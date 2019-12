Durante la giornata di sabato 14 dicembre, i nativi del segno della Vergine saranno appoggiati da una buona configurazione astrale, ottenendo degli ottimi e fortunati benefici soprattutto in ambito familiare, mentre il Sole in trigono rispetto al segno del Sagittario, permetterà ai nativi Ariete di concentrarsi meglio sui propri amici. La Luna, in congiunzione al segno del Cancro, dona uno slancio in più in ambito sentimentale, mentre Bilancia sarà animata da una grande fiducia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 14 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 14 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: i transiti della giornata di sabato vi spalleggiando magnificamente, permettendovi di concentrarvi al meglio sui vostri amici. Siete fortunati ad avere amici sinceri che vi vogliono bene. Teneteveli cari: una chiamata rapida per fargli sapere che anche voi li pensate sarebbe un gesto carino. Per quanto riguarda i sentimenti, il Sole continua ad assistervi e vi dona uno slancio irresistibile verso la conquista. Se siete single dovrete ragionare di più con il cuore e non con la mente.

Per quanto riguarda il lavoro, il vostro impegno verrà apprezzato dai colleghi, spingendovi a dare sempre di più. Voto - 9

Toro: Venere in quadratura al segno del Capricorno, influenzerà positivamente la vostra giornata. Avrete una gran voglia di fare quello che volete, ma dovrete anche rispettare il consenso di chi vi sta attorno. In amore Plutone in angolo benefico vi sostiene, specie se siete nati nella seconda decade. I nati nella terza decade invece farebbero meglio ad evitare attacchi di gelosia.

I single potrebbero fare un incontro magnetico. In ambito lavorativo state accumulando esperienza. Sarà molto utile in futuro per lavori futuri. Voto - 7,5

Gemelli: potreste aver bisogno di una piccola pausa in seguito a tutti gli impegni che avete portato a termine nell'ultimo periodo. In amore questa sarà una buona occasione per dedicarvi maggiormente al partner, favorendo l'intesa di coppia. Se siete single sappiate tenere fermo il timone dell’equilibrio emotivo se volete davvero conquistare una persona a cui tenete molto.

Guadagnate spazio in ambito professionale in particolare se avete abbracciato la libera professione. Se siete dipendenti dovrete applicare al meglio le vostre conoscenze per portare a termine i vari progetti. Voto - 8

Cancro: una notevole sensibilità a livello sentimentale offertavi dalla Luna in congiunzione al vostro segno sarà la chiave di volta per ottenere una giornata ricca di soddisfazioni. In particolare vi fa gioco la capacità di adattarvi alle esigenze del partner, specie se siete nati a luglio.

I single cercheranno di trascorrere una giornata diversa dal solito, forse lontano dall'amore. Nel lavoro potreste ottenere inizialmente qualche risultato sottotono, ciò nonostante saprete come riprendervi. Voto - 8

Leone: Marte si trova in opposizione al vostro segno, con qualche imprevisto in famiglia o al lavoro. Fortunatamente però, non saranno problemi così gravi. In amore, Marte e Urano possono provocare qualche piccola interferenza tra voi e il partner. Cercate di tenere al massimo la comprensione.

Per i single andate sempre avanti con nuovi progetti, poiché gli stimoli non vi mancano. Il lavoro sta attraversando una fase alquanto stressante a causa di un po’ di confusione nella vostra mente. Dovrete cercare di riordinare le idee e ritrovare la via. Voto - 7

Vergine: potreste sentire il bisogno di rimanere da soli per un po’ durante la giornata di sabato. In ambito sentimentale il partner tenterà di tirarvi su di morale, ciò nonostante ci sono delle volte in cui la solitudine dev'essere vostra compagna.

Se siete single dovrete tenere a bada la gelosia. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere qualche difficoltà nel farvi comprendere dai colleghi oppure dalla clientela. Fareste meglio a evitare di lavorare in gruppo e portate avanti solo i vostri progetti. Voto - 6

Bilancia: sarete animati da una notevole fiducia in voi stessi. Questa fiducia vi sarà fondamentale per i vostri impegni, a partire dal lavoro dove le finanze saranno in netta ripresa, ottenendo la possibilità di poter fare progetti per il futuro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non dovete trascurare troppo il partner, altrimenti potrebbe non premiarvi più con tante coccole quando ne avete bisogno.

I single cercheranno di svagarsi, ma in realtà cercano qualcuno di cui innamorarsi. Voto - 7,5

Scorpione: gli influssi della Luna in trigono al segno del Cancro, assieme a Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, annunciano novità positive in campo economico. Tali novità vanno a doppio filo con il campo lavorativo, dove sarete in una condizione ideale per lanciarvi in nuovi progetti di lavoro. In ambito sentimentale belle novità in vista, per i nati alla fine del segno, che saranno assai affascinanti. Non esitate e fatevi avanti ai gesti dolci del vostro partner. I single devono pensare di più a loro e a quello che vogliono realmente.

Voto - 8

Sagittario: una configurazione astrale di tutto rispetto vi aiuterà a sfruttare quel pizzico di energia e l'inclinazione a rapide mosse per avere una marcia in più in ogni ambito. La sfera sentimentale potrebbe regalarvi momenti di forte intesa che potreste non dimenticare. Se siete single potreste fare qualche incontro inatteso, ma attenzione a non causare malintesi. Per quanto riguarda il lavoro dedicatevi maggiormente ai vostri interessi, senza trascurare gli impegni. Voto - 8

Capricorno: potreste essere polemici ed aggressivi nei confronti di chi vi sta attorno. Sarà necessario assicurarsi sempre che tutto vada per il verso giusto, poiché sarà una giornata che vi porterà molta pressione.

Nel lavoro potreste avere qualche difficoltà con i vari impegni. Cercate di mantenere la calma e non fate azioni avventate. In ambito sentimentale Giove favorevole porta stabilità alla vostra relazione di coppia. Se siete single potreste tentare un azzardo avvicinandovi di più alla persona che vi fa battere il cuore. Voto - 7

Acquario: l'atmosfera appare piuttosto variabile, con qualche piccola sfuriata verso i colleghi. Non innervositevi per questioni da poco. Fortunatamente, le vostre mansioni andranno avanti spedite. Per quanto riguarda la situazione sentimentale, i vostri pensieri sono rivolti esclusivamente verso l'anima gemella, traendone grandi benefici.

Se siete single in cerca dell'amore, la strada verso il successo sarà a voi aperta. Non esitate ad intraprenderla. Voto - 7

Pesci: giornata di dicembre piuttosto fortunata per i nativi del segno. A partire dalla sfera sentimentale, dove per voi le emozioni saranno alla base di tutto, soprattutto nel legame che unisce voi e il vostro partner. Potreste approfittarne inoltre per scoprire qualcosa in più della vostra anima gemella. Per i single ci sarà tanto lavoro da fare, al punto da rifiutare eventuali proposte. Nel lavoro non volete fare brutta figura, quindi vi converrà parlare il meno possibile, ascoltare e rispondere cautamente ad eventuali domande.

Voto - 8