizzare alcune situazioni tese. Attenzione ad alcuni problemi familiari che potrebbero sorgere nel weekend.

Toro: la settimana inizierà in modo alquanto impulsivo con Luna in congiunzione a Urano. Improvvisi tumulti emotivi e cambi di umore repentini potrebbero scombussolare le relazioni a due, creando attriti a causa di una maggiore voglia di assaporare la vita.

Riequilibrate il tutto quindi e contate sull'influsso fortunato di Giove in Capricorno.

Gemelli: Mercurio e Sole opposti martedì potrebbero rendervi piuttosto superficiali in coppia. Magari un approfondimento della relazione a due non sarebbe male, analizzando i pro e i contro e apportando le giuste modifiche. Luna a metà settimana garantirà tanto affetto, anche se eviterete di dimostrarlo assumendo un atteggiamento distaccato.

Cancro: più appassionati grazie a una Luna molto sensuale in Toro presente lunedì, potrete vivere splendidi momenti a due, anche se una certa impulsività potrebbe creare qualche turbamento.

Siete alla ricerca di sensazioni emotive nuove e di sicuro una sensibilità protettiva e premurosa giungerà sabato.

Leone: la settimana partirà in modo alquanto negativo a causa di una quadratura Luna-Urano che rende arroganti in coppia. Cercate di essere più rispettosi nei confronti della persona amata e contenete un'ambizione eccessiva che spinge a farvi dominare nella relazione. Mercoledì Luna in Gemelli regalerà una mentalità più romantica.

Vergine: alcune imprudenze compiute a inizio settimana potrebbero minacciare la stabilità di coppia tanto desiderata.

Ma la voglia di rivoluzionare la solita routine è tanta a causa di Urano che farà cercare nuovi stimoli. Martedì fortunato per la comunicazione di coppia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: mercoledì e giovedì sarete molto allegri e disponibili all'ascolto, comunicando con la persona amata in modo più intenso e fluido. Darete conto più ai piccoli gesti che ai fatti concreti, vivendo l'amore in modo molto sognatore e vincendo alcuni tensioni amorose elargite dai pianeti presenti in Capricorno in posizione di quadratura.

Scorpione: Luna in opposizione a inizio settimana potrebbe rendervi insopportabili e capricciosi. Ma Mercurio, anche se lascerà il segno martedì, cederà il posto a Marte che farà vivere un amore travolgente. Un temperamento armonioso e affascinante sarà utile per approfondire la relazione in due in modo sincero e intuitivo.

Sagittario: martedì Mercurio entrerà nel segno e potrete aprirvi a un dialogo costruttivo, reso ancora più positivo dalla presenza di Sole nel segno. Gli amori diventeranno più stabili e una sensazione di benessere coinvolgerà entrambi.

Capricorno: la vicinanza di Mercurio nel Sagittario si farà sentire e renderà l'amore più lucido e intellettuale. Avete bisogno di vivere i sentimenti in maniera stabile, approfondendo con un'analisi interiore i sentimenti che sentite. Attenzione a una domenica un po' conflittuale in famiglia.

Acquario: a metà settimana lascerete fluire una sensibilità elargita da Luna che farà dire ciò che pensate della relazione a due. Non prendetevela però se anche il partner farà lo stesso con voi, piuttosto arginate una moltitudine di interessi approfondendo solo quelli veramente essenziali.

Pesci: puntate tutto sulla giornata di mercoledì dove l'influenza del satellite notturno sarà benefica per approfondire l'amore con curiosità e sincerità. Una buona diplomazia in coppia sarà utile per venire incontro anche alle esigenze del partner, equilibrando il tutto con un compromesso riparatore.