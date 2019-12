Il 2020 non è poi così lontano, dicembre scorre veloce e presto accoglieremo questo nuovo anno, vediamo dunque quali sono, secondo il presagio delle stelle e degli astri, le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno della Bilancia per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. Mentre i primi mesi dell’anno fungeranno da recupero, con l’arrivo della primavera il segno ritrova la serenità, almeno per quanto riguarda l’amore e si prepara a vivere forti emozioni. Il lavoro regalerà grandi soddisfazioni e anche economicamente tutto sembra filare per il verso giusto.

Alti e bassi per il fisico. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia.

Oroscopo del 2020 per il segno della Bilancia

Amore: durante i primi mesi del 2020 i nativi della Bilancia dovranno impegnarsi al massimo per cercare di recuperare il prima possibile per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Bisognerà cercare di limitare i contrasti e gli errori all'interno del rapporto di coppia, ma soprattutto di non farsi tentare dalle trasgressioni.

La bella stagione sarà positiva per i single alla ricerca di nuovi incontri, le relazioni interpersonali sono favorite, il vostro fascino attrarrà come una calamita gli altri dunque le possibilità di fare conoscenze interessanti saranno alte. Per qualcuno le stelle lasciano presagire un inaspettato ritorno dal passato, state solo attenti a non ricadere in errori del passato.

Lavoro: sarà un 2020 estremamente vantaggioso per la Bilancia dal punto di vista lavorativo. Gli astri hanno degli splendidi disegni in serbo per voi, potrete ricevere delle belle gratificazioni, ricevere una promozione o una proposta monetaria. Quest’anno è ideale per chi vuole tornare in carteggiata ed è pronto a dimostrare di che pasta è fatto. Sarà la seconda metà dell’anno a regalare maggiori soddisfazioni, sarà anche il momento migliore per stringere delle nuove collaborazioni o avviare delle trattative.

Chi ha cambiato impegno alla fine del 2019 inizierà a sentirsi a proprio agio durante la seconda metà del 2020 e potrà iniziare a riscuotere i frutti del lavoro svolto. Secondo l’oroscopo sarà un’annata vantaggiosa per le finanze, tutto quello che toccate si “trasforma in oro”.

Salute: durante la prima metà del 2020 la Bilancia sarà un po’ più debole dal punto di vista fisico e potrebbe facilmente diventare vittima di fastidi fisici, soprattutto allo stomaco. Tuttavia con l’avvicinarsi dell’estate si potrà recuperare. Senza esagerare con gli sforzi potrete continuare a monitorare la vostra condizione, iniziando delle cure o dei trattamenti specifici.