Gli aspetti che coinvolgono i pianeti nell'Oroscopo dedicato a venerdì 6, affascinano e garantiscono una marcia in più a ciascun segno zodiacale. Una nuova vitalità sprigionata da Luna in Ariete esorta a dare il massimo per concretizzare i progetti amorosi e ottenere successo in campo professionale. Una grinta che tiene conto di una spiccata sicurezza nelle proprie capacità lambisce anche il Leone, Gemelli, Acquario e Sagittario nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Influenze portentose nell'oroscopo di venerdì 6 dicembre

Ariete: capriccio ed emotività camminano a braccetto con Luna nel segno che sprigiona un'immaginazione focosa e passionale.

Molto impulsivi, cercherete di affermare la personalità in amore, ascoltando solo le vostre idee. Sul lavoro, una nuova grinta procurerà successo.

Toro: i transiti planetari sono positivi e rendono l'amore più armonioso e sereno. I pianeti presenti in Capricorno garantiscono un approfondimento degli affetti che diventa più intelligente e stabile. In campo lavorativo, la vicinanza della Luna porterà guadagni inaspettati.

Gemelli: uno spirito intraprendente viene garantito dall'influenza lunare che dall'Ariete, rende le sensazioni amorose più passionali e combattive.

Il desiderio di affermare le idee in modo più indipendente rivoluzionerà la sfera lavorativa e nuove energie coraggiose faranno osare in modo fortunato.

Cancro: l'annebbiamento venusiano prodotto dall'astro in opposizione dal Capricorno spinge a fare di più in amore, entrando maggiormente in sintonia con le persone che sono accanto. Creativi ed energici, sarete anche molto affettuosi sul lavoro, portando avanti i progetti con premura.

Leone: Luna dall'Ariete diventa complice e stabilizza gli affetti.

Anche il luminare diurno è positivo dal Sagittario e riscalda il cuore, creando il giusto equilibrio tra passionalità e romanticismo. In campo lavorativo, non sarà ammessa nessuna distrazione.

Vergine: alti e bassi in ambito lavorativo richiedono maggiore impegno in campo professionale e nessuna distrazione. La sfera sentimentale potrebbe offrire qualche intemperanza a cui farete capo analizzando più i fatti che le parole.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro venusiano in quadratura rende gli affetti un po' tesi poiché vi ritroverete a essere molto bisognosi di premure.

Elargirete amore incondizionato ma attenzione a non esagerare, equilibrando al meglio il dare e avere anche in campo amoroso. In ambito lavorativo, Sole al Sagittario garantisce razionalità.

Scorpione: Marte e Mercurio nella propria casa astrologica fanno scintille e spronano ad affermare le idee con decisione. Nuovi amori si affacciano all'orizzonte dei single e le coppie potranno progredire in due, facendo volare la passione e le emozioni. Attenzione a non esagerare con le spese eccessive.

Sagittario: il trigono che si va a formare tra Sole e Luna è un esempio concreto di vitalità e di armonia.

Non sarà difficile quindi vivere i sentimenti con slancio e uno spiccato senso di identità si fa strada nel lavoro, a caccia di buone opportunità.

Capricorno: una Luna che afferma la personalità quasi in modo invadente dall'Ariete, potrebbe rendervi ancora più risoluti nel concretizzare i progetti lavorativi tenuti in cantiere. Molto popolari, approfondirete i rapporti sociali con slancio e sarete molto affettuosi con tutti.

Acquario: gli astri luminosi, come il Sole e la Luna, sono favorevoli a sprigionare una spontaneità contagiosa.

Molto vitali e ben integrati nel sociale, riuscirete a controbilanciare la sensualità con l'emotività. Marte e Mercurio remano contro e potrebbero rendervi un po' più taciturni del solito, ma questo silenzio sarà benefico per rafforzare la personalità attraverso la propria interiorità.

Pesci: la situazione familiare sarà particolarmente armonica e sarete molto affettuosi. In amore potreste essere attratti da un Sagittario, più libero e dinamico di voi. Ma questa figura servirà a spronarvi all'azione, andando insieme oltre le convenzioni.

Buono il lavoro.