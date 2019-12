L'Oroscopo del giorno 21 dicembre annuncia a gran voce l'arrivo della Luna in Scorpione. In questo caso l'Astrologia, applicata al prossimo sabato, mette sul piatto della fortuna ottime probabilità di successo in campo sentimentale, come pure in ambito familiare, in primis per lo Scorpione, super favorito in amore. Curiosi di sapere come saranno le stelle per i restanti segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale? In questo caso, lo sottolineiamo ancora, a essere messi sotto la nostra "lente astrale" saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Come svelato dal titolo d'apertura, questo fine settimana a tener banco sarà la presenza della Luna nel già anticipato segno dello Scorpione e quest'ultimo non sarà da solo al vertice della nostra classifica. Infatti, seppur un pelino più in basso, altrettanto fortunati saranno coloro nativi in Bilancia, Capricorno e Acquario, tutti pronosticati a cinque stelle in questo primo giorno di weekend. Invece, parlando sempre in merito ai segni sotto analisi in questo contesto, le previsioni di sabato 21 dicembre indicano che a non poter fruire dell'apporto positivo degli astri saranno probabilmente gli appartenenti al simbolo astrale dei Pesci, nel contesto valutati con la spunta relativa ai periodi "sottotono".

A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 21 dicembre 2019

Eccoci giunti a un nuovo incontro con la nuova classifica stelline quotidiana. In questo frangente la scaletta con le stelle interesserà il giorno 21 dicembre, dunque focus sul prossimo avvio di weekend. Iniziamo allora immediatamente a mettere in evidenza l'intera scala dei valori creata in base alla qualità delle effemeridi di ogni singolo segno. Chissà come saranno le intenzioni degli astri nei confronti del nostro segno? Lo scopriremo immediatamente, ovviamente il metro di misura in grado di dare risposte apprezzabili è sempre quello: la nostra seguitissima scaletta con le stelle giornaliere. Di seguito il resoconto restituito dalle effemeridi sulla giornata in esame:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno ;

: Scorpione - ; ★★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★★: Sagittario;

★★★: Pesci;

★★: Nessuno.

Oroscopo sabato 21 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Ottima giornata per effettuare movimenti di denaro. Sappiate scegliere con intuito, e con il grande senso della lealtà che vi contraddistingue, le persone più adatte a darvi una mano nelle faccende finanziarie e professionali. La vivacità mentale e il desiderio di conoscenza motiveranno maggiormente coloro alle prese con un’attività a carattere intellettuale. In amore non avrete niente da temere: finalmente chiarirete con il vostro partner alcune situazioni stressanti sulle quali ultimamente si erano create delle incomprensioni. Diciamo che questo vi rasserenerà notevolmente, e non è poco. Nella vita di coppia, perciò, tornano al meglio la vitalità e lo slancio, insieme al desiderio di trovare un punto di equilibrio per gestire positivamente un periodo tutto sommato di grandi passioni e dolci intese mentali.

Single, amori segreti e storie intriganti nascono spontanee all’insegna del desiderio di vivere più esperienze possibili, come si addice a un segno avventuroso come il vostro. Le previsioni del giorno in merito al lavoro, invitano a non mischiare passionalità e carriera: quando la passione prende il sopravvento sul posto di lavoro vi potreste giocare anni di fatica e dedizione. Inoltre imparate a parlare in pubblico e ricordate: una persona che si rispetti deve saper fare discorsi intelligenti.

Scorpione: "top del giorno". Per voi dello Scorpione si prevede una giornata meravigliosa? Certo che sì, soprattutto in campo sentimentale.

Una superba quanto generosa Luna nel segno, pronta a divenire portatrice di passione, darà una spinta alla buona intesa di coppia. Pertanto, parlando più in generale, diciamo che i pianeti saranno allineati in modo favorevole e potrete concentrarvi sulla vita privata e sulle esigenze personali con maggiore equilibrio. In amore, riguardo coloro in coppia, non tenetevi per voi incomprensioni e recriminazioni, ma sforzatevi d'instaurare un dialogo diretto, cercando di puntare a una dolce riconciliazione. Single, grazie alla Luna in ottimo aspetto, quest'ultima vi porterà sollievo e vi aiuterà a evadere dalla realtà: preparatevi a esprimere il lato più originale e avventuroso del vostro carattere, ok?

Ottime prospettive per risolvere un problema d’amore che vi affligge, ma non abbiate troppa fretta di concludere per non spezzare l’entusiasmo. Nel lavoro, invece, stringerete nuove collaborazioni che si riveleranno molto proficue. Di certo vi aiuteranno a essere più produttivi: guarderete questa giornata con ottimismo e avrete tanta voglia di fare.

Sagittario: ★★★★. Con la Luna in "quinta casa" dello Scorpione potreste avvertire, in questo periodo, la necessità di starvene un po’ soli a meditare e a far luce nel vostro profondo. Assecondare questo vostro bisogno di fare il punto della situazione vi darà una marcia in più per ripartire con la forza della consapevolezza.

In amore siete un po’ nervosetti e impazienti! Ormai da un pezzo vi siete abituati a ottenere tutto e subito. Sappiate, dunque, che un pizzico di pazienza, ingrediente che spesso vi fa sbadigliare, vi farebbe solo del bene: meditateci un po' su, ok? Certamente eviterete di fare passi falsi per eccesso di ansia compromettendo quelle buone occasioni (poche) che vi permetterebbero di riportare in positivo il rapporto. Single, forse qualcuno di voi più intraprendente, o amante delle avventure mordi e fuggi, potrebbe trovarsi invischiato in situazioni all'apparenza piacevoli, ma ad alto rischio: occhio!

Nel lavoro, invece, gli astri suggeriscono tanta concentrazione e altrettanta riflessione. Il grande protagonista di questa giornata sarà il destino: andate avanti puntando solo sulle vostre certezze, il successo sarà (quasi) assicurato.

Astrologia del giorno 21 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. È il momento di scendere in campo con il massimo della determinazione: frequentate nuovi ambienti, il vostro segno è quello della socializzazione, pertanto tutto ciò che è nuovo e futuristico fa per voi. Dateci dentro con la professione: gli affari sono interessanti, qualcosa si chiude e qualcosa di nuovo si apre.

I viaggi sono tra i più facilitati e gli incontri si preannunciano proficui e di ottimo livello. La Luna in Scorpione, altresì, sarà una vera manna per voi in campo sentimentale. In amore, comunque vadano le cose tra voi e il partner in questo periodo, sappiate sfruttare con la massima destrezza situazioni o nuove opportunità. Ottima l'intesa di coppia, finalmente efficace e appagante per entrambi: approfittatene per vivere nottate all'insegna della passione pura. Single, i tempi saranno giusti per dare enfasi alla sfera affettiva e il vostro potere di seduzione sarà all'altezza delle aspettative.

Avrete il lasciapassare incondizionato per la felicità da parte delle stelle: fate modo di assaporarlo pienamente gustandolo piano piano, senza fetta. Nel lavoro aspettatevi molte soddisfazioni personali. L'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per arrivare lontano.

Acquario: ★★★★★. La Luna nel campo dello Scorpione vi infonderà la sua energia positiva, facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità. Alcuni progetti da realizzare troveranno i giusti appigli o, in mancanza di questi, avranno sufficiente positività per divenire fattibili senza alcun aiuto da parte di terze parti.

Un vecchio sogno nel cassetto intanto, visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a prendere forma: sapete già di cosa si parla, vero? In campo sentimentale invece, certe questioni abbastanza intricate giungeranno a una soluzione: grazie all’impegno e alla serenità garantiti dall'Astro d'Argento, affronterete con successo questioni amorose e/o familiari senza trovare eccessivi ostacoli sulla vostra strada. Single, molti di voi, invece, saranno proiettati verso "l’incontro perfetto": belli e affascinanti come siete non troverete sicuramente nessuna difficoltà a fare conquiste o ad avere nuovi contatti a sfondo sentimentale.

Nel lavoro, invece, prendete pure nuovi contatti se volete oppure nel caso voleste cambiare attività: spulciate le inserzioni, promuovete la vostra immagine senza lesinare gli sforzi. Presto avrete buone nuove a bussare alla vostra porta di casa.

Pesci: ★★★. Partirà e si concluderà abbastanza in affanno gran parte di questo vostro sabato di fine settimana. Secondo l'oroscopo del giorno 21 dicembre, in primis riguardo l'amore, si prevede una giornata abbastanza stressante. Dunque una partenza di weekend spigoloso? Ebbene questo è quanto: con Mercurio e Luna dissonanti, il primo in quadratura a Nettuno e l'altra speculare negativa al 75%, vi sentirete strani, scontenti e irrequieti.

Attenti a non provocare tensioni se siete già in coppia. A tal proposito vi invitiamo a stare concentrati, giusto quel che serve per non far diventare alcuni piccoli conflitti dei veri e propri duelli con la persona amata. Cercate, anzi, di rinnovare le promesse d’amore fatte a suo tempo: dai, fate dimenticare una volta per tutte alla persona amata certi vostri comportamenti. Se single, invece, la speculare negatività messa in conto dalla Luna stuzzicherà il bisogno di nuove avventure galanti: sicuri di conoscere bene eventuali rischi e relative responsabilità a cui potreste andare incontro? Il desiderio di voler staccare la spina dalla solita routine sicuramente vi potrebbe costare troppo caro: ne varrà la pena?

Pensateci. Nel lavoro mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca d'insinuare dei dubbi sulle scelte fatte. È naturale che fra tante cose da fare qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi.