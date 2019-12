L'Oroscopo di domani, domenica 8 dicembre, è pronto a svelare che giornata aspettarsi. L'aria profuma di festa e tutto diventa più mite. Torna il buonumore e l'amore si riaccende, anche se per qualcuno le discussioni non mancano. In occasioni come queste la tristezza e la fatica dei mesi scorsi viene messa da parte per un po'. La passione è alle stelle per i nativi di Cancro e Bilancia e ci sono delle interessanti novità anche per altri segni. Scopriamo nel dettaglio le previsioni del giorno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni dell'8 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 10° in classifica - Dopo alcuni giorni importanti, inizia una fase di calma piatta. A livello amoroso ci sono dei piccoli dubbi che rischiano di compromettere le vostre certezze. In una relazione è importante impegnarsi in maniera reciproca, quando uno dei due cerca di imporsi sull'altro non è mai un bene. In questa domenica bisogna prestare una maggiore attenzione nelle cose che si fanno poiché si rischiano rotture e discussioni.

Nella vita bisogna andare avanti, ma a volte è necessario fare un passo indietro e incamminarsi sulla strada giusta.

Toro - 1° posto - Giornata favorevole grazie al supporto lunare. Finalmente, dopo una settimana sottotono, le cose incominciano a girare per il verso giusto anche se determinate situazioni non devono essere prese sottogamba. Non si escludono uscite, in questo caso avrete modo di incontrare una persona che conoscete e che prova una forte attrazione per voi. Le coppie sposate si ritrovano a organizzare qualcosa che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane, magari una vacanza o degli inviti per le festività natalizie.

Gemelli - 5° in classifica - Da un po' di tempo, in famiglia si respira un'aria tormentata e la colpa è del periodo in generale. Con le feste che si avvicinano aumentano le spese e lo stress. Tuttavia, in questa domenica avrete una tregua, ma evitate di toccare argomenti spinosi che possono generare ulteriori discussioni. Dedicatevi alla sistemazione della casa e curate ogni dettaglio senza trascurare niente. Coloro che sono single da poco ripensano all'ex, tuttavia le minestre riscaldate non sono mai buone.

Per il momento i cuori solitari devono pensare a sé stessi, in primavera o in estate arriverà l'amore.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo dell'8 dicembre dice che questa è la vostra giornata. Già al primo mattino spariscono le preoccupazioni che vi hanno tormentato nei giorni scorsi. Le cose filano lisce come l'olio. L'amore e la passione sono alle stelle. L'ispirazione e la volontà non vi mancano, sfruttatele per addobbare o per portarvi avanti con gli studi. Chi ha dovuto combattere con dei malanni, adesso può riprendersi.

In serata evitate di fare troppo tardi soprattutto se il giorno seguente avete molto da fare. Nei prossimi giorni, nel lavoro sopraggiungeranno delle novità che vi permetteranno di avanzare o di incrementare i guadagni. Da tempo è in atto una trasformazione importante che si completerà con l'arrivo dell'anno nuovo.

Leone - 6° in classifica - Giornata di recupero sentimentale, torna l'energia e la voglia di fare, ma dovete sfruttarla appieno poiché avrete una settimana a dir poco turbolenta. Comunque sia, questa domenica favorisce la nascita dei progetti destinati a germogliare a partire dal 2020.

Concedetevi uno strappo alla dieta, qualcuno potrebbe tentarvi con una golosità. Scintille d'amore per le coppie giovani o per coloro che si frequentano da poco. Ci sono novità interessanti anche per le coppie sposate o conviventi, le quali devono prendere una decisione particolare.

Vergine - 8° posto - In attesa del 2020, da alcuni giorni state riflettendo sui piani da portare avanti e su quelli da rivedere e magari eliminare completamente. Ogni anno vi ritrovate a fare numerosi progetti, ma poi non riuscite a cavare un ragno dal buco.

Siete rimasti fortemente toccati da una delusione d'amore o da una certa perdita, in questa domenica dell'Immacolata Concezione torna la serenità e un pizzico di magia tipica di questo periodo. Ogni cosa si allieta. Prima di fare qualsiasi progetto, è necessario fare ordine interiore e uscire dalla propria zona di comfort.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° in classifica - L'amore torna alla ribalta, in questa giornata vi riscoprite passionali e volenterosi. Le coppie devono lasciarsi andare e concedersi molte coccole. La settimana trascorsa vi ha privato di energie e vi siete sentiti meno gratificati e notati.

Tra casa, famiglia e lavoro, non avete avuto un attimo di respiro. Dunque, approfittate della serenità di questa domenica anche se qualcuno potrebbe ricevere visite o telefonate. Nel tardo pomeriggio noterete un dettaglio che potrebbe cambiarvi la vita.

Scorpione - 12° posto - Avete diverse delle faccende da sbrigare. Se la mattina parte con l'acceleratore, per fortuna dal tardo pomeriggio avrete modo di rallentare il motore. In serata dovrete scrollarvi di dosso le fatiche della settimana trascorsa e pensare solamente a voi stessi. Non avete la minima voglia di uscire anche se qualcuno potrebbe proporvelo.

Ultimamente preferite trascorrere le serate in compagnia di un buon programma tv.

Sagittario - 11° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a essere più tranquilli. Da un po' di giorni agite di impulso e avete un diavolo per capello. I prossimi saranno dei mesi decisivi, ma già a partire da questa settimana avrete dei giorni significativi in cui potrebbe verificarsi un cambiamento. Soffrite di ansia anche se non lo date a vedere, qualcosa vi angoscia e non vi aiuta a dormire. Questa domenica avete delle cose da fare all'interno dell'abitazione, inoltre potrebbe telefonare qualcuno. Cercate di tenere sotto controllo i social.

Capricorno - 9° posto - Da tempo state cercando un cambiamento, avete voglia di dare una svolta importante alla vostra vita. Per far sbocciare i sogni è necessario essere tenaci e pazienti. Un passo alla volta si arriva al traguardo, ma bisogna anche saper scavalcare gli ostacoli che si presentano sul cammino. Questo vale per qualsiasi cosa come ad esempio dimagrire, trovare un lavoro migliore, aumentare le entrate, innamorarsi, avere dei figli, comprare casa, investire, ecc. In famiglia rappresentate un punto fermo, cercate di essere più comprensivi e meno severi.

Acquario - 7° in classifica - Domenica di relax assoluto, anche se non si escludono degli scambi d'opinione.

Uscite previste in mattinata o nel tardo pomeriggio. I cuori solitari hanno un ammiratore segreto e presto potrebbero iniziare una frequentazione interessante. Chi convive o è sposato si ritrova a fare i conti con la noncuranza del partner. In questi casi è necessario tirare fuori quello che si pensa ma senza perdere le staffe. Quando una cosa non piace, basta buttarla via o sostituirla. In famiglia occorre il vostro aiuto.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani è interessante e rilassante. Avrete modo di mettere da parte ogni dubbio o conflitto per dedicarvi alle faccende di casa e famiglia.

Avete avuto una settimana frenetica, qualcuno ha affrontato delle discussioni spiacevoli. Non rimandate più, questa domenica è perfetta per addobbare o fare una sorpresa a una persona a cui volete bene. Coloro che hanno un partner ultimamente si è verificata una lontananza.